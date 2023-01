Kvitová a Muchová v Melbourne začaly suverénně, Krejčíková si poradila s Bejlek. Končí Siniaková, Bouzková a Brenda Fruhvirtová

Petra Kvitová během loňského australského léta zvládla jen jeden ze čtyř zápasů a na Australian Open vypadla hned v prvním kole, ovšem letos prožívá parádní vstup do sezony. Úřadující šampionka travnaté akce v Eastbourne si v United Cupu vyšlápla na světovou trojku Jessicu Pegulaovou a první porážku a zároveň ztracený set zaznamenala až v pátém utkání ve čtvrtfinále v Adelaide proti Darje Kasatkinové.

Solidně začala také v Melbourne Parku, ačkoli v úvodním dějství trefila dvojnásobek nevynucených chyb oproti vítězným úderům a první sadu brala až po hodině poměrem 7-3 v tie-breaku. Ve druhé sadě však seřídila mířidla, na kurtu už dominovala, ani v tomto dějství nečelila brejkbolu a Alison Van Uytvanckové po setech 7-6(3) 6-2 oplatila krutou porážku z předloňské olympiády v Tokiu.

O první účast mezi nejlepší dvaatřicítkou úvodního grandslamu roku po třech letech zabojuje finalistka ročníku 2019 v premiérovém duelu s Anhelinou Kalininovou. Ukrajinka smetla 6-3 6-1 kvalifikantku a semifinalistku z roku 2017 Coco Vandewegheovou a bude znovu usilovat o první postup do třetího kola podniků velké čtyřky.

Statistiky zápasu Kvitová - Van Uytvancková

Karolína Muchová toho kvůli neustálým zraněním v poslední době moc neodehrála. Sezonu 2021 uzavřela už po US Open, na kurty se vrátila loni v březnu a představila se jen na 12 turnajích, přičemž na třech z nich vzdala či odstoupila.

Novou sezonu zahájila v Aucklandu a nevyužila velkou příležitost dojít až do finále, když ve čtvrtfinále podlehla kvalifikantce a pozdější finalistce Rebece Masárové. Nyní po dvou letech a na chráněný žebříček startuje v Melbourne, kde předloni senzačně vyřadila Ashleigh Bartyovou a postupem do semifinále vylepšila své grandslamové maximum.

Letošní ročník úvodního grandslamu začala suverénním vítězstvím 6-2 6-1 nad svou žebříčkovou sousedkou a kvalifikantkou Lesjou Curenkovou, která se nechala v průběhu druhého setu ošetřovat. Ani to Ukrajince ale nepomohlo, Muchová sice třikrát ztratila podání, nicméně soupeřce ho nedovolila uhájit ani jednou a po hodině a čtvrt mohla slavit postup.

V dalším kole premiérově narazí na loňskou finalistku Danielle Collinsovou. Američanka se dnes pořádně nadřela a navzdory zdravotním potížím po třech hodinách zdolala 7-5 5-7 6-4 Annu Kalinskou z Ruska.

Statistiky zápasu Muchová - Curenková

Barbora Krejčíková se po vleklých problémech s loktem znovu chytla až v závěru loňské sezony, kdy předvedla sérii 10 výher a triumfovala na halových akcích v Tallinnu a Ostravě. Letošní tenisový rok začala na druhém podniku v Adelaide a stejně jako Kvitová nestačila na Rusku Darju Kasatkinovou, jen o kolo dříve.

Na Australian Open, kde loni vypadla až ve čtvrtfinále, zvládla nástrahy úvodního kola i při čtvrté účasti v hlavní fázi. Tentokrát si poradila 6-3 6-1 s 16letou Sárou Bejlek, jež v Melbourne Parku debutovala a prošla tříkolovým kvalifikačním sítem.

Předloňská šampionka French Open měla od začátku na kurtu převahu a chybující krajanku k ničemu nepustila. Jedno zaváhání na servisu zaregistrovala, ale za stavu 4-0 ve druhé sadě, a navíc ho okamžitě napravila a utkání s přehledem dopodávala.

Ve druhém zápase čeká 27letou Češku další kvalifikantka, tentokrát Clara Burelová. S 21letou Francouzkou jediný dosavadní souboj vyhrála.

Statistiky zápasu Krejčíková - Bejlek



Siniaková ani Brenda Fruhvirtová nepřekvapily, dohrála i nasazená Bouzková

Kateřina Siniaková nadále exceluje v deblových soutěžích, ale ve dvouhře se zvedla až ve druhé půlce loňské sezony, během níž ovládla větší akci ITF v Polsku a v Portoroži získala svůj první titul z turnajů WTA po pěti letech. Šestadvacetiletá Češka měla na Australian Open solidní přípravu, na druhém podniku v Adelaide byla blízko skalpu úřadující šampionky Turnaje mistryň a světové čtyřky Caroline Garciaové.

Na cenné vítězství si dělala zálusk i v Melbourne, kde už pátým rokem po sobě a celkově poosmé i vinou těžkých losů vypadla hned v prvním kole. Zatímco v úvodním dějství byla deblová světová jednička bez šance a uhrála se sedmou tenistku pořadí Cori Gauffovou jen jeden game, ve druhé sadě se dostala do vedení 4-2. Brejk však nepotvrdila a prohrála čtyři hry v řadě. Tu poslední ale ještě pořádně zdramatizovala, měla v ní tři brejkboly a její soupeřka potřebovala celkem sedm mečbolů.

Siniaková se teď může plně soustředit na obhajobu titulu ve čtyřhře, s krajankou Barborou Krejčíkovou tvoří nejvýše nasazený pár. Letos neporažená Gauffová (6-0), která s Češkou prohrála v listopadu na finálovém turnaji BJK Cupu, bude v turnaji pokračovat premiérovým soubojem s grandslamovou šampionkou Emmou Raducanuovou.

O dva roky starší Britka se na úvodním podniku sezony v Aucklandu, kde 18letá Američanka triumfovala, zranila a musela vzdát utkání druhého kola. Vítězka US Open 2021 a bývalá světová desítka je už ale zřejmě zase fit, jelikož tady začala suverénní výhrou 6-3 6-2 nad Tamarou Korpatschovou.

Statistiky zápasu Siniaková - Gauffová

Marie Bouzková vybojovala loni na Livesport Prague Open svůj premiérový triumf na nejvyšším okruhu, dále zazářila postupem do čtvrtfinále Wimbledonu či semifinále na WTA 1000 v Guadalajaře a v žebříčku se vyšplhala až na 24. místo.

V letošní sezoně se však 24leté Češce zatím nedaří a za sebou má už dvě neúspěšné premiéry. Před týdnem v Hobartu byla poprvé nasazenou jedničkou na turnajích WTA a skončila již ve druhém kole. Na Australian Open se poprvé na grandslamech vešla mezi nasazené hráčky a ztroskotala hned na Biance Andreescuové. V úvodním kole majorů vypadla naposledy na US Open 2021.

Vítězce US Open 2019 a bývalé světové čtyřce ani jednou nesebrala servis, ačkoli k tomu měla tři příležitosti a po hodině a tři čtvrtě s Kanaďankou prohrála jasně 2-6 4-6. Andreescuová si o svou premiérovou účast ve třetím kole v Melbourne zahraje s kvalifikantkou Cristinou Bucsaovou.

Statistiky zápasu Bouzková - Andreescuová

Brenda Fruhvirtová má za sebou první kompletní sezonu na dospělých turnajích a okamžitě se stala jednou z nejsledovanějších teenagerek. Patnáctiletá Češka ovládla osm antukových podniků kategorie W25, předvedla sérii 27 vítězství a vypracovala se až na 128. místo.

Díky zájmu médií a raketovému vzestupu se letos zatím představila pouze na nejvyšším okruhu a vůbec si nevedla špatně. V Aucklandu, kde startovala díky divoké kartě, sice dostala krutou lekci od grandslamové finalistky Leylah Fernandezové, nicméně při svém debutu na dospělých grandslamech zvládla po senzačních obratech tříkolovou kvalifikaci a na úvod hlavní soutěže statečně vzdorovala o 13 let starší Aljaksandře Sasnovičové.

Dokonce mohla urvat úvodní dějství, ve kterém vedla 3-1 a následně srovnala z 3-5 na 5-5 a vypracovala si tři brejkboly v řadě. Zkušená soupeřka si však s hrozbami poradila, od té doby měla navrch, vycházející hvězdičku přehrála 7-5 6-2 a přerušila sérii pěti nezdarů. Běloruska v dalším kole vyzve světovou trojku Jessicu Pegulaovou a pokusí se jí oplatit prohru z loňského US Open.

Statistiky zápasu Fruhvirtová - Sasnovičová

V rámci pondělního programu do úvodního grandslamu roku už vstoupili i Barbora Krejčíková proti Sáře Bejlek, Jiří Lehečka a kvalifikant Dalibor Svrčina. V úterý čeká zápas prvního kola Karolínu Plíškovou, Markétu Vondroušovou, Lindu Fruhvirtovou, Terezu Martincovou a Tomáše Macháče.