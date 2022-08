17letá Linda Fruhvirtová je poprvé ve 2. kole grandslamů! Plíšková a Bouzková si zajistily derby, postoupila i Kvitová

US OPEN - Linda Fruhvirtová zvládla hned svůj premiérový zápas v hlavních soutěžích majorů, 17letá česká kvalifikantka přehrála Číňanku Xinyu Wang. Karolína Plíšková a Marie Bouzková, která vyřadila Lindu Noskovou, si po třísetových bitvách zajistily vzájemný souboj. V úvodním kole nezaváhala ani Petra Kvitová. Do turnaje vstoupí ještě Kateřina Siniaková. S US Open se kromě Noskové rozloučila také Tereza Martincová.

Linda Fruhvirtová své nejlepší dosavadní výsledky posbírala na venkovních betonech, v těchto podmínkách získala všechny tři profesionální tituly a vyhrála 37 ze 48 zápasů. Po trápení na antukových a travnatých dvorcích v posledních měsících se vrátila na tvrdé povrchy a znovu ožila, a to okamžitě.

Sedmnáctiletá Češka při svém debutu na US Open zvládla tříkolovou kvalifikaci (na French Open ani ve Wimbledonu neuspěla) a dnes si připsala své premiérové vítězství v hlavních soutěžích čtyř největších podniků, když přehrála 6-3 6-4 Xinyu Wang.

Fruhvirtová měla taktiku pro dnešní zápas jasnou, o tři roky starší čínskou ranařku co nejdéle držet ve výměnách a nekazit. Tu splnila na jedničku, Wang v utkání spáchala 41 nevynucených chyb a minimálně polovinu si vynutila talentovaná teenagerka. Ve druhé sadě nedovolila soupeřce dvakrát potvrdit brejk a od stavu 2-4 ztratila jen tři fiftýny.

Ve druhém kole premiérově vyzve bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Garbiñe Muguruzaovou. Osmadvacetiletá Španělka, která loni včetně Turnaje mistryň ovládla tři podniky, se letos extrémně trápí a po skalpu často zraněné Clary Tausonové dosáhla na svou teprve 10. letošní výhru.

Karolína Plíšková kvůli zlomenině ruky do sezony naskočila až v březnu a dosud posbírala pouhé tři solidní výsledky. Ten poslední zaznamenala postupem do semifinále na jedné ze dvou velkých generálek v Torontu. Ani na něj však nenavázala a v Cincinnati vypadla už ve druhém kole.

Do New Yorku, kde byla v roce 2016 jediný set od zisku premiérového grandslamového titulu, na který stále čeká, přijela s letošní bilancí 15-14 a málem poprvé od French Open 2016 nezvládla první kolo na grandslamových turnajích.

S Magdou Linetteovou vyhrála předchozí tři souboje suverénně 6-2 6-1, ovšem na US Open s ní bojovala skoro tři hodiny. Polku zdolala 6-2 4-6 7-6(8), upravila s ní vzájemnou bilanci na 7-1 a posedmé v řadě ve Flushing Meadows prošla do druhého kola.

Třicetiletá Češka přitom měla na dosah dvousetovou výhru. Za stavu 4-4 ve druhé sadě však nevyužila brejkbol, pak poprvé v utkání ztratila servis a musela do rozhodujícího dějství. V něm srovnala z 1-4 na 4-4, ale zápas ve dvanácté hře nedopodávala a o postupující rozhodl super tie-break. V něm se Plíšková dostala do vedení 7-2. V tu chvíli jako kdyby zapomněla, že se hraje do deseti bodů, a soupeřce dovolila šest bodů v řadě. Následující tři však vybojovala.

Plíšková si ve druhém kole zahraje s Marií Bouzkovou (H2H 1-1). Čtyřiadvacetiletá Češka zdolala 6-2 6-7(3) 6-2 kvalifikantku a 17letou krajanku Lindu Noskovou, která ani při své druhé účasti v hlavních soutěžích grandslamů přes první kolo nepřešla.

Bouzková až do stavu 6-2 5-2 dominovala a nečelila jedinému brejkbolu. Utkání však nedopodávala a po prohraném tie-breaku pustila mladší z Češek zpět do zápasu. Kvůli horku si mohla vzít delší pauzu před rozhodujícím setem, zklidnila se a znovu získala převahu.

Ve Flushing Meadows, kde v roce 2014 ovládla juniorku, se do druhého kola dostala až na pátý pokus. Není náhodou, že se jí to povedlo zrovna letos. Rodačka z Prahy žijící ve Spojených státech totiž prožívá nejlepší sezonu své kariéry, před měsícem v Praze získala svůj premiérový titul, ve Wimbledonu se poprvé probojovala přes druhé kolo majorů a došla až do čtvrtfinále a v tomto roce má vynikající bilanci 37 výher a pouhých 11 porážek.

Petra Kvitová má letos za sebou 17 turnajů a pouze čtyři výsledky může hodnotit jako pozitivní. Po nezdarech ve čtvrtfinále v Dubaji a Miami nečekaně ovládla travnatý podnik v Eastbourne a postoupila do finále velké generálky v Cincinnati. Přesto je českou žebříčkovou jedničkou.

V úvodním kole US Open zlepšenou formu potvrdila, s 18letou kvalifikantkou a debutantkou v hlavních soutěžích grandslamových podniků Erikou Andrejevovou si po pomalejším startu poradila 7-6(3) 6-0 a pojedenácté v řadě v New Yorku prošla do druhého kola.

Favorizovaná 32letá Češka v úvodu příliš chybovala a soupeřku pustila do vedení 5-2. Ve zbytku zápasu však dominovala a mladé Rusce už nic nedovolila. Po vyhraném tie-breaku ztratila ve druhé sadě dohromady jen sedm fiftýnů.

Kvitová se letos na grandslamech postupně zlepšovala, po prvním kole Australian Open se podívala do druhého v Paříži a ve Wimbledonu byla mezi nejlepší dvaatřicítkou. V další fázi čeká dvojnásobnou wimbledonskou šampionku, která by si mohla o osmifinále zahrát s Lindou Fruhvirtovou, premiérový souboj s Anhelinou Kalininovou.

Tereze Martincové se letos vůbec nedaří navázat na loňskou životní sezonu a už podeváté v tomto roce ztroskotala hned na první soupeřce. V hlavní fázi US Open se představila popáté a ani tentokrát se do druhého kola neprobojovala.

Sedmadvacetiletá Češka ovšem vždy čelila těžké soupeřce, v roce 2017 Caroline Garciaové, před třemi lety Karolíně Plíškové, předloni Petře Martičové, loni Viktorii Azarenkové a letos Kaie Kanepiové. Pražská rodačka nepotvrdila úvodní brejk, v šestém gamu nevyužila tři brejkboly a po ztraceném tie-breaku už byla bez šance. S o deset let starší Estonkou prohrála 6-7(4) 3-6.

Dvojnásobná čtvrtfinalistka amerického grandslamu Kanepiová ve druhém kole narazí na nasazenou šestku a loňskou semifinalistku Arynu Sabalenkovou (H2H 2-0).

Do turnaje v rámci úterního programu vstoupí ještě Kateřina Siniaková. Včera z tria Češek do druhého kola postoupila jen Barbora Krejčíková.