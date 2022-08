Krejčíková na úvod US Open ztratila jen čtyři gamy. Bejlek i Muchová skončily v prvním kole

US OPEN - Barbora Krejčíková zahájila i svůj druhý start v hlavní soutěži US Open vítězně, nasazená Češka si v prvním kole poradila s mexickou kvalifikantkou Fernandou Contrerasovou Gómezovou a připsala si teprve svou sedmou výhru po návratu ze zranění a od konce února. S turnajem se naopak hned na úvod rozloučily 16letá kvalifikantka Sára Bejlek a Karolína Muchová.

Barbora Krejčíková ještě v lednu navazovala na senzační loňskou sezonu, jenže od března kvůli zranění lokte tři měsíce nehrála a návrat se jí vůbec nedaří. Před měsícem se sice na antuce v Hamburku dočkala své první čtvrtfinálové účasti od lednového Australian Open, nicméně dnes si v New Yorku připsala teprve sedmou výhru po zdravotní pauze.

Loňská čtvrtfinalistka si v úvodním kole US Open poradila 6-0 6-4 s mexickou kvalifikantkou Fernandou Contrerasovou Gómezovou a vítězně zahájila i svůj druhý start v hlavní soutěži závěrečného grandslamu roku.

Zatímco v úvodním dějství dominovala a nezkušené soupeřce nadělila kanára, druhou sadu nedokázala dopodávat a celkem třikrát v ní ztratila vlastní servis. Na postup potřebovala necelou hodinu a půl.

O svou teprve třetí vítěznou sérii za posledních sedm měsíců se utká s Aleksandrou Kruničovou. Se Srbkou se střetne po více než pěti letech a může s ní srovnat vzájemnou bilanci.

Vstup do turnaje naopak nevyšel Karolíně Muchové. Šestadvacetiletá Češka, která se letos neustále trápí se zraněními a před třemi týdny kvůli problémům se zápěstím vzdala na generálce, dnes odehrála svůj teprve 13. letošní zápas a po porážce 3-6 6-7(5) s Ajlou Tomljanovicovou se svého sedmého vítězství v sezoně nedočkala. Na US Open, kde před čtyřmi lety prorazila na hlavní tour a předloni došla do osmifinále, vypadla v prvním kole i loni.

Rodačka z Olomouce se rozjížděla pomaleji, z šesti úvodních gamů vyhrála jediný. Ve druhé sadě se ale zlepšila, a dokonce měla možnost ji doservírovat. Šanci však nevyužila, ačkoli do té chvíle nečelila brejkbolu, a o set přišla ve zkrácené hře, v níž vedla už 3-0.

Chorvatská rodačka reprezentující Austrálii bude o vyrovnání svého maxima ve Flushing Meadows usilovat proti Jevgeniji Rodinové (H2H 1-1). Třiatřicetiletá Ruska se na US Open vrací po více než tříleté pauze a překvapila skalpem nasazené Martiny Trevisanové.

Sára Bejlek si dnes na US Open odbyla svou premiéru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Šestnáctiletá česká kvalifikantka ale další cenný skalp nepřidala. V úvodním kole prohrála 3-6 1-6 s rozjetou Ljudmilou Samsonovovou, která zvládla i svůj 11. zápas v rámci probíhající sezony amerických betonů.

Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou dnes příliš chybovala, v utkání spáchala celkem 28 nevynucených chyb, o osm více než soupeřka, a vítězných úderů trefila dvakrát méně (9). O sedm let starší Rusce nedokázala ani jednou sebrat podání a sama na vlastním čtyřikrát zaváhala.

Bejlek prožívá jasně nejlepší sezonu své kariéry. Letos má vynikající bilanci 31 výher a pouhých deseti porážek, na US Open přijela po úspěšné obhajobě v Olomouci a se sérií pěti výher a už čtyřikrát triumfovala na okruhu ITF, třikrát v tomto roce.

V úterý čeká první kolo Petru Kvitovou, Karolínu Plíškovou, Marii Bouzkovou proti Lindě Noskové, Lindu Fruhvirtovou, Terezu Martincovou a Kateřinu Siniakovou.