Kdo doplní Noskovou? Menšík může mít potíže, Krejčíková a Macháč by mohli dominovat

Trio českých tenistů bude bojovat ve čtvrtek o postup do třetího kola Wimbledonu, ve kterém je zatím pouze Linda Nosková. Jakub Menšík (19) bude plnit roli favorita, ale se zkušeným Marcosem Gironem by mohl mít problémy. Od Tomáše Macháče (24) se naopak očekává dominance podobně jako v úvodním kole. Barbora Krejčíková (29) bude pokračovat v obhajobě šokujícího loňského triumfu.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 3. 7.

Češi v akci

Menšík (15-ČR) - Giron (USA) | Court 12 (12:00 SELČ)

Macháč (21-ČR) - Holmgren (Dán.) | Court 12 (14:00 SELČ)

Krejčíková (17-ČR) - Dolehideová (USA) | No.2 Court (15:00 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Všichni tři Češi jsou favoriti

Jakub Menšík teprve sbírá na travnatých dvorcích zkušenosti, ale svého prvního vítězství ve Wimbledonu se dle očekávání dočkal. Český teenager, který na posledních čtyřech turnajích ztroskotal nejpozději na druhém protivníkovi, si bez větších problémů poradil s outsiderem Hugem Gastonem. Na kontě má zatím jen jednu vítěznou sérii na nejrychlejším povrchu, zapsal ji loni po cestě do čtvrtfinále na Mallorce. Marcos Giron by měl být mnohem těžším protivníkem než Gaston. Na trávě má kariérní bilanci 28:20, popáté v řadě prošel do druhého kola ve Wimbledonu a loni na pažitu v Newportu slavil první titul. Navíc na poslední generálce jen těsně prohrál s Taylorem Fritzem. Menšík je favoritem, ale jednoduchý zápas ho nejspíše nečeká.

Více informací

Tomáš Macháč si na los rozhodně nemůže stěžovat. V úvodním kole si snadno poradil s Damirem Džumhurem a jednoznačné vítězství se očekává i proti kvalifikantovi Augustovi Holmgrenovi. Sedmadvacetiletý Dán ovšem zaskočil v prvním kole Quentina Halyse a slavil svůj premiérový skalp TOP 50, přestože hraje svůj první profesionální turnaj na trávě. Ve Wimbledonu absolvuje svou teprve druhou kariérní hlavní soutěž na nejvyšším okruhu, před čtyřmi roky v San Diegu prohrál hned s Grigorem Dimitrovem. Pokud nebude Macháč zdravotně limitován, tak by měl postoupit do dalšího kola. Soupeř nevypadá na papíře jako hrozba, ale podcenit by ho rodák z Berouna určitě neměl.

Více informací

Barbora Krejčíková je mezi nasazenými a obhajuje ve Wimbledonu šokující loňský triumf. Do prvního kola schytala jeden z nejtěžších možných losů a prohrála úvodní set s vycházející hvězdou Alexandrou Ealaovou. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře ovšem předvedla fantastický obrat, a když na výkon z posledních dvou setů naváže, tak by neměla mít s Caroline Dolehideovou žádné výraznější potíže. Američanka by neměla vzdorovat tolik jako Ealaová a vlastně poprvé ve Wimbledonu přešla přes první kolo. Dolehideová má na trávě kariérní bilanci 16:24 (Krejčíková 23:12) a neměla by Krejčíkové dělat problém na žádném povrchu. Pokud tedy česká favoritka, která se vrací po dlouhé pauze, nebude řešit žádnou zdravotní komplikaci.

Více informací

Čtvrteční program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Evans (Brit.) - Djokovič (6-Srb.)

2. Šwiateková (8-Pol.) - McNallyová (USA)

3. Sinner (1-It.) - Vukic (Austr.)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. M. Andrejevová (7-) - Bronzettiová (It.)

2. Sakkariová (Řec.) - Rybakinová (11-Kaz.)

3. Draper (4-Brit.) - Čilič (Chorv.)



NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)

1. De Minaur (11-Austr.) - Cazaux (Fr.)

2. Darderi (It.) - Fery (Brit.) / dohrávka, nejdříve ve 13:30 SELČ

3. Krejčíková (17-ČR) - Dolehideová (USA) / nejdříve ve 14:30 SELČ

4. Keninová (28-USA) - Bouzasová (Šp.)

5. Shelton (10-USA) - Hijikata (Austr.)



COURT 12 (od 12:00 SELČ)

1. Menšík (15-ČR) - Giron (USA)

2. Macháč (21-ČR) - Holmgren (Dán.)



COURT 7 (od 12:00 SELČ)

1. Kovacevic/Tien (USA) - Balaji/Reyes-Varela (Indie/Mex.)

2. Bouzková/Danilinová (ČR/Kaz.) - Piterová/Šarífová (Pol./Egypt)

3. Škochová/Vondroušová (ČR) - P. Kuděrmetovová/Sönmezová (-/Tur.)



COURT 8 (od 12:00 SELČ)

1. Nouza/Rikl (ČR) - Ebden/Peers (15-Austr.)



COURT 9 (od 12:00 SELČ)

1. Y. Bu/R. Ho (Čína/Tchaj-wan) - Granollers/Zeballos (4-Šp./Arg.)

2. Aojamaová/Šibaharaová (Jap.) - Linetteová/Peraová (Pol./USA)

3. Rachimovová/Sisková (-/ČR) - Mihalíková/Nichollsová (9-SR/Brit.)



COURT 10 (od 12:00 SELČ)

1. Tomljanovicová/Tomovová (Austr./Bulh.) - Hozumiová/Sutjiadiová (Jap./Indon.)

2. Nosková/Šramková (ČR/SR) - McDonaldová/Xuová (Brit.) / nejdříve ve 13:30 SELČ

3. V. Kuděrmetovová/Mertensová (8-/Belg.) - Klugmanová/Stojsavljevicová (Brit.)

4. Pavlásek/Zieliňski (ČR/Pol.) - González/Krajicek (Mex./USA)



COURT 15 (od 12:00 SELČ)

1. Kecmanovič (Srb.) - De Jong (Niz.)

2. Baptisteová (USA) - Mboková (Kan.)

3. Martínez (Šp.) - Navone (Arg.)

4. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Bondárová/Učidžimaová (Maď./Jap.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje