Budu se snažit vymazat tenis z hlavy. Pro druhé kolo jsem sem nepřijel, přiznal Lehečka

Jiří Lehečka byl po středečním neúspěchu ve Wimbledonu zklamaný; že skončí ve druhém kole, si nepředstavoval. V rozhovoru s novináři však ocenil svého přemožitele Itala Mattiu Bellucciho, s nímž prohrál 6:7, 1:6, 5:7, za kvalitní výkon. Od tenisu si nyní chce třiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi na chvíli mentálně odpočinout.

"Hodnocení nebude úplně pozitivní, přeci jen jsem prohrál ve druhém kole. Nemohu říct, že by to byl nějaký zázrak, ale musím uznat kvalitu soupeře. Odehrál doopravdy super zápas. Sedlo mu to se vším všudy. Od začátku do konce předvedl opravdu super výkon. Byl koncentrovaný, výborně servíroval a výborně se hýbal. V důležitých momentech zahrál přesně to, co potřeboval," uvedl Lehečka.

Se 73. hráčem žebříčku Belluccim, kterému čelil poprvé, prohrál po dvou hodinách. Vzal mu jen jednou servis, sám o něj přišel čtyřikrát. "Vůbec mi to neulehčil, nechyboval a dobře servíroval. Snažil se strašně moc hrát slice a čopy a tím, že jsme dneska hráli až k večeru, po ranním dešti to neskákalo tolik nahoru. Pro mě bylo hodně těžké něco vymýšlet a tlačit ho," řekl tenista, který plnil roli nasazené třiadvacítky.

Belluci d. Jiri Lehecka 7-6 6-1 7-5



Huge moment for Mattia



He’s in the 3rd round of a Grand Slam for the first time in his career



I love the way this guy plays tennis



Creativity flowing through every shot… & it’s paying off big time on the grass



✅1st Wimbledon R3



❤️ pic.twitter.com/x2Eoyj0oF5 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 2, 2025

Mrzelo ho, že v prvním setu nevyužil za stavu 6:5 dva setboly. Poté ho ztratil ve zkrácené hře 4:7 a tak blízko k zisku sady se už nedostal. "Celkově mi přišlo, že já jsem se musel doopravdy hodně nadřít, abych se na ty setboly dostal. A když jsem se na ně dostal, tak jednou jsem dostal eso a podruhé jsem udělal chybu od základní čáry," podotkl svěřenec trenéra Michala Navrátila.

Zatímco v 1. kole proti Hugovi Dellienovi z Bolívie měl 22 es, nyní jen osm. "Celkově jsem se v začátku turnaje necítil fyzicky tak, jak bych potřeboval a bohužel se to sešlo i s ostatními věcmi. Na servisu jsem teď nepředvedl takový výkon, jaký bych chtěl. To se někdy stane, nemohu servírovat celý rok dokonale. On předvedl to, co předvést potřeboval a já těžce hledal odpověď. Nezbývalo nic jiného, než zatnout zuby, bojovat a čekat na jeho slabší chvíli, která ovšem nepřišla," hodnotil.

Statistiky zápasu (@ Enetpulse)

Výkony ve Wimbledonu, kde byl předloni v osmifinále, bral rozporuplně. Před grandslamem v All England Clubu se dostal do finále v Queen´s Clubu. "Vypadnout ve druhém kole jsem nechtěl, s tím jsem sem nepřijel. Na druhou stranu ty kurty tady jsou specifické a jiné než v Queen´s. Myslím si, že jsem udělal všechno pro to, abych tady zahrál dobře. Možná i dneska bylo trochu cítit, že jsem tady minulý rok nehrál, ale to jsou další zkušenosti. Na to, že je travnatá část tak krátká, tak kdyby mi někdo řekl, že si odvezu 400 bodů, tak bych byl asi spokojený. Rozhodně mě to dnes mrzí, ale co se dá dělat," podotkl.

Od tenisu si na chvíli odpočine a pokusí se načerpat nové síly. "Budu se snažit trošku vypnout hlavu a vymazat tenis z hlavy. Myslím si, že si potřebuji malinko mentálně od toho kolotoče odpočinout. Byl jsem teď v posledních týdnech jen pohlcený tenisem. Když si představím, jaká štreka nás čeká v Americe, tak rozhodně nějaký odpočinek bude muset proběhnout," doplnil Lehečka.