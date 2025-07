Vondroušová: Porážka mě mrzí, jsem zklamaná. Ale každý zápas bez bolesti je super

Markéta Vondroušová (26) po porážce ve 2. kole Wimbledonu s domácí Emmou Raducanuovou (22) uznala, že prohrála s lepší hráčkou. Předloňská šampionka podlehla britské tenistce na centrálním dvorci v All England Clubu 3:6, 3:6 a novinářům řekla, že proti ní těžko získávala jakoukoliv výměnu. Celkově ale vítězka turnaje v Berlíně hodnotila travnatou část sezony pozitivně a byla ráda, že je po zranění ramena bez obtíží.

"Hrála fakt dobře. Přišlo mi, že jsem musela zahrát strašně dobrý míč, abych vůbec výměnu vyhrála. Snadné body mi podle mě dala za celý zápas tak dva. Když mě zatlačila, bylo těžké se z toho dostávat. Byl to od ní extrémní výkon, nebo nevím, jestli takhle hraje furt. Nehrála jsem blbě, cítila jsem se v pohodě, ale výměny jsem vůbec nemohla vyhrát," uvedla Vondroušová.

Vědomí, že prohrála s lepší soupeřkou, která jí vzala čtyřikrát servis, pomohlo sokolovské rodačce brát neúspěch smířeně. "Celkově jsem měla strašně těžký los a tím jejím výkonem se to ještě završilo. Vždycky je lepší, když ten druhý hraje dobře, než když já hraju hrozně," podotkla.

Se 40. hráčkou žebříčku prohrála Vondroušová ve Wimbledonu podruhé. Nestačila na ni i před čtyřmi lety. "Ten zápas si moc nepamatuju. Ona vylétla až potom, takže mi každý říkal: S kým jsi to prohrála? Teď už je to trochu jiné. Tráva jí sedí a využívá hodně lidi. Byla hodně nahecovaná, od druhého míče řvala na celý kurt. Navíc mi ještě mi v prvním setu brutálně svítilo slunce do obličeje. Bylo těžké se s tím poprat," řekla Vondroušová.

Uznala, že tentokrát prožila na centrálním dvorci jinou atmosféru, než před dvěma lety, kdy se zde probojovala až k titulu. "Teď to není nic moc, ale je super si tam zahrát. V Paříži jsem hrála na centru a tady taky, takže je super hrát zase na velkých kurtech. Ale zrovna s ní je to na centru hodně těžké. Přijde mi, že je tady úplná modla. Lidi ji ženou a ona to taky dost prožívá. Pak se člověk tak nějak veze a je těžké se z toho dostávat," podotkla 73. hráčka světa.

Vzhledem k tomu, že v úvodní fázi zdolala nasazenou dvaatřicítku Američanku McCartney Kesslerovou a v dalším kole by ni čekala světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková, hodnotila turnaj opatrně. "Los byl strašně těžký. V Paříži jsem ho měla docela přijatelný na to, že jsem nebyla nasazená. Člověk musí počítat s tím, že když není nasazený, tak bude bojovat od prvního zápasu. A už i to první kolo bylo těžké," řekla Vondroušová.

Travnatou část sezony, v níž před Wimbledonem získala titul v Berlíně, brala pozitivně. "Ještě tam je pár věcí, které si člověk zažije spíš až v zápasech, než v trénincích. Berlín byl samozřejmě velké překvapení a tady jsem taky hrála víceméně dobře, akorát dnes to bylo extrémně těžké. Musíme se na to dívat i z tohohle pohledu a nebudu to dnes hodnotit špatně," řekla.

Hlavní pro ni bylo, že po zranění je v pořádku. "Samozřejmě jsem zklamaná, ale zároveň je pro mě každý zápas dohraný bez bolesti super. Zápasy teď beru trochu jinak. Porážka mě mrzí, ale zároveň je super, že se můžu soustředit na hru a ne na to, co mě bolí," uvedla svěřenkyně Jana Hernycha.

Ve Wimbledonu bude ještě pokračovat ve čtyřhře po boku Miriam Škoch. Poté začnou turnaje na betonech. "Pak si dám pár dní volno a začnu se připravovat na Montreal, Cincinnati a US Open," doplnila Vondroušová.