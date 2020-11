17letá Viďmanová v řeckém Heráklionu postoupila poprvé do finále. Na titul nedosáhla

ITF W15 HERÁKLION - Darja Viďmanová na antukovém turnaji ITF W15 v Heráklionu přehrála 6-2 6-4 pátou nasazenou Italku Verenu Melissovou a poprvé postoupila do finále. To si zahrála ještě dnes, na titul však 17letá Češka nedosáhla.

Darja Viďmanová během koronavirové pauzy sbírala cenné zkušenosti na domácích přípravných akcích, během nichž si zahrála s Barborou Krejčíkovou či Kateřinou Siniakovou, kterou dokonce dokázala porazit. Zahrála si finále na Moravia Open v Prostějově a triumfovala na Svijany Open v Liberci.



Pro sedmnáctiletou Češku to tak byl neobvyklý přechod z juniorek mezi ženy. Po srpnovém restartu sezony sice čtyřikrát v řadě vypadla v 1. kole, ale poslední týdny tráví na Krétě, kde se jí daří na sérii turnajů ITF s dotací 15.000 dolarů v Heráklionu.



Před dvěma týdny si Viďmanová zahrála poprvé semifinále a dnes dokonce postoupila poprvé do finále. V boji o něj si poradila 6-2 6-4 s pátou nasazenou Italkou Verenou Melissovou.



Talentovaná Češka, jež se narodila v Moskvě, sice přišla třikrát op podání, ale využít dokázala 6 z 12 brejkbolů. Problém měla hlavně s ukončením zápasu.



Už za stavu 6-2 a 5-1 byla třikrát dva míčky od vítězství, ale k mečbolu se nedostala. Vzápětí neudržela servis a v následném maratónském gamu, ve kterém se šlo sedmkrát přes shodu, nevyužila dva mečboly. Využila ž svou třetí šanci, když po 105 minutách hry trefila své čtvrté eso.



O premiérový titul si Viďmanová, jež na Héraklionu startuje díky svému postavení v juniorském žebříčku, zahrála po zhruba dvouhodinové pauze s o čtyři roky starší Andreou Roscaovou. Na ve formě hrající Rumunku ale nestačila a prohrála hladce 1-6 2-6.



Bývalá 210. hráčka světa Roscaová, jež aktuálně figuruje na 515. místě, na Krétě hrála pátý týden po sobě se zápasovou bilancí 19-3. Třikrát se dostala do finále a znovu po týdnu si došla pro titul.