17letý Menšík na antuce ve Stromovce slaví první triumf na challengeru!

Jakub Menšík v pondělí na úvod turnaje vyřadil nejvýše nasazeného Moldavana Radu Albota a jako jediný z Čechů se prodral přes první kolo. Ve čtvrtfinále pak přežil dva mečboly Australana Akiry Santillana a nakonec dokráčel až ke svému dosud největšímu úspěchu.



Na antuce pražské Sparty ve Stromovce si dnes zahrál poprvé ve finále challengeru a hned ho proměnil v titul. O dvanáct let staršího Němce Dominica Köpfera, bývalého 50. hráče světa aktuálně figurujícího na 149. místě rankingu, porazil 6-4 6-3.



17letý Čech sice po úvodní ztrátě servisu prohrával 2-4, ale druhý brejkbol už soupeři, jenž hrál finále potřetí během necelých dvou měsíců, nenabídl. První set vyhrál ziskem čtyř gamů v řadě, ve druhé sadě po servisu ztratil jen 4 z 20 fiftýnů a dvěma brejky finálový duel rozhodl.



Finalista loňského Australian Open juniorů Menšík tak k pěti trofejím z turnajů ITF přidal první titul z challengeru a může se těšit na premiérový posun do Top 300 světového žebříčku. Nově by mu mělo patřit 248. místo a má tak blízko účasti v kvalifikaci grandslamů.



Příští týden bude Menšík startovat na dalším antukovém challengeru v Tunisu, kde ho v prvním kole čeká Francouz Laurent Lokoli.

• CHALLENGER PRAHA / STROMOVKA •

Česko, antuka, 73.000 eur

nedělní výsledky (14. 05. 2023) • Dvouhra - finále • Menšík (ČR) - Koepfer (6-Něm.) 6-4 6-3