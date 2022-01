Menšík prohrál čtyřhodinové finále na Australian Open, Rod Laver Arenu musel kvůli křečím opustit na vozíčku

Jakub Menšík byl před měsícem v anketě Zlatý kanár vyhlášen Talentem roku a oprávněnost ocenění potvrdil hned při svém teprve druhém startu na grandslamovém turnaji juniorů. Při premiéře na Australian Open si poradil se soupeři z Rakouska, Spojených států amerických, Austrálie, Ruska a Švýcarska a prošel až do dnešního finále.

V něm měl velmi blízko k prvnímu grandslamovému triumfu. Šestnáctiletý Čech, který loni ovládl turnaj nejvyšší kategorie JA v Kapském Městě a slavil čtvrtý titul a letos by se chtěl začít objevovat už i na dospělých akcích, však v koncovce utkání kvůli křečím nemohl vzdorovat a s Brunem Kuzuharou nakonec prohrál 6-7(4) 7-6(6) 5-7.

Bruno Kuzuhara defeats Jakub Mensik 7-6(4) 6-7(8) 7-5 and completes a sweep of the #AusOpen boys' singles and doubles titles #AO2022

