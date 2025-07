Alcaraz před hvězdným finále: V neděli půjdu až na hranu svých možností

Carlos Alcaraz (22) znovu míří do wimbledonského finále a dál přepisuje tenisové dějiny. Ve 22 letech se kvalifikoval už do svého šestého grandslamového finále, přičemž na londýnské trávě bude usilovat o třetí titul v řadě. Po výhře nad Američanem Taylorem Fritzem (27) se v neděli utká o trofej s Jannikem Sinnerem (23). Ačkoli svého italského rivala porazil v dramatickém finále Roland Garros, o psychické výhodě Alcaraz mluvit nechce.

"Nemyslím si, že budu mít v neděli kvůli tomu zápasu psychickou výhodu," řekl Alcaraz na tiskové konferenci po semifinále. "Sinner je šampion. Z každého zápasu se učí a pořád se zlepšuje. V Paříži si určitě něco vzal a v neděli bude silnější – psychicky i fyzicky."

Alcaraz, jenž aktuálně drží 24zápasovou vítěznou sérii a na wimbledonské trávě vyhrál už 18 zápasů v řadě, v semifinále přetlačil Fritze ve čtyřech setech 6:4, 5:7, 6:3, 7:6. Ve čtvrté sadě přitom odvrátil dva setboly, které mohly poslat utkání do rozhodujícího dějství.

"Upřímně, nemůžu být pyšnější. Jsem opravdu šťastný, že jsem potřetí v řadě ve wimbledonském finále a že předvádím tak dobrý tenis. Už se nemůžu dočkat neděle," řekl Alcaraz.

Finále na pařížské antuce označil za nejlepší zápas své dosavadní kariéry. "Znovu jsem se na něj nedíval, jen na pár sestřihů. Ale pořád na ten moment občas myslím. Doufám, že i v neděli půjdu až na hranu svých možností. A doufám, že to tentokrát nebude trvat pět a půl hodiny – ale kdyby bylo třeba, tak klidně."

Souboj s Jannikem Sinnerem považuje za přínosný nejen pro sebe, ale i pro celý sport. "Myslím, že to, co teď děláme, je pro tenis skvělé. Bojujeme o to, aby se na tenis dívalo víc lidí. Hrajeme finále, pozdější kola turnajů – a oba jsme ještě mladí. Doufám, že v tom budeme pokračovat dalších pět, deset let. Abychom se mohli rovnat s těmi nejlepšími."

Carlos Alcaraz. Jannik Sinner.



The gentlemen's singles final will be box office #Wimbledon pic.twitter.com/Y551cJsLSb — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025

Na jejich jediné vzájemné utkání na trávě ve Wimbledonu 2022 si dobře vzpomíná. "Jannik hraje výborně i na trávě. Jeho pohyb je neuvěřitelný – klouže, jako by hrál na antuce. Bude to jiné než před dvěma lety, oba jsme udělali velký pokrok."

Alcaraz si pochvaluje i vlastní formu. "Podávám velmi dobře. Vítězím v mnoha výměnách, když hraju způsobem servis–volej. Na trávě tohle funguje a já se při tom cítím opravdu jistě."

V neděli se tak tenisový svět může těšit na další mimořádný duel dvou největších hvězd součanosti.

Výsledky mužské dvouhry ve Wimbledonu