Carlos vždycky najde cestu, jak mi ublížit, smutnil Fritz po porážce

20:10

Sinner nedal Djokovičovi šanci, je ve finále Wimbledonu

Úřadující světová jednička Jannik Sinner postoupil do finále Wimbledonu, když si poradil s Novakem Djokovičem po setech 6:3, 6:3 a 6:4. Italský tenista se dostal do svého prvního finále v All England Clubu. O titul se utká s Carlosem Alcarazem, který porazil ve čtyřech setech Taylora Fritze. Více informací najdete v článku.