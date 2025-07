Poznáme novou královnu Wimbledonu. Debutantka Anisimovová vyzve stoprocentní Šwiatekovou

Sobotní program na posvátném pažitu v londýnském All England Clubu určí zbrusu novou vítězku Wimbledonu. O triumf na nejslavnějším tenisovém turnaji se utkají Amanda Anisimovová (23) s Igou Šwiatekovou (24). Zatímco Američanka nastoupí ke svému premiérovému finále na grandslamech, polská hvězda je v takových zápasech stoprocentní a bude usilovat o už šestou trofej z majorů.

Šwiateková – Anisimovová | 17:00 SELČ

Iga Šwiateková prožívá v letošním roce jasně nejlepší travnatou část sezony v kariéře a opět ji posunula na další úroveň. V semifinále Wimbledonu předvedla naprosto vynikající výkon, odvrátila obě brejkbolové hrozby a deklasovala 6:2, 6:0 Belindu Bencicovou, která má na kontě už pět finálových účastí na trávě.

Ačkoli je šampionkou wimbledonské juniorky z roku 2018, na profesionální úrovni se jí na nejrychlejším povrchu dlouho nedařilo. Teprve až před dvěma týdny v Bad Homburgu se poprvé probojovala do finále na pažitech a nad její síly byla po setech 4:6, 5:7 kolegyně z TOP 10 žebříčku Jessica Pegulaová.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Čtyřiadvacetiletá Polka bude i ve svém druhém kariérním finále na travnatých dvorcích čelit Američance. Zároveň podnikne další útok na premiérový triumf napříč všemi povrchy od loňského French Open, kde slavila hattrick. Kvůli více než roční absenci finálové účasti či titulu se propadla v žebříčku až na osmé místo.

Po cestě do wimbledonského finále ztratila v šesti zápasech dohromady jen jeden set. V sobotu může uhájit svou stoprocentní úspěšnost ve finále grandslamů (5:0) a podruhé na této úrovni triumfovat mimo antukové French Open (US Open 2022). Ve finále má obecně vynikající bilanci 22:5 a do toho nedávného v Bad Homburgu nastupovala se sérií devíti výher v této fázi.

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (finále)

Bilance: 41:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 9:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 12:7 (kariérní 89:35)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:0)

Bilance ve finále: 0:1 (kariérní 22:5)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále)

Šwiateková – Wimbledon

Kariérní bilance: 17:5

Nejlepší výsledek: finále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Bad Homburg (finále)

Cesta turnajem: P. Kuděrmetovová (7:5, 6:1), McNallyová (5:7, 6:2, 6:1), Collinsová (6:2, 6:3), (23) Tausonová (6:4, 6:1), (19) Samsonovová (6:2, 7:5), Bencicová (6:2, 6:0)

Amanda Anisimovová zlikvidovala v úvodu rozhodujícího setu semifinálové bitvy s Arynou Sabalenkovou manko brejku a pak už byla na kurtu lepší hráčkou. Světovou jedničku skolila po více než dvou a půl hodinách boje 6:4, 4:6 a 6:4, vzájemnou bilanci upravila na 6:3 ze svého pohledu a poprvé prošla do finále grandslamu.

Už vstup do probíhající travnaté části sezony měla vynikající, když v londýnském Queen's Clubu postoupila do svého premiérového semifinále na trávě a nakonec padla až ve finále s Tatjanou Mariaovou. Na Wimbledon se naladila také čtvrtfinálovou účastí v Berlíně a v All England Clubu přežila tři třísetové duely.

Vizitka Amandy Anisimovové. (@ Livesport / Enetpulse)

V hlavní soutěži Wimbledonu účinkuje 23letá Američanka poprvé od čtvrtfinále v roce 2022 a zajistila si debut v TOP 10 žebříčku a také své teprve druhé grandslamové semifinále (na French Open 2019 neuspěla). V sobotu se může stát první americkou wimbledonskou šampionkou v tomto tisíciletí, pokud nepočítáme sestry Williamsovy.

Za sebou má šest finálových zápasů na nejvyšším okruhu (bilance 3:3), polovinu z nich absolvovala v posledních 12 měsících. Na velkých akcích bojovala o titul dvakrát, loni v srpnu v Torontu podlehla Jessice Pegulaové a letos v únoru na další tisícovce v Dauhá přemohla Jelenu Ostapenkovou.

Anisimovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Queen's Club (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queen's Club (finále)

Bilance: 31:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 12:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:1 (kariérní 13:24)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance ve finále: 1:1 (kariérní 3:3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále)

Anisimovová – Wimbledon

Kariérní bilance: 11:3

Nejlepší výsledek: finále (2025)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Queen's Club (finále), Berlín (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Putincevová (6:0, 6:0), Zarazúaová (6:4, 6:3), Gálfiová (6:3, 5:7, 6:3), (30) Nosková (6:2, 5:7, 6:4), Pavljučenkovová (6:1, 7:6), (1) Sabalenková (6:4, 4:6, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. V tomto finále poznáme zbrusu novou šampionku Wimbledonu a vítězka získá svůj první profesionální titul na travnatých kurtech. Na dospělých turnajích se ještě nikdy nepotkaly. Šwiateková vyhrála souboj v juniorském BJK Cupu v roce 2016 na antuce v Budapešti a je i díky větším zkušenostem velkou favoritkou.

Sobotní program

CENTRE COURT (od 14:00 SELČ)

1. Hijikata/Pel (Austr./Niz.) - Cash/Glasspool (5-Brit.)

2. Šwiateková (8-Pol.) - Anisimovová (13-USA) / nejdříve v 17:00 SELČ

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.