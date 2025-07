Zklamaný Djokovič a jeho srážka s realitou: Těžko se to kouše, takhle se vyhrávat nedá

Mohl se stát teprve druhým tenistou wimbledonské historie, který se ve dvouhře probil sedmkrát po sobě do finále. Tento počin je však i nadále výsadou legendy All England Clubu Rogera Federera. Srb Novak Djokovič (38) byl sice od vyrovnání této série jediný krok, ten se však ukázal jako zcela nepřekonatelný. Italský vládce žebříčku Jannik Sinner nedal mnohem slavnějšímu soupeři šanci.

Vůbec to nebudilo dojem semifinále, v němž by na sebe měli narazit dva vyrovnaní protivníci. Rozdíl byl propastný. Ani ne za dvě hodiny bylo hotovo. "Jannik byl strašně silný," ulevil si Djokovič.

Jeho jednak limitovalo zranění stehna z minulého zápasu, jednak věk. Dokonce přemýšlel na odstoupením a zvlášť ve třetím setu bylo vidět, že se nehýbe přirozeně. "Nebyl to příjemný pocit. Ovšem nechci rozebírat mé zranění a brečet, že jsem nemohl podat svůj nejlepší výkon. Myslel jsem, že se budu moct pohybovat lépe," dodal.

Není to však letos poprvé, co mu tělo v semifinále grandslamu odmítlo poslušnost. Totéž jej potkalo zkraje roku na Australian Open, kde musel skrečovat. Ve Wimbledonu přiznal, že už ke konci takhle dlouhých turnajů cítí vyčerpání. "Je to zkrátka věk. Opotřebení těla, poslední rok a půl je pro mě srážkou s realitou. Těžko se to kouše, protože když jsem svěží, pořád hraju výborně, což jsem letos ukázal," podotkl.

Souboje na tři vítězné sety už však nejsou, zdá se, pro něj. "Fyzicky je to obtížnější, čím déle na turnaji jsem. Pak v semifinále hraju proti mladým, zdravým klukům… Cítím se před zápasem, jako kdybych už měl polovinu energie pryč, takhle se vyhrávat nedá," povzdechl si. V osmatřiceti je o plných 15 let starší než Sinner.

Přesto se ještě odmítá vzdát. "Byl bych smutný, kdyby tohle byl můj poslední zápas ve Wimbledonu. Chci se vrátit ještě nejméně jednou a zahrát si na zdejším centrkurtu," slíbil sedminásobný vítěz turnaje.

Zisk jeho 25. grandslamu, jímž by se postaral o absolutní rekord tenisových dějin, se mu však vzdaluje do nedosažitelných výšin…

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.