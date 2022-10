18letá Gauffová má jistý Turnaj mistryň i ve dvouhře. Bude nejmladší účastnicí od roku 2005

Jistý start na Turnaji mistryň měly na začátku tohoto týdne jen světová jednička Iga Šwiateková z Polska, Tunisanka Ons Džabúrová a Američanka Jessica Pegulaová. O dalších dvou jménech se rozhodlo ve středu v Guadalajaře.



Cori Gauffová sice letos (zatím) třetí titul na okruhu WTA nepřidala a zahrála si jediné finále, bylo však první grandslamové (French Open) a k tomu zaznamenala čtvrtfinále na US Open. A jelikož na většině turnajů podává stabilní výkony a výsledky, má po včerejším postupu do osmifinále jistý premiérový start na Turnaji mistryň.



Americká hvězda bude v 18 letech nejmladší účastnicí od roku 2005. Tehdy o pouhý měsíc mladší Maria Šarapovová se při svém debutu prodrala do semifinále.



Gauffová navíc bude v Texasu startovat i ve čtyřhře s krajankou Jessicou Pegulaovou, s níž letos vyhrály tři turnaje a dostaly se do finále Roland Garros. Od roku 2003, kdy se začalo hrát současným skupinovým formátem, si obě soutěže během jednoho ročníku zahrálo jen devět tenistek.

!



✅ Singles

✅ Doubles with @JLPegula

✅ The youngest player to compete at the #WTAFinals since 2005



What a season, @CocoGauff pic.twitter.com/AxTm4bHBgx — wta (@WTA) October 19, 2022



Caroline Garciaová si už na Turnaji mistryň zahrála v roce 2017 hlavně díky famóznímu závěru sezony a dvou triumfech ve Wuhanu a Pekingu. Tehdy v Singapuru dokonce postoupila ze skupiny.



Letos 29letá Francouzka vyhrála tři turnaje na třech různých površích - na trávě v Bad Homburgu, na antuce ve Varšavě a na hardu v Cincinnati. Na následném US Open si zahrála semifinále.



Ve Fort Worth se bude hrát v týdnu od 31. října. Zbylá tři volná místa pro účast na prestižní akci drží Aryna Sabalenková, Darja Kasatkinová a Veronika Kuděrmetovová.



Definitivní verdikt o složení finálové osmičky padne do konce tohoto týdne. Šanci ještě mají Maria Sakkariová, Madison Keysová, Danielle Collinsová a Jelena Ostapenková.