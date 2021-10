18letá Tausonová v Courmayeuru přežila pět mečbolů a zahraje si o již 3. titul

Clara Tausonová letos v evropských halách vyhrála už dva turnaje WTA a na Lyon a Lucemburk může tento týden navázat ziskem třetího titulu v italském Courmayeuru.



18letá Dánka v městečku na úpatí Mont Blanc druhý den po sobě otočila nepříznivý vývoj, v dnešním semifinále proti Ljudmile Samsonovové dokonce utekla z pěti mečbolů.



Míček od vyřazení byla v tie-breaku druhého set. Prohrávala v něm už 2-6, ale kritické momenty přežila. Poté, co vzápětí nevyužila setbol odvrátila i pátý mečbol a vynutila si třetí sadu. V té prohrávala 1-3, ale skóre opět otočila ve svůj prospěch a nakonec po dvou a půl hodinách boje zvítězila 4-6 7-6 6-4.



"V tie-breaku jsem už myslela, že končím. Jen jsem se snažila vrátit míček do kurtu, protože ona skvěle podávala. Snažila jsem se tipnout si směr servisu a ani nevím, jak jsem to nakonec dokázala. Ráda hraju útočný tenis, ale dnes jsem byla neustále pod tlakem," komentovala Tausonová.







O udržení finálové neporazitelnosti si dánská teenagerka zahraje s Donnou Vekičovou (h2h 0-0). 25letá Chorvatka dnes ve svém prvním letošním semifinále deklasovala 6-0 6-2 domácí Jasminu Paoliniovou.



Do finále se Vekičová dostala podeváté v kariéře a poprvé od února 2019. Také ona bude v neděli usilovat o celkově třetí titul. Poprvé slavila v malajsijském Kuala Lumpur 2014, podruhé v Nottinghamu 2017.

• WTA 250 COURMAYEUR •

Itálie, tv. povrch / hala, 235.238 dolarů

sobotní výsledky (30. 10. 2021) • Dvouhra - semifinále • Tausonová (5-Dán.) - Samsonovová (3-Rus.) 4-6 7-6(8) 6-4 Vekičová (Chorv.) - Paoliniová (7-It.) 6-2 6-0 • Čtyřhra - finále • Xinyu Wang/Saisai Zheng (Čína) - Shuai Zhang/Hozumiová (3-Čína/Jap.) 6-4 3-6 10-5