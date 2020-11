19letý Američan Nakashima v Orlandu neztratil ani set a má první titul z challengeru

Brandon Nakashima ke dvěma triumfům na turnajích Futures přidal první trofej z challengeru. 19letý Američan si pro ni došel na domácí půdě v Orlandu, kde v pěti utkáních neztratil ani set.



Nakashima na Floridě vyřadil už ve druhém kole nejvýše nasazeného Brazilce Thiaga Monteiru, poradil si s krajany Mackenziem McDonaldem i Mitchellem Kruegerem a ve finále přehrál 6-3 6-4 turnajovou čtyřku Prajneshe Gunneswarana z Indie, kterému zlikvidoval všech osm brejkbolů.



"Dnes jsem odehrál dobrý zápas. Hlavně v důležitých okamžicích jsem dělal správná rozhodnutí," komentoval Nakashima. "Jsem moc šťastný, že jsem tuhle podivnou sezonu zakončil titulem. Určitě mě to povzbudí do tvrdé práce před novou sezonou," dodal.







Ve světovém žebříčku se rodák ze San Diega posunul na 166. místo a o 33 příček tak vylepšil své dosavadní maximum. Na začátku sezony byl o dvě stě míst hůře postaveným hráčem.



V letošní 'osekané' sezoně se Nakashima stal čtvrtým teenagerem, jenž vyhrál challenger. Před ním se to povedlo českému tenistovi Tomáši Macháčovi, Italu Lorenzu Musettimu a třikrát Carlosi Alcarazovi ze Španělska.



31letý Gunneswaran, bývalý 75. hráč světa, marně útočil na svou třetí challengerovou trofej a první od roku 2018, kdy získal oba své nejcennější tituly. Finále nezvládl už počtvrté v řadě a druhý týden po sobě poté, co neuspěl v americkém Cary v Severní Karolíně.

CHAMPION



Brandon Nakashima claims his first #ATPChallenger title in Orlando. Did not drop a set all week.



The 19-year-old is the youngest winner since Frances Tiafoe in 2017. pic.twitter.com/hcWQSzw6zY