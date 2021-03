19letý Cerundolo jako pátý v historii vyhrál turnaj ATP hned při svém debutu

Juan Manuel Cerundolo kromě šesti startů na challengerech, na kterých se dostal nejdál do semifinále v Montevideu 2019, hraje jen na menších akcích ITF. Na nich v sezoně 2019 získal tři tituly.



Uplynulý týden by však mohl kariéru 19letého Argentince nasměrovat úplně jiným směrem. Rodák z Buenos Aires totiž na domácí antuce v Córdobě prošel kvalifikací turnaje ATP, odbyl si debut v hlavní soutěži a v ní překvapivě nenašel přemožitele.



Cerundolo vyřadil Thiaga Seybotha, třetího nasazeného Miomira Kecmanoviče, nasazenou sedmičku Thiaga Mopteiru, krajana Federica Coriu a v nedělním finále si poradil i s o třináct let starším Španělem Albertem Ramosem.



Finálový duel měl průběh jako na horské dráze. Argentinský teenager získal prvních šest gamů zápasu, pak sice ztratil druhý set a v rozhodující sadě prohrával 0-2, v závěru však znovu vyhrál šest her po sobě a po necelých dvou hodinách zvítězil 6-0 2-6 6-2.







"Je to neuvěřitelné, vůbec mi to nedochází. Jsem šťastný, že jsem vyhrál a dosáhl cíle, který jsem doufal, že jednou - dříve či později - splním," radoval se v rozhovoru na kurtu Cerundolo, který si připsal osmou výhru v řadě, z toho čtvrtou třísetovou během čtyř dnů.



"Teď se mi v hlavě honí tolik věcí, ani to nedokážu vyjádřit. Můžu jen říct, že jsem hrozně šťastný a že si dnešní noc užiju," dodal Cerundolo, jenž turnaj ovládl z pozice až 335. hráče světa. Triumf ho katapultuje na 181. příčku.



Stal se tak desátým nejníže postaveným tenistou v historii a pátým od roku 1990, který vyhrál turnaj ATP. Primát drží Australan Lleyton Hewitt, jenž v roce 1998 triumfoval ve svých 16 letech na domácí půdě v Adelaide jako 550. tenista světa.



Vyhrát turnaj ATP hned při svém debutu Cerundolo dokázal jako první Argentinec a celkově pátý v historii. Naposledy se to povedlo Španělu Santiagu Venturovi v Casablance 2004, žádný další už potom ale nepřidal.

Cerundolo se stal také nejmladším argentinským vítězem podniku ATP od roku 2001, kdy tehdy rovněž devatenáctiletý Guillermo Coria zvítězil v chilském Viña del Mar. Zároveň přerušil sérii jedenácti porážek kvalifikantů ve finálových zápasech.



Nyní se Cerundolo přesouvá na podnik v rodném Buenos Aires, kde ho v prvním kole čeká krajan Federico Delbonis. Ramose na stejném turnaji vyzve nejlepší junior současnosti Holger Rune z Dánska.