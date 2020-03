19letý Seyboth se v Santiagu stal nejmladším brazilským finalistou turnaje ATP

Thiago Seyboth letos včetně kvalifikací a challengerů vyhrál jen jeden z pěti zápasů. Na okruhu ATP měl dosud pouze dva vyhrané zápasy, oba na domácích antukách v Sau Paolo 2019 a Riu de Janeiro 2020.



Ovšem tento týden na antuce v Santiagu, kde hraje opět díky divoké kartě, juniorský vítěz US Open 2018 vyhrál už čtyřikrát a může se těšit na finále.



Brazilský tenista, který příští týden oslaví 20. narozeniny, v Chile vyřadil tři Argentince Facunda Bagnise, Juana Ignacia Londeru a Renza Olivu a domácí nasazenou jedničku Cristiana Garína, který mu postup usnadnil skrečí.



V sobotním semifinále smetl z předchozích třísetových bitev unaveného sedmadvacetiletého kvalifikanta Olivu bez ztráty podání snadno 6-1 6-3, když odvrátil všechny tři brejkboly.



Seyboth se tak stal nejmladší brazilským finalistou v historii turnajů ATP (od roku 1990). A může se stát nejmladším vítězem jednoho z turnajů Golden Swing na jihoamerických antukách od roku 2005, kdy tehdy osmnáctiletý Rafael Nadal triumfoval v Acapulku.



"Je to úžasné. Na začátku týdne by mě nenapadlo, že bych si tady mohl zahrát finále. Ale myslím, že hraju dobrý tenis a hlavně dnes jsem si vítězství opravdu zasloužil. Cítím se dobře a zítra nebudu mít co ztratit," prohlásil Seyboth.



O titul si Seyboth zahraje s druhým nasazeným Casperem Ruudem. Jednadvacetiletý Nor v semifinále porazil 7-6 6-2 Španěla Alberta Ramose, kterému nenabídl ani jeden brejkbol.



Ruud postoupil do finále potřetí v kariéře a opět na antuce. Před dvěma týdny triumfoval v Buenos Aires a stal se prvním norským vítězem turnaje ATP. Pokud získá titul i v Santiagu, posune se poprvé do Top 30.



"Cítím se dobře. Santiago je posledním turnajem na jihoamerických antukách. Hraju tady moc rád, Jižní Amerika je pro mě výjimečné místo. Minulý rok jsem tu vybojoval posun do Top 100 a letos jsem dvakrát ve finále. Je to pro mě dobré turné. A je moc příjemné ho zakončit finálovým zápasem," řekl Ruud.



"Norsko a Chile jsou na mapě od sebe daleko, ale přírodou a klimatem se od sebe příliš neliší. Také tady máte hory a moře. A na jihu jsou prý také fjordy a krásná krajina. Rád bych Chile navštěvoval častěji," dodal Ruud.

• ATP 250 SANTIAGO •

Chile, antuka, 674.730 dolarů

sobotní výsledky (29. 02. 2020) • Dvouhra - semifinále • Ruud (2-Nor.) - Ramos (3-Šp.) 7-6(5) 6-2 Seyboth Wild (Braz.) - Olivo (6-Arg.) 6-1 6-3