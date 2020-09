2. den na French Open: V Paříži své působení zahájí Kvitová, Vondroušová, Muchová, Siniaková, Kristýna Plíšková a Veselý

V rámci druhého dne letošního ročníku French Open své působení v areálu Rolanda Garrose zahájí nasazené Petra Kvitová, Markéta Vondroušová a Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková a Jiří Veselý. Dnešní šlágry obstarají dvojnásobný finalista a čerstvý vítěz US Open Dominic Thiem s Marinem Čiličem a trojnásobná šampionka Serena Williamsová s krajankou Kristie Ahnovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (7-ČR) - Dodinová (Fr.) | Court Philippe Chatrier (11:00 SELČ) Siniaková (ČR) - Davisová (USA) | Court 11 (11:00 SELČ) Muchová (22-ČR) - McHaleová (USA) | Court 10 (12:30 SELČ) Vondroušová (15-ČR) - Šwiateková (Pol.) | Court 7 (13:00 SELČ) Veselý (ČR) - Broady (Brit.) | Court 10 (14:00 SELČ) Kr. Plíšková (ČR) - Kužmová (SR) | Court 3 (14:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Gerasimov (Běl.) - Nadal (2-Šp.) | Court Philippe Chatrier (16:00 SELČ) • Šlágr dne - muži • Čilič (Chorv.) - Thiem (3-Rak.) | Court Philippe Chatrier (12:30 SELČ) • Šlágr dne - ženy • Ahnová (USA) - S. Williamsová (6-USA) | Court Philippe Chatrier (14:30 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (11.) - Océane Dodinová (118.) | Court Philippe Chatrier (11:00 SELČ)

Turnajová sedmička Petra Kvitová zahájí svůj 11. start na pařížské antuce proti Océane Dodinové. S domácí hráčkou se dvojnásobná wimbledonská vítězka, jež loňský ročník vynechala, utká premiérově.

Petra Kvitová před pauzou startovala na čtyřech turnajích a na všech postoupila minimálně do čtvrtfinále. Po restartu sezony ovšem na další takovou účast čeká, na generálce v New Yorku ztroskotala hned na krajance Marii Bouzkové a na US Open vypadla v osmifinále se Shelby Rogersovou. Na antuce bude hrát svůj první letošní turnaj.

Dodinové se v úvodu roku dařilo v halách, v Petrohradu a Lyonu si zahrála čtvrtfinále a ovládla domácí podnik ITF. Po pauze se představila na čtyřech turnajích a vyhrála jediný zápas hlavní soutěže. Generálku před domácím grandslamem absolvovala na domácích akcích ITF, na obou skončila ve čtvrtfinále.

Kvitová je ve všech směrech lepší hráčkou a pokud nebude zlobit levé předloktí, kvůli kterému letos na antuce moc hrát nechce, měla by slavit postup do dalšího kola.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 15-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-0 (kariérní 112-44)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (osmifinále)

Petra Kvitová - French Open

Kariérní bilance: 23-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2012)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Océane Dodinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Petrohrad (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Palermo (2. kolo)

Bilance: 20-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 7-5

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-1 (kariérní 1-6)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), US Open (1. kolo)

Océane Dodinová - French Open

Kariérní bilance: 1-4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2017)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: ITF W60 Saint-Malo (čtvrtfinále), ITF W80 Cagnes-sur-Mer (čtvrtfinále)



Kateřina Siniaková (62.) - Lauren Davisová (68.) | Court 11 (11:00 SELČ)

Kateřina Siniaková, která si loni na antukovém grandslamu zahrála své jediné dosavadní grandslamové osmifinále, se pokusí svou zlepšenou formu z posledních týdnů potvrdit proti Lauren Davisové. S Američankou změří síly poprvé.

Siniaková se na devíti letošních turnajích dočkala pouhých dvou výher v hlavních soutěžích. Dvě taková vítězství v řadě zaznamenala až na poslední generálce ve Štrasburku, kde vyřadila Bernardu Peraovou a nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou a bez týdne po jednom roce dokázala v hlavní soutěži porazit dvě soupeřky po sobě. Ve svém prvním čtvrtfinále od loňského srpna podlehla Aryně Sabalenkové.

Davisová sice měla na začátku roku slušnou formu, když ve druhém kole v Aucklandu statečně vzdorovala Caroline Wozniacké, v Hobartu si zahrála čtvrtfinále a na Australia Open uhrála druhé kolo, nicméně od ledna vyhrála jediný zápas a do Paříže dorazila se sérií šesti porážek.

Siniaková má pro první kolo papírově velmi přijatelný los. Davisová je teď ve velké krizi, čehož by měla využít.

Tip: Siniaková ve dvou setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (čtvrtfinále)

Bilance: 10-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 3-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-4 (kariérní 65-53)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Kateřina Siniaková - French Open

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Řím (2. kolo), Štrasburk (čtvrtfinále)

Lauren Davisová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 5-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na antuce: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-3 (kariérní 59-53)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (1. kolo)

Lauren Davisová - French Open

Kariérní bilance: 2-7

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2012, 2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Řím (kvalifikace), Štrasburk (1. kolo)



Karolína Muchová (26.) - Christina McHaleová (81.) | Court 10 (12:30 SELČ)

Karolína Muchová nedávno vylepšila své maximum na US Open a o to samé se pokusí také na pařížské antuce, kde se zatím nejdále dostala do druhého kola. Nasazená Češka začne premiérovým soubojem s Christinou McHaleovou, která naposledy přes první kolo grandslamů přešla před třemi lety na domácím US Open.

Karolína Muchová má za sebou nejlepší sezonu své kariéry, ale během té letošní se jí nedaří. Až na celkově šestém turnaji dokázala vyhrát dva zápasy v řadě, když se na US Open poprvé v kariéře probojovala do osmifinále, v němž se zranila a z generálky v Římě se odhlásila. Na antuce bude hrát svůj první letošní turnaj.

McHaleová letos byla nejdále ve čtvrtfinále v Acapulku, po pauze prošla na generálce v New Yorku z kvalifikace až do osmifinále. Na dalších třech turnajích ovšem vyhrála jediný zápas, a to až proti hráčce třetí stovky.

Muchová je jasně lepší hráčkou a pokud je fit, tak by s postupem do dalšího kola neměla mít žádné potíže. McHaleová na antuce nepatří k větším hrozbám a na French Open při předchozích devíti startech jen jednou zvládla první kolo.

Tip: Muchová ve dvou setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 6-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-1 (kariérní 17-9)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (osmifinále)

Karolína Muchová - French Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná

Christina McHaleová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavní soutěži

Bilance: 12-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-2

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 1-0 (kariérní 14-18)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Christina McHaleová - French Open

Kariérní bilance: 2-9

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2012)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Řím (kvalifikace), Štrasburk (1. kolo)



Markéta Vondroušová (19.) - Iga Šwiateková (53.) | Court 7 (13:00 SELČ)

Markéta Vondroušová vykročí za obhajobou loňského senzačního finále soubojem s talentovanou teenagerkou Igou Šwiatekovou, která při své premiéře na pařížské antuce loni překvapivě prošla až do osmifinále. Na turnajích se sice vycházející hvězdy světového tenisu ještě nepotkaly, nicméně během pauzy se střetly na antuce v rámci Tipsport Elite Trophy a Šwiateková zvítězila 7-6 6-0.

Markéta Vondroušová ukončila loňskou sezonu již po Wimbledonu a na kurty se vrátila letos v lednu v Adelaide, kde suverénně prošla do čtvrtfinále. Od té doby se však hodně trápila, na dalších šesti akcích nedokázala ani jednou vyhrát více než jeden zápas. Krizi možná ukončila před týdnem v Římě, kde až v semifinále nestačila na krajanku Karolínu Plíškovou.

Šwiatekové se letos daří hlavně na grandslamech. Na Australian Open uhrála osmifinále a na US Open třetí kolo. Na generálce v Římě v prvním kole překvapivě nestačila na kvalifikantku Arantxu Rusovou.

Vondroušová se v Římě herně výrazně zvedla. S nebezpečnou Šwiatekovou to nebude mít vůbec jednoduché, ale na antuce je rozehranější a postoupit by měla.

Tip: Vondroušová ve třech setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (semifinále)

Bilance: 8-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-4 (kariérní 26-15)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo)

Markéta Vondroušová - French Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Řím (semifinále)

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 9-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 3-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (3. kolo)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Řím (1. kolo)



Jiří Veselý (75.) - Liam Broady (206.) | Court 10 (14:00 SELČ)

Jiří Veselý má velkou šanci po třech letech na French Open vyhrát zápas hlavní soutěže, jelikož bude v úvodním kole čelit kvalifikantovi Liamovi Broadymu. S britským hráčem figurujícím až ve třetí stovce žebříčku se utká poprvé.

Veselý sice v únoru ovládl podnik ATP v Puné, ale od té doby se mu nedaří a po pauze tomu není jinak. Na US Open skončil v prvním kole, na dvou domácích antukových challengerech vyhrál jediný zápas a na poslední generálce v Hamburku se loučil ve druhém kole.

Broady se svým žebříčkovým postavením objíždí zejména challengery. Po pauze se na antuce představil na dvou, v Terstu uhrál čtvrtfinále a v Cordenonsu druhé kolo. Na French Open zvládl projít tříkolovou kvalifikací bez ztráty setu.

Veselý je sice v krizi, ale proti dnešnímu velmi průměrnému soupeři by zaváhat neměl.

Tip: Veselý ve třech setech

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Puné (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Hamburk (2. kolo)

Bilance: 17-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-3

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 12-6 (kariérní 246-97)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), US Open (1. kolo)

Jiří Veselý - French Open

Kariérní bilance: 4-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Prostějov challenger (2. kolo), Hamburk (2. kolo)

Liam Broady - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na hlavním okruhu

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na hlavním okruhu

Bilance: 12-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 0-0 (kariérní 8-24)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), US Open (nehrál)

Liam Broady - French Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Terst challenger (čtvrtfinále), Cordenons challenger (2. kolo)



Kristýna Plíšková (69.) - Viktória Kužmová (90.) | Court 3 (14:30 SELČ)

Kristýna Plíšková bude usilovat o svou první letošní výhru na grandslamech a pošesté se bude snažit na French Open poprvé přejít přes první kolo. Její soupeřkou bude Slovenka Viktória Kužmová, se kterou jediný dosavadní souboj vyhrála.

Plíšková, která si na začátku roku zahrála semifinále v Shenzhenu a po pauze na antuce v Praze, už skoro měsíc nehrála. Jejím posledním vystoupením byla těsná porážka v prvním kole US Open. Generálku na French Open měla absolvovat v Římě, ale kvůli zranění se odhlásila. Její zdravotní stav je velkým otazníkem.

Kužmová se letos extrémně trápí. Na osmi předchozích turnajích dokázala jen jednou vyhrát dva zápasy po sobě a pětkrát ztroskotala hned na úvodní soupeřce. Po pauze začala vítězstvím nad Greet Minnenovou, ale poté následovaly porážky s Ann Liovou, Caty McNallyovou a Alison van Uytvanckovou, všechny ve dvou setech.

Plíšková by snad po téměř měsíční pauze měla být zdravotně v pořádku a znovu si s trápící se slovenskou jedničkou poradit.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Kristýna Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Shenzhen (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Praha (semifinále)

Bilance: 8-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-2 (kariérní 44-57)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Kristýna Plíšková - French Open

Kariérní bilance: 0-5

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2013, 2016-20)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Viktória Kužmová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 5-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-2 (kariérní 21-22)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Viktória Kužmová - French Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Istanbul (1. kolo)



• Cesta za obhajobou titulu •

Rafael Nadal (2.) - Egor Gerasimov (83.) | Court Philippe Chatrier (16:00 SELČ)

Dvanáctinásobný šampion, vítěz posledních tří ročníků a největší favorit Rafael Nadal zahájí útok na vyrovnání rekordu Rogera Federera v počtu grandslamových trofejí proti Egorovi Gerasimovovi. S běloruským tenistou se utká poprvé.

Nadal se rozhodl vynechat americké betony včetně obhajoby na US Open a po restartu sezony se představil až na Masters v Římě, kde byl největším favoritem. Devítinásobný šampion a vítěz předchozích dvou ročníků sice začal suverénně, když nedal šanci Pablovi Carreñovi ani Dušanovi Lajovičovi, ovšem ve čtvrtfinále ho senzačně vyřadil pozdější finalista Diego Schwartzman.

Gerasimov měl v úvodu roku velmi dobrou formu, v Puné až ve finále podlehl Jiřímu Veselému a v hale v Marseille uhrál čtvrtfinále. Po pauze ale na čtyřech turnajích posbíral pouhé dvě výhry, na antuce v Kitzbühelu ani Římě neprošel kvalifikací.

Gerasimovovi se teď nedaří, o to lehčí práce by měla Nadala v úvodním kole čekat.

Tip: Nadal ve třech setech

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 15-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 6-0 (kariérní 276-19)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál)

Rafael Nadal - French Open

Kariérní bilance: 93-2

Nejlepší výsledek: vítěz (2005-08, 2010-14, 2017-19)

Loňský výsledek: vítěz

Generálka: Řím (čtvrtfinále)

Egor Gerasimov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Puné (finále)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavní soutěži

Bilance: 12-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 1-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (2. kolo)

Egor Gerasimov - French Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Kitzbühel (kvalifikace), Řím (kvalifikace)



• Šlágr dne - muži •

Marin Čilič (39.) - Dominic Thiem (3.) | Court Philippe Chatrier (12:30 SELČ)

Mužským šlágrem pondělního programu je souboj grandslamových šampionů mezi bývalou světovou trojkou Marinem Čiličem a aktuální světovou trojkou Dominicem Thiemem, který se představí poprvé od zisku titulu na US Open. Všechny tři předchozí souboje vyhrál dvojnásobný finalista French Open Thiem, na antuce se aktéři potkávají poprvé.

Zatímco na turnajích ATP se letos Čiličovi nedaří, na grandslamech je to mnohem lepší. Po osmifinále Australian Open se dostal do třetího kola US Open, kde sebral set právě pozdějšímu vítězi Thiemovi. Generálku na French Open si odbyl v Římě a po skalpech Alexandera Bublika a Davida Goffina v osmifinále nestačil na rozjetého Caspera Ruuda.

Finalista lednového Australian Open Thiem se na US Open počtvrté v kariéře dostal do finále grandslamů a po pětisetové bitvě s Alexanderem Zverevem se konečně dočkal premiérového triumfu na akcích velké čtyřky. Po něm se rozhodl odpočívat, do Paříže tak dorazil bez jediného ostrého zápasu na oranžové drti.

Thiem patří k největším favoritům letošního ročníku a tuto roli by dnes měl potvrdit. Proti Čiličovi se mu daří dlouhodobě, nicméně je možné, že se bez přípravného turnaje bude rozjíždět pomaleji a Čilič rakouskou jedničku potrápí. Záleží také na tom, jaký tlak bude Thiem po triumfu na US Open cítit.

Tip: Thiem ve čtyřech setech

Marin Čilič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (osmifinále)

Bilance: 12-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 33-82)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (3. kolo)

Marin Čilič - French Open

Kariérní bilance: 25-13

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017-18)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Řím (osmifinále)

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (vítěz); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Rio de Janeiro (čtvrtfinále)

Bilance: 16-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčům Top 31-50: 3-2 (kariérní 57-25)

Grandslamy: Australian Open (finále), US Open (vítěz)

Dominic Thiem - French Open

Kariérní bilance: 24-6

Nejlepší výsledek: finále (2018-19)

Loňský výsledek: finále

Generálka: žádná



• Šlágr dne - ženy •

Kristie Ahnová (102.) - Serena Williamsová (9.) | Court Philippe Chatrier (14:30 SELČ)

Dnešní ženský šlágr bude patřit americkému derby. Trojnásobná vítězka French Open Serena Williamsová zahájila své působení na nedávném US Open proti Kristie Ahnové a proti své krajance začne i na pařížské antuce, kde si Ahnová zahraje hlavní soutěž poprvé.

Ahnová se letos nedočkala jediného vítězství v hlavních soutěžích na turnajích WTA či grandslamech. Dva zápasy v řadě navíc dokázala vyhrát jen dvakrát, a to v kvalifikacích v Petrohradu a na domácí akci v Lexingtonu. Na antuce letos ještě nehrála.

Williamsová se sice v úvodu roku v Aucklandu dočkala premiérového titulu po mateřské pauze, ale stále se jí nepodařilo vyrovnat rekord Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí. Majitelka 23 grandslamových titulů skončila na Australian Open již ve třetím kole a na domácím US Open v semifinále na raketě rozjeté Viktorie Azarenkové. Od té doby nehrála a na antuce se letos představí poprvé.

Devětatřicetiletá Williamsová je jasnou favoritkou na postup. Na antuce má mnohem více zkušeností než její o 11 let mladší krajanka, která za celou kariéru na nejpomalejším povrchu odehrála jen 57 duelů s bilancí 30-27.

Tip: Williamsová ve dvou setech

Kristie Ahnová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na hlavním okruhu

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 8-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Kristie Ahnová - French Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: žádná

Serena Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (vítězka); US Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 16-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-1 (kariérní 102-4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (semifinále)

Serena Williamsová - French Open

Kariérní bilance: 65-13

Nejlepší výsledek: vítězka (2002, 2013, 2015)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: žádná