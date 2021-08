2. den US Open: Své působení zahájí sestry Plíškovy, Kvitová, Muchová a Siniaková

V rámci druhého dne letošního US Open čeká první kolo na závěrečném grandslamu sezony dalších pět českých zástupců. Do turnaje vstoupí Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková a Kristýna Plíšková. Šlágrem dne je souboj jednoho z největších favoritů Alexandera Zvereva s domácím Samem Querreym.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (4-ČR) - McNallyová (USA) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ) Siniaková (ČR) - Sevastovová (Lot.) | Court 8 (17:00 SELČ) Kvitová (10-ČR) - Hercogová (Slovin.) | Grandstand (22:30 SELČ) Muchová (22-ČR) - Sorribesová (Šp.) | Court 6 (22:30 SELČ) Kr. Plíšková (ČR) - Koviničová (Č. Hora) | Court 15 (22:30 SELČ) • Šlágr dne • Zverev (4-Něm.) - Querrey (USA) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (4.) - Caty McNallyová (130.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)

Karolína Plíšková se řadí mezi největší favoritky a do letošního US Open vstoupí premiérovým vzájemným soubojem s 19letou domácí nadějí Caty McNallyovou, která dostala důvěru pořadatelů a v hlavní soutěži startuje díky divoké kartě.

Plíšková v úvodních šesti měsících letošní sezony procházela krizí a nezměnila to ani květnová finálová účast na antuce v Římě, kde poprvé v sezoně zvládla čtvrtfinále. Rozjela se až ve Wimbledonu, když podruhé v kariéře došla do finále grandslamových turnajů. Finále hrála také nedávno v Montréalu, ovšem ani tentokrát na titul nedosáhla a na první triumf od loňského ledna stále čeká. Následovalo semifinále v Cincinnati.

McNallyová patřila k obrovským juniorským talentům, jenže na rozdíl od své mladší deblové parťačky Cori Gauffové ještě nebyla ani v elitní stovce žebříčku a na hlavní tour stále nijak výrazně neprorazila. Letos má bilanci 17-17 a na nejvyšším okruhu byla nejdále ve čtvrtfinále v Guadalajaře. Na posledních dvou generálkách se dočkala jediné výhry, a to proti hráčce z konce třetí stovky Anně Danilinové, nicméně potrápila Dajanu Jastremskou a Darju Kasatkinovou.

Plíšková už zase působí solidně a měla by potvrdit roli jasné favoritky. McNallyová by neměla českou jedničku nijak ohrozit, ovšem hraje doma, stále platí, že je velkým talentem, a na US Open už dokázala sebrat set Sereně Williamsové, vyřadit Jekatěrinu Alexandrovovou či potrápit Elise Mertensovou.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montréal, Wimbledon, Řím (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 30-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 16-9

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 5-1 (kariérní 236-108)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (finále)

Karolína Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 20-8

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Montréal (finále), Cincinnati (semifinále)

Caty McNallyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (čtvrtfinále)

Bilance: 17-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 8-9

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (kvalifikace), Wimbledon (kvalifikace)

Caty McNallyová - US Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: San José (1. kolo), ITF W100 Landisville (čtvrtfinále), Cincinnati (1. kolo), Cleveland (2. kolo)



Kateřina Siniaková (53.) - Anastasija Sevastovová (65.) | Court 8 (17:00 SELČ)

Kateřina Siniaková v posledních dvou ročnících US Open vypadla v prvním kole a tuto sérii se pokusí utnout proti semifinalistce z roku 2018 Anastasiji Sevastovové. Ve vzájemné bilanci s bývalou světovou jedenáctkou vede 2-1, nicméně Lotyška vyhrála jediný dosavadní souboj na tvrdém povrchu.

Siniaková v úvodních třech měsících letošního roku stále procházela dlouhou krizí a vyhrála jen dva z osmi zápasů. Od začátku antukového jara však hraje výborně, pětkrát postoupila do čtvrtfinále, a dokonce absolvovala své první finále na turnajích WTA od ledna 2018. Ve zlepšené formě pokračovala i na generálkách. V Montréalu porazila Jelenu Ostapenkovou a Garbiñe Muguruzaovou a prošla do osmifinále. Dvě utkání zvládla také v Clevelandu.

Sevastovová letos byla ve čtvrtfinále v Adelaide, Miami a Eastbourne. Teď se ale ohromně trápí a do New Yorku přijela se šňůrou pěti porážek. V prvním kole neuspěla na olympiádě v Tokiu, v San José ani Montréalu, v Cincinnati vzdala první kolo kvalifikace. Zhoršila si tak letošní bilanci na 18-18, na tvrdém povrchu je dokonce v negativních číslech (7-11).

Siniaková má momentálně mnohem lepší formu a je zaslouženě favoritkou. Sevastovová se však na oblíbeném grandslamu klidně může probudit. Všechny tři předchozí souboje rozhodoval až třetí set.

Tip: Siniaková ve dvou setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále); Parma (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland, Praha (čtvrtfinále)

Bilance: 21-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-8

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 8-1 (kariérní 75-56)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Kateřina Siniaková - US Open

Kariérní bilance: 3-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Montréal (osmifinále), Cleveland (čtvrtfinále)

Anastasija Sevastovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Miami, Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 18-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 7-11

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 9-8 (kariérní 87-56)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Anastasija Sevastovová - US Open

Kariérní bilance: 18-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: San José (1. kolo), Montréal (1. kolo), Cincinnati (kvalifikace)



Petra Kvitová (11.) - Polona Hercogová (86.) | Grandstand (22:30 SELČ)

Dvojnásobná čtvrtfinalistka Petra Kvitová zahájí své letošní působení v New Yorku proti trápící se Poloně Hercogové, která může vyrovnat své maximum na závěrečném grandslamu sezony. Oba předchozí souboje včetně devět let starého utkání právě na US Open zvládla lépe Kvitová. Se Slovinkou neztratila set, nicméně v obou duelech potřebovala tie-break a vyhrála ho nejtěsnějším rozdílem.

Kvitová sice letos triumfovala v Dauhá, ale jinak nemůže letošní sezonu hodnotit pozitivně. Trápení se prohloubilo v posledních měsících. Po nadějném semifinále v Bad Homburgu skončila ve Wimbledonu hned v prvním kole, dál se nedostala ani v pražské Stromovce, kde coby nasazená jednička prohrála s hráčkou třetí stovky, s olympiádou se loučila v kole druhém a v Montréalu rovněž dohrála s bilancí 1-1. Nadějně to vypadalo v Cincinnati, ve čtvrtfinále však musela vzdát.

Hercogová má letos mizernou bilanci 11-16 a osm výher si připsala během antukového jara. Mimo nejpomalejší povrch vůbec nic neuhrála a ani na jedné ze sedmí akcí na tvrdém povrchu neporazila dvě soupeřky po sobě. Nepovedla se jí ani příprava na US Open, v Montréalu a Cincinnati vypadla v kvalifikaci a v Clevelandu ve druhém kole.

Kvitová je obecně mnohem lepší hráčkou, na rychlejším povrchu je zaslouženě jasnou favoritkou na postup a neměla by v dalším kole chybět.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Bad Homburg (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)

Bilance: 24-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 13-8

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-6 (kariérní 156-49)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Petra Kvitová - US Open

Kariérní bilance: 29-13

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Montréal (osmifinále), Cincinnati (čtvrtfinále)

Polona Hercogová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (3. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland, Melbourne 1 (2. kolo)

Bilance: 11-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 3-7

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-1 (kariérní 9-21)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Polona Hercogová - US Open

Kariérní bilance: 3-10

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2011, 2014-15)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Montréal (kvalifikace), Cincinnati (kvalifikace), Cleveland (2. kolo)



Karolína Muchová (24.) - Sara Sorribesová (41.) | Court 6 (22:30 SELČ)

Karolína Muchová to nebude mít s obhajobou loňského osmifinále a postupem do třetího kola, které uhrála při všech třech předchozích startech v hlavní soutěži, vůbec jednoduché hned od začátku. V prvním kole letošního ročníku totiž nasazená Češka narazí na Saru Sorribesovou, jež prožívá nejlepší sezonu své kariéry. Jediný dosavadní souboj nebude hrát roli, před pěti lety ve finále antukové akce ITF jej vyhrála Španělka.

Muchová se i letos trápí zdravotně, přesto má slušné výsledky. Na Australian Open si zahrála své první grandslamové semifinále, dále postoupila mezi nejlepší osmičku na antuce v Madridu a ve slavném Wimbledonu obhájila předloňskou čtvrtfinálovou účast. Generálky na US Open se jí ale moc nepovedly. V Montréalu hned v prvním kole prohrála s kvalifikantkou a hráčkou druhé stovky Océane Dodinovou. V Cincinnati v osmifinále vzdala Belindě Bencicové.

Sorribesová letos hraje v životní formě. Hned na úvodní akci v Abú Zabí absolvovala své první čtvrtfinále mimo nejmenší akce WTA 250, v březnu slavila premiérový titul, na prestižních hardových podnicích WTA 1000 v Miami a Montréalu se probojovala až do čtvrtfinále, na olympiádě šokovala vítězstvím nad světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou a skvěle si vedla i na poslední generálce v Clevelandu, kde uhrála semifinále.

Muchová měla další zdravotní potíže a musela svůj poslední zápas v Cincinnati vzdát, navíc teď neoplývá sebevědomím ani vyrovnanou formou. Turnajová dvaadvacítka je mírnou favoritkou, postup Sorribesové, která pro českou naději určitě není dobrou soupeřkou na rozehrání, by však překvapením nebyl.

Tip: Muchová ve třech setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 19-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 10-3

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 5-3 (kariérní 10-5)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (čtvrtfinále)

Karolína Muchová - US Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Montréal (1. kolo), Cincinnati (osmifinále)

Sara Sorribesová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (triumf); Cleveland, Bad Homburg, Monterrey (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (triumf); Cleveland, Monterrey (semifinále)

Bilance: 27-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 22-8

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 2-2 (kariérní 3-13)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Sara Sorribesová - US Open

Kariérní bilance: 1-4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Montréal (čtvrtfinále), Cleveland (semifinále)



Kristýna Plíšková (115.) - Danka Koviničová (67.) | Court 15 (22:30 SELČ)

Kristýna Plíšková bude na vyrovnání svého maxima na závěrečném grandslamu sezony útočit proti Dance Koviničové. V premiérovém vzájemném souboji se pokusí navázat na zvládnutou tříkolovou kvalifikaci.

Kristýna Plíšková prožívá další nepovedenou sezonu. Až na konci června a na svém desátém letošním turnaji ve Wimbledonu se dočkala svého prvního vítězství v hlavních soutěžích, což mělo za následek vypadnutí z elitní stovky žebříčku WTA. Jejím letošním maximem na nejvyšším okruhu je jediné čtvrtfinále, které si zahrála na začátku měsíce v Kluži. Žádnou z amerických generálek neabsolvovala a rovnou hrála kvalifikaci US Open.

Koviničová na začátku antukového jara došla v Charlestonu do finále a o týden později do semifinále. Na dalších 11 letošních turnajích však pouze třikrát přešla přes první kolo hlavní soutěže a na tvrdém povrchu má tragickou úspěšnost 2-7. V rámci US Open Series ještě neuhrála set, na akci WTA 125 v Chicagu prohrála s Hailey Baptisteovou a v následujícím týdnu na podniku WTA 250 s Francoise Abandaovou.

Plíšková by měla trápení Koviničové využít, z kvalifikace je rozehraná a je jasnou favoritkou na postup. Méně úspěšná z tenisových dvojčat však letos už několikrát selhala i proti slabším soupeřkám.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Kristýna Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kluž (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 12-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-2 (kariérní 48-59)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Kristýna Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 3-6

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2012, 2017, 2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Danka Koviničová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston 1 (finále); Charleston 2 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara, Melbourne 1 (2. kolo)

Bilance: 12-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na venkovních betonech: 2-7

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 4-3 (kariérní 258-159)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (nehrála)

Danka Koviničová - US Open

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015, 2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: WTA 125k Chicago (1. kolo), Chicago (1. kolo)



• Šlágr dne •

Alexander Zverev (4.) - Sam Querrey (78.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Alexander Zverev za obhajobou loňského finále a prvním grandslamovým triumfem vykročí ve šlágru úterního programu s domácím Samem Querreym, čtvrtfinalistou ročníku 2017. Jediný dosavadní duel předloni venku na tvrdém povrchu v Pekingu vyhrál bez ztráty setu Zverev.

Zverev prožívá další povedenou sezonu a teď jedno z nejlepších období své kariéry. V semifinále olympijských her v Tokiu vyřadil Novaka Djokoviče a ve finále snadno přehrál Karena Chačanova. Na vítězné vlně pokračoval i na generálce v Cincinnati. Ani v Ohiu přemožitele nenašel, popáté v kariéře triumfoval na podnicích Masters a na závěrečný grandslam sezony dorazil se šňůrou 11 vítězství.

Querrey se znovu chytl na trávě, uhrál semifinále ve Stuttgartu a na Mallorce byl až ve finále. Jenže pak přišlo další trápení, na následujících pěti turnajích se dočkal jediného vítězství a do dějiště domácího podniku velké čtyřky přijel se sérií pěti proher. Úvodní zápas nezvládl v Los Cabos, Atlantě ani Washingtonu.

Zverev by měl mít jasně navrch a suverénně potvrdit roli favorita. Querrey však umí překvapit, na největších akcích má na kontě skalpy Novaka Djokoviče, Andyho Murrayho či Dominica Thiema, všechny si ovšem připsal ve Wimbledonu. Zverev navíc v prvním kole dvou ze tří letošních grandslamů ztratil set.

Tip: Zverev ve čtyřech setech

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); French Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, OH Tokio, Acapulko (triumf)

Bilance: 38-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 20-4

Bilance proti hráčům Top 50-100: 9-1 (kariérní 97-34)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále)

Alexander Zverev - US Open

Kariérní bilance: 13-6

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Cincinnati (triumf)

Sam Querrey - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca (finále); Stuttgart (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos, Melbourne 1, Delray Beach (2. kolo)

Bilance: 9-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 2-7

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 23-65)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Sam Querrey - US Open

Kariérní bilance: 18-14

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Los Cabos (2. kolo), Atlanta (1. kolo), Washington (1. kolo)