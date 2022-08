2. den v Cincinnati: Do turnaje vstoupí Kvitová, Krejčíková a Martincová. Šlágr obstarají Wawrinka s Murraym

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (ČR) - Kuděrmetovová (-) | Court 4 (17:00 SELČ) Kvitová (ČR) - Teichmannová (Švýc.) | Grand Stand (21:00 SELČ) Martincová (ČR) - Párrizasová (Šp.) | Porsche Court (21:30 SELČ) • Šlágr dne • Wawrinka (Švýc.) - A. Murray (Brit.) | Center Court (20:00 SELČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (19.) - Veronika Kuděrmetovová (20.) | Court 4 (17:00 SELČ)

Barbora Krejčíková zahájí svůj druhý start v Cincinnati a obhajobu loňského čtvrtfinále proti své žebříčkové sousedce Veronice Kuděrmetovové. Jediný dosavadní souboj nebude hrát roli, uskutečnil se totiž před více než čtyřmi lety ve finále kvalifikace French Open, jasně ho vyhrála Krejčíková.

Krejčíková měla skvělý vstup do sezony, ale po tříměsíční pauze zaviněné zraněním lokte se trápí. Na kurty se vrátila na konci května a po zranění má mizernou bilanci 5-7 a na kontě jen dvě vítězné série. Nepovedly se jí ani dvě poslední akce, při obhajobě v Praze vypadla ve druhém kole s hráčkou třetí stovky Nao Hibinovou a v Torontu ztroskotala hned na Karolíně Plíškové.

Kuděrmetovová naopak prožívá skvělou sezonu, už třikrát byla ve finále a ještě dvakrát v semifinále. Na poslední účast mezi nejlepším kvartetem dosáhla na úvod US Open Series v San José, kde si vyšlápla na wimbledonskou finalistku Ons Džabúrovou. Na posledním turnaji v Torontu ale překvapivě vypadla hned s Ajlou Tomljanovicovou. V letošním roce má za sebou 15 podniků a pouze na třetině z nich nezvládla úvodní zápas.

Šance na postup jsou sice celkem vyrovnané, nicméně Kuděrmetovová má v posledních týdnech jasně lepší formu. Pokud se Krejčíková herně výrazně nezlepší, měla by slavit postup Ruska.

Tip na vítězku: Veronika Kuděrmetovová

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (F)

Bilance: 14-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 10-6

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-3 (kariérní 7-23)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K), Wimbledon (3K)

Barbora Krejčíková - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Praha (2K), Toronto (1K)

Veronika Kuděrmetovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Istanbul, Dubaj, Melbourne 1 (F); San José, Hertogenbosch (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Melbourne 1 (F); San José (SF)

Bilance: 28-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 16-8

Bilance proti hráčkám Top 20: 6-6 (kariérní 14-29)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (-)

Veronika Kuděrmetovová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: San José (SF), Toronto (1K)



Petra Kvitová (28.) - Jil Teichmannová (21.) | Grand Stand (21:00 SELČ)

Dvojnásobná semifinalistka Petra Kvitová zahájí své letošní působení v Ohiu těžkým zápasem. V prvním kole totiž narazí na loňskou finalistku Jil Teichmannovou, která v žebříčku figuruje o dvě příčky výše. Se Švýcarkou může srovnat vzájemnou bilanci, letos s ní prohrála na antuce v Madridu.

Kvitová až na nečekaný triumf na trávě v Eastbourne prožívá další podprůměrnou sezonu. Alespoň do čtvrtfinále, které bylo konečnou, se dostala už jen v Dubaji a Miami. Dál se jí nedaří na grandslamech, nejdál byla ve třetím kole Wimbledonu. Do sezony amerických betonů vstoupila před týdnem v Torontu a nestačila hned na Alison Riskeovou-Amritrajovou, letos už posedmé nezvládla úvodní zápas.

Teichmannová zářila na antuce, v Madridu se probojovala až do semifinále, v Římě do čtvrtfinále a na French Open účinkovala ve druhém týdnu. Na trávě naopak prohrála všechny tři duely. US Open Series zahájila už v San José a ve finále kvalifikace utrpěla šokující porážku s #240 Elizabeth Mandlikovou. Chuť si spravila v Torontu, kde po cestě do osmifinále vyřadila Venus Williamsovou a světovou dvojku Anett Kontaveitovou.

O výsledku zápasu rozhodne hlavně výkon Kvitové, Češka by měla jako obvykle diktovat tempo hry. Pokud udrží nevynucené chyby na uzdě, mohla by si s Teichmannovou, která už životní formu několik měsíců nemá, poradit.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Dubaj (ČF)

Bilance: 17-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-8

Bilance proti hráčkám Top 30: 5-7 (kariérní 198-129)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Petra Kvitová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 12-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2012, 2018)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Toronto (1K)

Jil Teichmannová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (ČF)

Bilance: 21-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 10-9

Bilance proti hráčkám Top 30: 10-6 (kariérní 18-18)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (OF), Wimbledon (1K)

Jil Teichmannová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Generálka: San José (Q), Toronto (OF)



Tereza Martincová (71.) - Nuria Párrizasová (62.) | Porsche Court (21:30 SELČ)

Tereza Martincová při loňském debutu v Cincinnati skončila hned v prvním kole kvalifikace, ale letos dvoukolové boje o hlavní soutěž zvládla. Navíc má oproti minulému týdnu mnohem přijatelnější soupeřku, a to lucky losera Nurii Párrizasovou. Španělce, která na turnaji startuje poprvé, může vrátit čtyři roky starou porážku z okruhu ITF.

Martincová neprožívá tak povedenou sezonu jako loni. Na kontě má jediné semifinále a jen jedno další čtvrtfinále a na 10 z posledních 12 akcí skončila hned v prvním kole. Dvoukolovou kvalifikací prošla také před týdnem v Torontu, ale na úvod hlavní fáze narazila na Belindu Bencicovou. V Cincinnati v bojích o hlavní soutěž zdolala Irinu Beguovou a Magdu Linetteovou.

Párrizasová je na tom sice o něco lépe, jedno semifinále a další tři čtvrtfinále, nicméně i ona do Cincinnati dorazila s negativní letošní bilancí. Letos už desetkrát ztroskotala v prvním kole. Na amerických betonech se jí nedaří, kvalifikací neprošla ani před týdnem v Torontu, také v Kanadě se však do hlavního losu dostala jako lucky loser a prohrála s loučící se Serenou Williamsovou.

Martincová je zaslouženě favoritkou, s nejvyšším okruhem má více zkušeností a v rámci US Open Series se dosud prezentovala mnohem lepší formou.

Tip na vítězku: Tereza Martincová

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (osmifinále)

Bilance: 16-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 10-9

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-6 (kariérní 29-39)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Tereza Martincová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Washington (2K), Toronto (1K)

Nuria Párrizasová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (SF)

Bilance: 21-23

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 9-10

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-11 (kariérní 7-21)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Nuria Párrizasová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Toronto (1K)



• Šlágr dne •

Stan Wawrinka (306.) - Andy Murray (47.) | Center Court (20:00 SELČ)

Šlágr pondělního programu nabídne souboj jako za starých časů. V prvním kole poslední velké generálky na US Open se střetnou trojnásobní grandslamoví šampioni, bývalá světová trojka Stan Wawrinka a někdejší lídr žebříčku a dvojnásobný vítěz tohoto podniku Andy Murray. Bude se jednat o první souboj od French Open 2020, ve vzájemné bilanci má navrch 12-9 Murray.

Wawrinka kvůli operaci nohy přes rok nehrál a na kurty se vrátil na konci března. Celkem má za sebou 11 duelů a jen tři z nich dokázal vyhrát. Nejdále se podíval do osmifinále antukového Masters v Římě, v němž schytal výprask od Novaka Djokoviče. Do Cincinnati přijel se sérií čtyř porážek, na vítězství čeká dva měsíce. Na předchozí akci v Montréalu skončil hned v prvním kole po prohře s Emilem Ruusuvuorim.

Murray zahájil US Open Series už ve Washingtonu, nestačil hned na Mikaela Ymera a teprve podruhé v sezoně a poprvé od úvodní akce roku v Melbourne nezvládl vstup do turnaje. Prvního vítězství v této části sezony se nedočkal ani na Masters v Montréalu, s Taylorem Fritzem uhrál pouhé čtyři gamy. V tomto roce se dvakrát podíval do finále, ale na první triumf od podzimu 2019 nedosáhl.

Oba aktéři se v posledních letech kariéry často trápí zdravotně. Wawrinkovi se po roční pauze vůbec nedaří najít top formu, kdežto Murray občas mívá záblesky svého nejlepšího tenisu. Druhý jmenovaný je na tom v posledních měsících mnohem lépe a nálepku favorita má zaslouženě.

Tip na vítěze: Andy Murray

Stan Wawrinka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 3-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Bilance proti hráčům Top 50: 2-6 (kariérní 268-216)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Stan Wawrinka - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 17-12

Nejlepší výsledek: semifinále (2012)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Montréal (1K)

Andy Murray - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Sydney (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (F)

Bilance: 22-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 9-9

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 9-2 (kariérní 175-36)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (-), Wimbledon (2K)

Andy Murray - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 34-14

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Washington (1K), Montréal (1K)