Fognini si pobrečel a děkoval. Po neskutečné bitvě s Alcarazem prosil o tričko pro syna

Nezkrotný, bláznivý, ale vlastně pokaždé zabávný. Ale možná je konec. Fabio Fognini (38) po prohře s Carlosem Alcarazem (22) připustil, že úchvatná pětisetová bitva s nastupujícím tenisovým králem je zřejmě ve Wimbledonu jeho poslední. Každopádně si ji užil, dostal soupeřovo tričko pro svého syna a v šatně si pobrečel.

Fogniniho kariéra byla protkaná spoustou šíleností. Charismatický italský tenista často řval na rozhodčí, utratil desetitisíce dolarů na pokutách a nestyděl se mluvit o tom, kolikrát týdně má sex se svou ženou Flavií Pennettaovou. Také je ale potřeba říci, že byl a stále je výtečným tenistou.

Členem elitní desítky žebříčku ATP byl v kariéře sice jen pouhý měsíc (v létě roku 2019) a na grandslamech se jen jedinkrát dostal do čtvrtfinále (v Roland Garros 2011 ale nakonec kvůli zranění proti Novakovi Djokovičovi nenastoupil) – jenže působivý zápas s Alcarazem na letošním Wimbledonu ukázal, co všechno v Italovi vlastně ještě je.

Doveva essere l’ultimo ballo. È stata un’ultima, grande ode al tennis sull’erba.



Solo applausi per Fabio Fognini, che saluta il Campo Centrale di Wimbledon regalando spettacolo per quasi cinque ore e venendo superato da Carlos Alcaraz soltanto al quinto set

"Myslím, že je to asi nejlepší způsob, jak se rozloučit s Wimbledonem a možná i s tenisem. To si teď myslím," vyprávěl Fognini po pondělní bitvě. Sice to bylo "jen" první kolo, ale bylo na centrkurtu a on mladého šampiona často dostal chytrou hrou a skvělým returnem do nesnází. "Jsem rozhodně šťastný. Mám v hlavě spoustu emocí. Ano, byla tam úžasná atmosféra. Moc jsem si to užil," přiznal.

V londýnském All England Clubu byl popatnácté, zažil na něm zápasy s ikonickým Rogerem Federerem i domácí ikonou Andym Murrayem. Tenhle zápas byl ale něco úplně jiného. "Musím být upřímný, v šatně jsem plakal. Plakal jsem," řekl Fognini. "Nečekal jsem, že proti Carlosovi uhraji pět setů. Řeknu to na rovinu: to, v jaké formě jsem sem sem přijel, bylo šílené. Od začátku roku jsem hrál mizerně, nestálo to za nic," připoměl to, že hned na 12 turnajích vypadl v prvním kole.

Fabio Fognini a demandé à Carlos Alcaraz son t-shirt pour le donner à son fils après avoir perdu contre lui lors de son dernier match à Wimbledon :



« Charlie, je veux ton t shirt pour Federico. »



Son fils est un grand fan d'Alcaraz

Ve Wimbledonu to bylo potřinácté. Ale tady mohl jít z kurtu s hlavou nahoře. Předvedl šou, lidé mu tleskali a u sítě si naprosto přirozeně mohl říct svému přemožiteli o jeden speciální dárek. Možná proto, aby si usmířil svého syna. "Federico mi zavolal a řekl, že by se rád přijel podívat na zápas. Ale když jsme se pak s Alcarazem setkali, tak jsem mu říkal, ať ho nezdraví, protože je to můj soupeř. A on se naštval!" vyprávěl s úsměvem Ital, co se dělo po losu grandslamového turnaje a den před jeho zápasem.

I proto pak prosil: "Charlie, chtěl bych tvé tričko pro Federica…" Osmiletý syn má prostě dnes už i jiné idoly než svého tátu, je prostě velkým fanouškem Carlose Alcaraze.

Fabio Fognini bantering with wife Flavia Pennetta in the middle of a fifth set at Wimbledon against Carlos Alcaraz, couple goals

Fabio Fognini ví, že má splněno. Možná se i zklidnil, je z něj táta. Vedle Federica vychovávají s Flavií Pennettaová i dcerky Farah a Flaminii. Ano, samozřejmě písmeno "F" je v téhle rodině důležité.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.