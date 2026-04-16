Tenis musí jít stranou. Masters v Římě hrát nemůžu, prozradila hvězdička Valentová
Valentová prožívá pořádně hektické jaro. Jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony v minulém týdnu absolvovala nejen kvalifikační utkání Poháru Billie Jean Kingové, ale také maturitní zkoušku. S českým týmem vyrazila do švýcarského Bielu, poté se musela vrátit domů a následně znova zamířila do dějiště zápasu mezi Českem a Švýcarskem.
Česká tenisová hvězdička si moc neodpočine ani v dalších týdnech, protože ji opět čeká kombinace tenisových i netenisových povinností. "Maturuju. To už tady všichni víte. To je pomalu velký téma. Takže se věnuju škole a je to teda dost náročné. Už to chci mít co nejdřív z krku, abychom se mohla soustředit jen na tenis," uvedla v rozhovoru pro CANAL+ Sport.
Právě proto nebude moct startovat na květnové tisícovce v Římě. Antukové jaro nicméně zahájí v příštím týdnu v Madridu a v plánu má samozřejmě i grandslamové French Open. "Teď jedu do Madridu a pak mám možná ve druhém týdnu Madridu ještě turnaj WTA 125. Poté musím jet domů. Nemůžu hrát Řím, protože maturuju. To je asi tak nejbližší plán."
Letos hraje svou první kompletní sezonu na nejvyšším okruhu. "Přijde mi celkem úspěšná z mé strany. Nemyslím si, že je to úplně špatný, ale samozřejmě to může být lepší. Nestěžuju si a snažím se pořád se zlepšovat a pracovat na věcech, na kterých potřebuju."
Valentové momentálně patří v žebříčku 50. pozice a nejvýše byla na 43. místě. Loni touto dobou se nacházela hluboko ve druhé stovce a sezonu 2025 startovala z 241. příčky. K rychlému vzestupu mezi elitu jí pomohlo i finále v Ósace a také semifinále na domácím Livesport Prague Open, kde plánuje hrát i letos.
