Hektický týden Valentové: Splněný sen, slohová práce o české výhře a čekání na výsledky
Do Švýcarska, zpátky domů a zase do Švýcarska. Valentová neprožila standardní reprezentaci Česka v týmové soutěži, uplynulý týden totiž měla okořeněný o maturitní zkoušku. "Bylo to trochu hektické, ale myslím, že jsem to zvládla dobře. Hlavu mám asi takhle velkou," vyprávěla mladá Češka v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.
Navzdory velmi náročnému programu se na kurt přece jen dostala. A to po boku Markéty Vondroušové na začátku sobotního hracího plánu, který odstartoval čtyřhrou. S wimbledonskou šampionkou sice proti dvojici Bencicová, Golubicová neuspěly ve třech setech, nicméně i tak to byl pro Valentovou splněný sen.
"Jsem moc ráda, že jsem mohla nastoupit s Maky. Byla jsem nervózní, ale užívala jsem si to a za mě to bylo super. To je sen asi každého. Snad si spolu zahrajeme ještě někdy," doufá jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony.
Po zázračném vítězství českých tenistek 3:2 a postupu našich hráček na finálový turnaj BJK Cupu teď netrpělivě očekává výsledky maturitní zkoušky. "Jestli nedostanu jedničku z účetnictví, tak už nevím. A slohy byly taky dobré. Z angličtiny jsem měla jako téma nejzajímavější týden v mém životě, takže jsem psala o Billie Jean King Cupu. Psala jsem tam, že vyhrajeme."
Věří i tomu, že uspěla ve slohové práci z češtiny, v níž měla za úkol charakterizovat nejlepšího kamaráda. "Byla jsem na hraně s počtem slov. Doufám, že jsem to napsala slušně. Aspoň na čtyřku podle mě určitě."
