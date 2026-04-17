Bez šance. Kopřiva si semifinále v Mnichově nezahraje, nestačil na italského favorita

DNES, 12:45
ATP MNICHOV - Vít Kopřiva (28) si semifinále antukového podniku v Mnichově nezahraje. Nad síly českého tenisty byl Flavio Cobolli (23), který zvítězil po setech 6:3, 6:2. Dalším soupeřem italského tenisty bude vítěz duelu mezi nejvýše nasazeným Alexanderem Zverevem a Franciscem Cerúndolem.
Vít Kopřiva si semifinále turnaje v Mnichově nezahraje (@ ČTK / imago sportfotodienst / Mladen Lackovic)

Cobolli – Kopřiva 6:3, 6:2

Kopřiva si v Mnichově zajistil už své třetí čtvrtfinále na okruhu ATP, čímž překonal svůj dosavadní kariérní součet dvou účastí mezi poslední osmičkou na této úrovni před rokem 2026. A nadějně začal i duel s favorizovaným Cobollim, když si hned v úvodním gamu vypracoval brejkbol. Ital však nebezpečí zažehnal a šel do vedení.

Kopřivovi ale vůbec nevyšla čtvrtá hra, ve které ani jednou netrefil první podání. Světová šestnáctka nabídnutou šanci využila a šla do vedení 3:1. Brejk však Cobolli potvrdit nedokázal. Český reprezentant se prezentoval výbornými returny, donutil svého soupeře k několika chybám a snížil na 2:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kopřiva, který si v předcházejícím kole překvapivě poradil s dalším Italem Lucianem Darderim, se nadále snažil o aktivní hru. Na svém podání se přesto dostal do stavu 15:40, díky výborným servisům ale obě hrozby odvrátil, stejně jako o chvíli později i třetí, a po půl hodině bylo vyrovnáno – 3:3.

Svěřenec Lukáše Soukupa se nadále prezentoval maximálně agresivním tenisem. Byl to on, kdo většinou udával tempo výměn. Vítězné míče, především pak z bekhendu, však prokládal i jednoduššími chybami a za stavu 3:4 podruhé v zápase přišel o podání. Kopřiva za stavu 3:5 měl brejkovou možnost, jak se vrátit do prvního setu. Nejistého Italova podání ale využít nedokázal, a úvodní dějství tak ztratil za 44 minut 3:6.

Kopřiva se nenechal nevydařeným závěrem sady rozhodit. Hned ve druhé hře měl tři možnosti, jak prolomit soupeřův servis, ani jednou ale neuspěl. A českého tenistu to mohlo vzápětí mrzet dvojnásob. Na svém podání se dostal do stavu 0:40, dvě hrozby ještě odvrátil, třetí už po nevynucené chybě ne, a prohrával 1:2. Cobolli následně brejk potvrdil čistou hrou a vedl už o dva gamy.

Daviscupový šampion z loňského roku hrál v této fázi svůj jednoznačně nejlepší tenis. Především díky forhendu dostával svého soupeře pod tlak a vzal mu i jeho druhý servis v řadě. Italský tenista už výborně rozjetý zápas nepustil. Své podání bez problémů uhájil a šel do vedení už 5:1. Kopřiva už jen snížil, odvrátil tři mečboly, na více než porážku 3:6, 2:6 mu to ale stačit nemohlo a s turnajem se tak rozloučil ve čtvrtfinále.

Posledním českým semifinalistou turnaje v Mnichově tak zůstává Radek Štěpánek, kterému se to povedlo v roce 2011.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
pantera1
17.04.2026 13:49
Machy teda taky podle skóre s Andrejem svádí tuhý boj .
PTP
17.04.2026 14:05
Natuho to projel 4:6.
pantera1
17.04.2026 14:19
Zvíře s Ceruzkou taky směřují do třetího . Dnes je pátek vypjatých soubojů
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 14:35
Tomáš měl vypjatý maximálně poslední game
PTP
17.04.2026 15:22
Saša na antuce chytá slinu.
Saulnier
17.04.2026 13:23
Kopřivu som začal trochu viac, výsledkovo a herne, sledovať len prednedávnom, ale Cobolliho a spol. nemusím už dlhodobo, takže škoda tohto výsledku. Dokonca mi pred zápasom prišiel ako dobrý tip, že Vít vyhrá aspoň 1 set. Tak teda nič
chlebavevaju
17.04.2026 12:57
Solfronk nářez.
r176
17.04.2026 12:52
Nevadí Víťo čtvrtfinále je na 500 pěkný výsledek jen tak dál
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 14:36
