Bez šance. Kopřiva si semifinále v Mnichově nezahraje, nestačil na italského favorita
Cobolli – Kopřiva 6:3, 6:2
Kopřiva si v Mnichově zajistil už své třetí čtvrtfinále na okruhu ATP, čímž překonal svůj dosavadní kariérní součet dvou účastí mezi poslední osmičkou na této úrovni před rokem 2026. A nadějně začal i duel s favorizovaným Cobollim, když si hned v úvodním gamu vypracoval brejkbol. Ital však nebezpečí zažehnal a šel do vedení.
Kopřivovi ale vůbec nevyšla čtvrtá hra, ve které ani jednou netrefil první podání. Světová šestnáctka nabídnutou šanci využila a šla do vedení 3:1. Brejk však Cobolli potvrdit nedokázal. Český reprezentant se prezentoval výbornými returny, donutil svého soupeře k několika chybám a snížil na 2:3.
Kopřiva, který si v předcházejícím kole překvapivě poradil s dalším Italem Lucianem Darderim, se nadále snažil o aktivní hru. Na svém podání se přesto dostal do stavu 15:40, díky výborným servisům ale obě hrozby odvrátil, stejně jako o chvíli později i třetí, a po půl hodině bylo vyrovnáno – 3:3.
Svěřenec Lukáše Soukupa se nadále prezentoval maximálně agresivním tenisem. Byl to on, kdo většinou udával tempo výměn. Vítězné míče, především pak z bekhendu, však prokládal i jednoduššími chybami a za stavu 3:4 podruhé v zápase přišel o podání. Kopřiva za stavu 3:5 měl brejkovou možnost, jak se vrátit do prvního setu. Nejistého Italova podání ale využít nedokázal, a úvodní dějství tak ztratil za 44 minut 3:6.
Kopřiva se nenechal nevydařeným závěrem sady rozhodit. Hned ve druhé hře měl tři možnosti, jak prolomit soupeřův servis, ani jednou ale neuspěl. A českého tenistu to mohlo vzápětí mrzet dvojnásob. Na svém podání se dostal do stavu 0:40, dvě hrozby ještě odvrátil, třetí už po nevynucené chybě ne, a prohrával 1:2. Cobolli následně brejk potvrdil čistou hrou a vedl už o dva gamy.
Daviscupový šampion z loňského roku hrál v této fázi svůj jednoznačně nejlepší tenis. Především díky forhendu dostával svého soupeře pod tlak a vzal mu i jeho druhý servis v řadě. Italský tenista už výborně rozjetý zápas nepustil. Své podání bez problémů uhájil a šel do vedení už 5:1. Kopřiva už jen snížil, odvrátil tři mečboly, na více než porážku 3:6, 2:6 mu to ale stačit nemohlo a s turnajem se tak rozloučil ve čtvrtfinále.
Posledním českým semifinalistou turnaje v Mnichově tak zůstává Radek Štěpánek, kterému se to povedlo v roce 2011.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 500 v Mnichově
