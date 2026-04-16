Muchovou čeká největší noční můra. Ve Stuttgartu musí vyzvat svou obávanou soupeřku
Muchová je schopná se svou dynamickou a pestrou hrou porazit kohokoli na tour. Jenže existuje i pár soupeřek, na které vůbec zahrát neumí. A jednou z nich a zřejmě tou vůbec nejobávanější je Gauffová. S Američankou se utkala už šestkrát a pokaždé opouštěla kurt jako poražená.
Mnohým českým fanouškům asi zatrnulo už po rozlosování aktuálního stuttgartského turnaje. Muchová totiž byla nalosována do čtvrtiny s Gauffovou a čtvrtfinálovému souboji s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou se nakonec opravdu nevyhne.
Gauffová se na halové antuce v německém městě rozjížděla pomaleji a prohrávala se Samsonovovou 0:3 o dva brejky. Výrazné manko však dohnala a pak si poradila i se situací, kdy musela za stavu 4:5 returnovat na setrvání v prvním setu. Právě od tohoto stavu nastolila dominanci, Rusce v dalším průběhu povolila už jen jeden game a zvítězila 7:5, 6:1.
Muchová má v letošní sezoně vynikající formu a dá se říct, že prožívá nejlepší období své kariéry. Potvrzením jsou bilance 20:4 a největší triumf na tisícovce v Dauhá, její teprve druhý kariérní na hlavním okruhu.
Polovinu ze čtyř letošních porážek utrpěla právě proti Gauffové. Očekávalo se, že Češka konečně nelichotivou sérii v duelech s Američankou ukončí. Jenže recept nenašla v osmifinále na Australian Open, kde vůbec poprvé sebrala této soupeřce set, ani v semifinále v Miami, kde předvedla jeden ze svých nejhorších výkonů v kariéře a schytala výprask 1:6, 1:6.
Zda česká žebříčková jednička mentální blok konečně překoná a Stuttgart se stane tím místem, na kterém dokáže Gauffovou poprvé skolit, se ukáže v pátek od 14:00.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře