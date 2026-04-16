Nosková zničila nasazenou Rusku a slaví bleskový postup. Ve čtvrtfinále doplnila Muchovou
Alexandrovová – Nosková 1:6, 1:6
Nosková začala ve Stuttgartu parádním obratem proti čínské veteránce Shuai Zhang, nicméně v osmifinále s nasazenou Alexandrovovou naopak zachytila úvod zápasu na výbornou. Česká tenistka rychle odskočila do náskoku 2:0 a za pouhých 20 minut vedla už 5:0.
Poslední dva gamy na servisu se ovšem neobešly bez komplikací. Nosková dokonce likvidovala stav 0:40 a tedy tři brejkboly v řadě. O pár minut později musela řešit další tři brejkbolové hrozby a všech šest dokázala smazat.
Alexandrovová se dostala na výsledkovou tabuli až při potupném skóre 0:5. Noskovou ovšem první získaný game ruské soupeřky nijak nerozhodil a rychlý úvodní set bez problémů dotáhla do vítězného konce na svém podání.
Nosková měla převahu i na začátku druhého dějství a po chybě Alexandrovové na brejkbol udělala další krůček k postupu. Ruská soupeřka pokračovala ve výkonu plném chyb a umožnila Češce odskočit na 3:0. V tu chvíli měla vsetínská rodačka v zádech vedení už o set a dva brejky.
Ve druhém setu se Alexandrovová dokázala propracovat k prvnímu vyhranému gamu o něco dříve, a sice za stavu 0:4. Nosková ovšem pokračovala v solidním výkonu a bezradnou Rusku dál po všech stránkách přehrávala. Také v této sadě povolila Alexandrovové pouze jeden game.
Bývalá šampionka juniorského French Open si tak zajistila své teprve druhé kariérní čtvrtfinále na antukových turnajích na hlavní tour. Jediné předchozí absolvovala předloni na menším domácím podniku Livesport Prague Open, kde padla v semifinále s Magdou Linetteovou.
Zároveň pokračuje v pořádně hektickém programu posledních dnů. Ještě v pátek a sobotu působila v úplně jiných podmínkách na betonu v hale ve švýcarském Bielu, kde porazila Viktoriji Golubicovou i Belindu Bencicovou a výrazně se podílela na postupu Češek na finálový turnaj BJK Cupu.
V pátek dostane možnost vylepšit svou čtvrtfinálovou bilanci 12:6. Od loňského podzimu uspěla v této fázi v Pekingu, Tokiu i letos v Indian Wells. Její čtvrtfinálovou soupeřkou ve Stuttgartu bude světová sedmička a nasazená čtyřka Elina Svitolinová.
S rozjetou Ukrajinkou, která má v letošní sezoně fenomenální formu, vyhrála Nosková oba předchozí souboje. V sezoně 2024 ji potkala v osmifinále na Australian Open (skreč) a ještě ve čtvrtfinále v Monterrey (výhra 6:4, 6:4).
Karolína za stavu 1:6 a 0:2 začala hrát tenis velmi vysoké úrovně. I Mertens nehrála tužku a přece ji Karolína přehrávala a některými prohozy mně nadchla.
Zítra to vypadá na těžké šichty. A tak holky bojujte.
Muchova - Gauff se bojim ze ne.
Linda drtí Katku
Potěší nás důchodce
i toho tvůrce zvratků.
Linda na dvojce rube jak na dombase,
PTpák se nám jistě bude smát zase.
Ránu schytal také malý sběrač,
Ekatěrino ty nám hlavně neplač.
Jak tohle Puťka z kremlu zmerčí,
Na Dombase budem rubat všeci.