Nosková zničila nasazenou Rusku a slaví bleskový postup. Ve čtvrtfinále doplnila Muchovou

WTA STUTTGART - Linda Nosková na antukové pětistovce ve stuttgartské hale navázala na parádní obrat z prvního kola a za hodinu postoupila do čtvrtfinále. Hrdinka nedávného utkání BJK Cupu mezi Českem a Švýcarskem deklasovala 6:1, 6:1 nasazenou Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou a mezi nejlepší osmičkou doplnila krajanku Karolínu Muchovou.
Linda Nosková prolétla do čtvrtfinále ve Stuttgartu (© Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Alexandrovová – Nosková 1:6, 1:6

Nosková začala ve Stuttgartu parádním obratem proti čínské veteránce Shuai Zhang, nicméně v osmifinále s nasazenou Alexandrovovou naopak zachytila úvod zápasu na výbornou. Česká tenistka rychle odskočila do náskoku 2:0 a za pouhých 20 minut vedla už 5:0.

Poslední dva gamy na servisu se ovšem neobešly bez komplikací. Nosková dokonce likvidovala stav 0:40 a tedy tři brejkboly v řadě. O pár minut později musela řešit další tři brejkbolové hrozby a všech šest dokázala smazat.

Alexandrovová se dostala na výsledkovou tabuli až při potupném skóre 0:5. Noskovou ovšem první získaný game ruské soupeřky nijak nerozhodil a rychlý úvodní set bez problémů dotáhla do vítězného konce na svém podání.

Nosková měla převahu i na začátku druhého dějství a po chybě Alexandrovové na brejkbol udělala další krůček k postupu. Ruská soupeřka pokračovala ve výkonu plném chyb a umožnila Češce odskočit na 3:0. V tu chvíli měla vsetínská rodačka v zádech vedení už o set a dva brejky.

Ve druhém setu se Alexandrovová dokázala propracovat k prvnímu vyhranému gamu o něco dříve, a sice za stavu 0:4. Nosková ovšem pokračovala v solidním výkonu a bezradnou Rusku dál po všech stránkách přehrávala. Také v této sadě povolila Alexandrovové pouze jeden game.

Bývalá šampionka juniorského French Open si tak zajistila své teprve druhé kariérní čtvrtfinále na antukových turnajích na hlavní tour. Jediné předchozí absolvovala předloni na menším domácím podniku Livesport Prague Open, kde padla v semifinále s Magdou Linetteovou.

Zároveň pokračuje v pořádně hektickém programu posledních dnů. Ještě v pátek a sobotu působila v úplně jiných podmínkách na betonu v hale ve švýcarském Bielu, kde porazila Viktoriji Golubicovou i Belindu Bencicovou a výrazně se podílela na postupu Češek na finálový turnaj BJK Cupu.

V pátek dostane možnost vylepšit svou čtvrtfinálovou bilanci 12:6. Od loňského podzimu uspěla v této fázi v Pekingu, Tokiu i letos v Indian Wells. Její čtvrtfinálovou soupeřkou ve Stuttgartu bude světová sedmička a nasazená čtyřka Elina Svitolinová.

S rozjetou Ukrajinkou, která má v letošní sezoně fenomenální formu, vyhrála Nosková oba předchozí souboje. V sezoně 2024 ji potkala v osmifinále na Australian Open (skreč) a ještě ve čtvrtfinále v Monterrey (výhra 6:4, 6:4).

Muchová předvedla parádní obrat

Výsledky turnaje WTA 500 ve Stuttgartu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Kapitan_Teplak
16.04.2026 15:45
To byl masakr
HAJ
16.04.2026 15:40
Dnes to byly dva rozdílné zápasy. Zatímco Karolína musela otáčet s Mertens, Linda dnes v suchém triku. Káťa z Říčan vypadala velice, velice znuděně a u Lindy cením, že se nenechala rozhodit a dotáhla to v pohodě.
Karolína za stavu 1:6 a 0:2 začala hrát tenis velmi vysoké úrovně. I Mertens nehrála tužku a přece ji Karolína přehrávala a některými prohozy mně nadchla.
Zítra to vypadá na těžké šichty. A tak holky bojujte.
Diabolique
16.04.2026 15:38
Noskova - Svitolina bude dobrej match.
Muchova - Gauff se bojim ze ne.
honza.khp
16.04.2026 15:38
sousedky v žebříčku jak vyšitý ...
The_Punisher
16.04.2026 15:34
Lindo, Muško, paráda! Gratulace i Miriam a Jesice!
Serpens
16.04.2026 15:29
Solidní servbot dneska
pantera1
16.04.2026 15:19
Linda dneska válí, jak Bartáčková při výslechu Bartáčka .

https://youtu.be/lx7XQH07irM?is=TwysMc70Kl8EABq8
chlebavevaju
16.04.2026 15:21
Ale když ona ho Janička obdivuje, i když má pupek a dvojitou bradu.
Ondřej.Jirásek
16.04.2026 15:37
Macku
pantera1
16.04.2026 15:45
Zapomněl dis kabát
Ondřej.Jirásek
16.04.2026 15:19
Zatím docela pohodinda
Vlk-v-trave
16.04.2026 15:26
Totální střílečka... Katka je z toho v depresi... se ani nedivím... v tom prostoru takové šupy... to potom o klaustrofóbní deperese není nouze...:-)
chlebavevaju
16.04.2026 15:11
Drova je nějaká smutná. Chodí tam jak tělo bez duše.
PTP
16.04.2026 15:11
Ve Stuttgartu na dvojce
Linda drtí Katku
Potěší nás důchodce
i toho tvůrce zvratků.
Vlk-v-trave
16.04.2026 15:22
:-)
Linda na dvojce rube jak na dombase,
PTpák se nám jistě bude smát zase.
Ránu schytal také malý sběrač,
Ekatěrino ty nám hlavně neplač.
Jak tohle Puťka z kremlu zmerčí,
Na Dombase budem rubat všeci.
Diabolique
16.04.2026 15:02
Co maj dneska vsichni s tema kanarama a skoro kanarama?
Vlk-v-trave
16.04.2026 15:02
Snad si nepřečte v pauze před druhým setem titulku a nezačne hrát stylem šlendrián.
Ondřej.Jirásek
16.04.2026 15:02
PTP
16.04.2026 15:03
Má to rozjetý jako Eli Mertens před chvílí.
