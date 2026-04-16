Neskutečné probuzení Muchové! Po katastrofálním začátku ožila a prolétla do čtvrtfinále
Muchová – Mertensová 1:6, 6:3, 6:0
Muchová nastupovala do utkání s Mertensovou jako favoritka, ale měla katastrofální začátek. Česká tenistka prohrála osm míčů v řadě a velmi rychle čelila ztrátě 0:2. Komplikovaný byl pro ni i další game na podání, ale s mankem 15:30 si poradila a dostala se na výsledkovou tabuli. Na returnu se však nedokázala prosadit a soupeřka upravila na 3:1 ze svého pohledu.
Olomoucká rodačka nadále příliš chybovala a její trápení pokračovalo. Mertensová naopak měla na vše odpověď a zaslouženě vedla už 4:1 se dvěma brejky v zádech. Muchová kazila i v následujících minutách a naopak skvěle hrající a bezchybná Mertensová sbírala body a úvodní set za pouhých 24 minut ovládla poměrem 6:1.
Muchová v úvodním dějství zapsala čtyři vítězné údery a devět nevynucených chyb. Mertensová nevyrobila ani jednu minelu a pro devět bodů si došla vlastní aktivitou.
Ani začátek druhého setu Muchové nevyšel. Češka dál dělala nezvyklé chyby a Mertensová byla naopak ve výměnách vynikající. Belgičanka se tak se ztrátou pouhých dvou bodů, které prohrála po vlastní dvojchybě, zase velmi rychle dostala do vedení 2:0.
Mertensová ve třetím gamu pomohla Muchové další dvojchybou, Češka se konečně trochu probudila a po vynikajícím returnu z forhendu využila svůj první brejkbol v zápase. Následně suverénně srovnala na 2:2 a vykřesala naději na obrat. Zlepšený výkon české hráčky Mertensovou dost rozhodil. Belgičanka mnohem víc chybovala a po další dvojchybě prohrávala 2:3 a o brejk.
Muchová mohla následně odskočit o dva brejky. Mertensová však na brejkbol vytáhla eso a nakonec se udržela ve hře o druhý set. Češka si ovšem náskok brejku pohlídala až do konce, vyhrála šest z posledních sedmi gamů a rozhodující sadu si vynutila již na returnu.
Hned v úvodním gamu posledního dějství musela Muchová řešit nepříjemné skóre 0:30 na vlastním servisu. I díky fantastickému prohozu z hluboké defenzivy ovšem vývoj otočila a o pár minut později vytáhla v obraně další vynikající forhend, tentokrát na brejkbol, a vedla 2:0. Následně snadno zvýšila na 3:0 a byla velmi blízko k suverénnímu obratu.
Dominance Muchové tím nekončila. Po katastrofálním úvodu zápasu pokračovala ve vynikajícím výkonu, Mertensová naopak jen marně hledala recept a ze zmíněného náskoku 3:0 se stalo i díky odvrácenému brejkbolu luxusní vedení 5:0.
Česká tenistka si nejen nenechala takto výrazný náskok sebrat, ale nakonec Mertensové i s úroky vrátila výprask z úvodního setu. Muchová si po bezmála dvouhodinovém boji a perfektním obratu došla pro nakonec hladké vítězství 1:6, 6:3, 6:0. Od stavu 1:6, 0:2 prohrála už jen jeden game.
Muchová startuje ve Stuttgartu potřetí a v minulosti tady prohrála oba zápasy. Letos si ale dokázala poradit s kvalifikantkou Aljaksandrou Sasnovičovou i Mertensovou, s níž se utkala poprvé po více než pěti letech a upravila vzájemnou bilanci na 2:1.
Proti Belgičance zapsala jubilejní 20. vítězství v této sezoně a svou letošní bilanci vylepšila na 20:4. Ta zahrnuje i teprve druhý kariérní titul, který ukořistila na tisícovce v Dauhá. Zároveň i na svém šestém turnaji v tomto roce zapsala minimálně dvě výhry.
Konkrétně na antuce je ve čtvrtfinále popáté a premiérově od července 2024. V takových zápasech má bývalá finalistka French Open bilanci 3:1 a pokusí se ji vylepšit v pátek proti Ljudmile Samsonovové, nebo své velmi neoblíbené soupeřce Coco Gauffové.
Nosková zničila nasazenou Rusku a slaví bleskový postup
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
ve druhém setu za stavu 0:2 z pohledu Karolíny - Sven zahlásil jednoduchou radu, aby ty údery vůbec přešly normálně přez sako nebo do kurtu... ono ta rada byla jistě slyšet v té hale a ta Eliška pochopitelně angličtině rozumí...že..., po té radě se opravdu u Karolíny zápěstí uvolnilo a postoj k míčům zlepšil... celý footwork...
To dostalo tu Elišku do nepochopitelného stavu panického záchvatu, že fakt začne soupeřka hrát... a z té paniky se už nevyhrabala do konce druhého setu.
Sice si vzala pauzu do třetího, ale Karolína byla už k nezastavení.... :-)) a panika Elišky se jen prohlubovala, ke konci se ještě zvedla, ale to už fakt bylo pozdě...
WTA v plné své kráse... kdy se potvrzuje, že koučing zápasy dost změnil... dnes vyhrál Sven na plné čáře... :-))) Měl z toho takovou radost, že ve třetím už tleskal ve stoje... i mně to teda zvedlo ze židle... :-)
jak jste krásny na vše strany!
... ale vyhráno rozhodně není... Eliška bude zlobit... nemá už co ztratit, takž nás čeká jistě dramatická koncovka... ve které konečně vidím pěkný bh po lajně... od Karolíny...