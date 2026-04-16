Neskutečné probuzení Muchové! Po katastrofálním začátku ožila a prolétla do čtvrtfinále

DNES, 12:54
Aktuality 50
WTA STUTTGART - Karolína Muchová předvedla ve druhém kole na antukové pětistovce ve stuttgartské hale perfektní obrat. Česká favoritka rychle prohrávala s Elise Mertensovou o set a brejk, ale pak začala na kurtu dominovat a Belgičanku nakonec přehrála 1:6, 6:3, 6:0.
Karolína Muchová předvedla ve Stuttgartu parádní obrat (© Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia)

Muchová – Mertensová 1:6, 6:3, 6:0

Muchová nastupovala do utkání s Mertensovou jako favoritka, ale měla katastrofální začátek. Česká tenistka prohrála osm míčů v řadě a velmi rychle čelila ztrátě 0:2. Komplikovaný byl pro ni i další game na podání, ale s mankem 15:30 si poradila a dostala se na výsledkovou tabuli. Na returnu se však nedokázala prosadit a soupeřka upravila na 3:1 ze svého pohledu.

Olomoucká rodačka nadále příliš chybovala a její trápení pokračovalo. Mertensová naopak měla na vše odpověď a zaslouženě vedla už 4:1 se dvěma brejky v zádech. Muchová kazila i v následujících minutách a naopak skvěle hrající a bezchybná Mertensová sbírala body a úvodní set za pouhých 24 minut ovládla poměrem 6:1.

Muchová v úvodním dějství zapsala čtyři vítězné údery a devět nevynucených chyb. Mertensová nevyrobila ani jednu minelu a pro devět bodů si došla vlastní aktivitou.

Ani začátek druhého setu Muchové nevyšel. Češka dál dělala nezvyklé chyby a Mertensová byla naopak ve výměnách vynikající. Belgičanka se tak se ztrátou pouhých dvou bodů, které prohrála po vlastní dvojchybě, zase velmi rychle dostala do vedení 2:0.

Mertensová ve třetím gamu pomohla Muchové další dvojchybou, Češka se konečně trochu probudila a po vynikajícím returnu z forhendu využila svůj první brejkbol v zápase. Následně suverénně srovnala na 2:2 a vykřesala naději na obrat. Zlepšený výkon české hráčky Mertensovou dost rozhodil. Belgičanka mnohem víc chybovala a po další dvojchybě prohrávala 2:3 a o brejk.

Muchová mohla následně odskočit o dva brejky. Mertensová však na brejkbol vytáhla eso a nakonec se udržela ve hře o druhý set. Češka si však náskok brejku pohlídala až do konce a po hodině a čtvrt se šlo do rozhodující sady.

Muchová mohla následně odskočit o dva brejky. Mertensová však na brejkbol vytáhla eso a nakonec se udržela ve hře o druhý set. Češka si ovšem náskok brejku pohlídala až do konce, vyhrála šest z posledních sedmi gamů a rozhodující sadu si vynutila již na returnu.

Hned v úvodním gamu posledního dějství musela Muchová řešit nepříjemné skóre 0:30 na vlastním servisu. I díky fantastickému prohozu z hluboké defenzivy ovšem vývoj otočila a o pár minut později vytáhla v obraně další vynikající forhend, tentokrát na brejkbol, a vedla 2:0. Následně snadno zvýšila na 3:0 a byla velmi blízko k suverénnímu obratu.

Dominance Muchové tím nekončila. Po katastrofálním úvodu zápasu pokračovala ve vynikajícím výkonu, Mertensová naopak jen marně hledala recept a ze zmíněného náskoku 3:0 se stalo i díky odvrácenému brejkbolu luxusní vedení 5:0.

Česká tenistka si nejen nenechala takto výrazný náskok sebrat, ale nakonec Mertensové i s úroky vrátila výprask z úvodního setu. Muchová si po bezmála dvouhodinovém boji a perfektním obratu došla pro nakonec hladké vítězství 1:6, 6:3, 6:0. Od stavu 1:6, 0:2 prohrála už jen jeden game.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Muchová startuje ve Stuttgartu potřetí a v minulosti tady prohrála oba zápasy. Letos si ale dokázala poradit s kvalifikantkou Aljaksandrou Sasnovičovou i Mertensovou, s níž se utkala poprvé po více než pěti letech a upravila vzájemnou bilanci na 2:1.

Proti Belgičance zapsala jubilejní 20. vítězství v této sezoně a svou letošní bilanci vylepšila na 20:4. Ta zahrnuje i teprve druhý kariérní titul, který ukořistila na tisícovce v Dauhá. Zároveň i na svém šestém turnaji v tomto roce zapsala minimálně dvě výhry.

Konkrétně na antuce je ve čtvrtfinále popáté a premiérově od července 2024. V takových zápasech má bývalá finalistka French Open bilanci 3:1 a pokusí se ji vylepšit v pátek proti Ljudmile Samsonovové, nebo své velmi neoblíbené soupeřce Coco Gauffové.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

50
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
16.04.2026 15:05
Eliska si tedy nakonec ze Stuttgartu odveze místo Porsche kanárka. Tak aspoň něco.
Vlk-v-trave
16.04.2026 14:58
Linda se snaží navázat na kanára, kanárem...:-)
Blondie
16.04.2026 14:48
In Muška we trust
Georgino
16.04.2026 14:57
Mno, po tom prcnim ji tu (doložitelně ) věřil kdo?
Georgino
16.04.2026 14:58
Prvním
Kreuz
16.04.2026 15:04
treba ja hochu, bylo videt ze jeste spi
Tomas_Smid_fan
16.04.2026 15:01
Kreuz
16.04.2026 15:06
divnej lapsus.. na co tam ten george myslel?
Mri
16.04.2026 15:15
Já ne! Hlásím se!
Blondie
16.04.2026 15:23
Já jo, sice jsem to neviděla, ale na obraty Mušce věřím :)
jeronym
16.04.2026 14:46
Linda zahajila svuj zapas dobre, krome par dvojchyb, na kurtu je ticho jak v hrobe a Kader Nouni alias tenisovy Barry White jen ladne brouka skore...
PTP
16.04.2026 14:44
Hrdinka z Bielu už to tam hrne 3:0 na dvojce
jih
16.04.2026 14:46
Z 0:40 ...no jo, ale první set je jen rozpink. Zápas teprve začne.
Vlk-v-trave
16.04.2026 14:43
Momentum zápasu:
ve druhém setu za stavu 0:2 z pohledu Karolíny - Sven zahlásil jednoduchou radu, aby ty údery vůbec přešly normálně přez sako nebo do kurtu... ono ta rada byla jistě slyšet v té hale a ta Eliška pochopitelně angličtině rozumí...že..., po té radě se opravdu u Karolíny zápěstí uvolnilo a postoj k míčům zlepšil... celý footwork...
To dostalo tu Elišku do nepochopitelného stavu panického záchvatu, že fakt začne soupeřka hrát... a z té paniky se už nevyhrabala do konce druhého setu.
Sice si vzala pauzu do třetího, ale Karolína byla už k nezastavení.... :-)) a panika Elišky se jen prohlubovala, ke konci se ještě zvedla, ale to už fakt bylo pozdě...

WTA v plné své kráse... kdy se potvrzuje, že koučing zápasy dost změnil... dnes vyhrál Sven na plné čáře... :-))) Měl z toho takovou radost, že ve třetím už tleskal ve stoje... i mně to teda zvedlo ze židle... :-)
pantera1
16.04.2026 14:38
Paráda Karol, je vidět že ses potřebovala rozehřát a probudit, pěkná otočka
Kreuz
16.04.2026 14:52
pekna otocka, pekna kocka.. muchova mi vzdycky pripominala takovou velkou lenivou kocku kterou musis vyplasit aby se probrala se dala do rychleho behu
pantera1
16.04.2026 15:02
Velká líná pěkná kočka no proto je mi tak sympatická .
PTP
16.04.2026 15:07
Velké širé rodné lány,
jak jste krásny na vše strany!
Otmar
16.04.2026 15:26
No to jsme na tom stejně, ale taky občas "baba na zabití"!
Kreuz
16.04.2026 15:36
to jo, to kdyz se vyhriva na slunci misto aby honila mysi
Vlk-v-trave
16.04.2026 14:33
Volej na BL... tak to je pecka, kterou jsem dlouho u Karolíny neviděl, tak dobře provedený... jinak odvrácení BP esama... no závěr velké zplepšení... a Eliška bojuje... konečně vidíme tenisový zápas...
PTP
16.04.2026 14:29
Když si zpocená Kája na lavičce ukousne kus banánu, normálně to se mnou cuká!
Vlk-v-trave
16.04.2026 14:24
V tuto chvíli Karolína hraje opravdu už celkem dobře. Není to úplná hitparáda, až na nějaké pškné momentky, ale přeci jen už aspoň trefuje kurt, a dokonce i na servisu můžeme pozorovat jisté zplepšení...
... ale vyhráno rozhodně není... Eliška bude zlobit... nemá už co ztratit, takž nás čeká jistě dramatická koncovka... ve které konečně vidím pěkný bh po lajně... od Karolíny...
Vlk-v-trave
16.04.2026 14:19
Vypadá to na neskutečný obrat... ale... stále nemáme MB za sebou... :-)
PTP
16.04.2026 14:21
Když to Mušce jde, hned je ten život veselejší!
Vlk-v-trave
16.04.2026 14:04
Sven na nohou... winner dne...:-)
Vlk-v-trave
16.04.2026 14:06
nečekal jsem, že to y toho fh nejen stihne, ale tím crossem s ostrým úhlem zahraje... zlaté zápěstí :-)
Vlk-v-trave
16.04.2026 14:02
Buď se potvrdí ding-dong, nebo obrat... :-)
PTP
16.04.2026 14:01
Eliška si odběhla s kabelkou na záchod, tak teď nastane tóčo ve třetím.
Ondřej.Jirásek
16.04.2026 13:55
Kája si přečetla titulek na TP, zdravě se ....... a jak to najednou jde
Georgino
16.04.2026 14:02
The_Punisher
16.04.2026 14:13
jir6
16.04.2026 14:22
PTP
16.04.2026 13:54
Kája ten bekhend ve výskoku! smile
jir6
16.04.2026 13:54
Už Karolínu asi všichni poznáváme
Vlk-v-trave
16.04.2026 13:19
Kdyby člověk sledoval WTA tenis poprvé, tak by si mohl myslet, že Karolína zahájila nějaký speciální bojkot... :-))
Vlk-v-trave
16.04.2026 13:32
Elise nabízí obrat... :-) a ukončení tenisového bojkotu...
PTP
16.04.2026 13:16
Dneska je to marný, Dominika to načala, přidal se Nouza ve 4hře a Karo s Lindou budou muset držet basu.
pantera1
16.04.2026 13:28
Aspoň Linda to musí zvládnout . Co tam ta Mu ha dělá?
Kreuz
16.04.2026 13:33
V pohode, jen bylo moc brzo rano, musis ji nechat aby se probrala
pantera1
16.04.2026 13:39
Já se taky ještě probírám, to chápu. Bohužel to nevidím.
PTP
16.04.2026 13:58
Stávka dýdžejů naštěstí skončila...
pantera1
16.04.2026 14:10
Jsem věděla, že ten Gahanuv osudový hlas nakonec zabere, ale to disko přece jenom holkám pasuje líp .
jir6
16.04.2026 13:06
Skóre prvního setu vypadá hrozivě, ale Karolíně se nedá nic moc vytknout, Mertens hraje neuvěřitelně. Jestli jí to vydrží a Karolína nic nezmění, tak je výsledek jasný.
Ondřej.Jirásek
16.04.2026 13:10
Mertens sice hraje výborně, ale Karolína dělá chyby, který normálně nedělá
jir6
16.04.2026 13:15
To asi ano. Ten volej na 0:2 teď už to byla úplná frustrace
Ondřej.Jirásek
16.04.2026 13:15
Jj, bohužel důkaz, že je dnes úplně mimo
chlebavevaju
16.04.2026 13:05
Karolína se chce šikovně vyhnout další drtivé porážce od Gauff.
tommr
16.04.2026 13:09
taky mě to napadlo. Jinak si ten její dosavadní úplně odevzdanej výkon nedokážu vysvětlit ...
jih
16.04.2026 13:05
Jů, to to odsejpá.
