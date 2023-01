2. den v Melbourne: V akci budou Plíšková, L. Fruhvirtová, Vondroušová, Martincová a Macháč. Rubljova a Berrettiniho čeká šlágr

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku Australian Open vstoupí do úvodního grandslamu roku zbylých pět českých nadějí: Karolína Plíšková, Linda Fruhvirtová, Markéta Vondroušová, Tereza Martincová a Tomáš Macháč. Úterní program nabídne hned dva šlágry, Andrej Rubljov se utká s Dominicem Thiemem a Matteo Berrettini s Andym Murraym.



• Češi v akci •

Tereza Martincová (74.) - Aryna Sabalenková (5.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

Tereza Martincová zřejmě své trápení neukončí ani na Australian Open. Do prvního kola totiž schytala jednu z největších favoritek turnaje a světovou pětku Arynu Sabalenkovou. Letos neporaženou běloruskou ranařku vyzve poprvé.

Martincové se loni vůbec nepodařilo navázat na životní předloňskou sezonu. Sice uhrála semifinále v Nottinghamu a čtvrtfinále v petrohradské a ostravské hale, ale také vypadla na 21 z 25 turnajů v prvním či druhém kole. V únoru se vyšplhala do Top 40 světového hodnocení, teď jí patří až 73. příčka. Vstup do letošní sezony jí vůbec nevychází. V Aucklandu skončila hned na Julii Grabherové a po úspěšné kvalifikaci v Hobartu vypadla v prvním kole s Laurou Siegemundovou, na kterou nenašla recept ani popáté.

Sabalenková se v úvodních měsících loňské sezony trápila s obrovským počtem dvojchyb a na první solidnější výsledek dosáhla až na konci dubna. V uplynulém roce si zahrála třikrát finále (Stuttgart, Hertogenbosch a Turnaj mistryň), ale pokaždé se musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku. Zatímco loni na žádný titul nedosáhla, letošní tenisový rok odstartovala triumfem. V Adelaide neztratila ve čtyřech duelech jediný set a získala svou 11. trofej, první od předloňského května.

Martincová předvádí od začátku loňského roku podprůměrné výkony. Sabalenková naopak už dlouhou dobu patří mezi nejlepší hráčky na okruhu a momentální forma české hráčky by na ni rozhodně neměla stačit. Pražskou rodačku čeká 11. souboj (1-9) s členkami elitní desítky.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 2-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 1-9)

Tereza Martincová - Australian Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Auckland (1K), Hobart (1K)

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (T)

Bilance: 4-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 64-29)

Aryna Sabalenková - Australian Open

Kariérní bilance: 8-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Adelaide 1 (T)



Karolína Plíšková (31.) - Xiyu Wang (53.) | Margaret Court Arena (2:30 SEČ)

Karolína Plíšková se na Australian Open popere o první letošní účast ve druhém kole. Semifinalistka z roku 2019, která se těsně vešla mezi nasazené, začne premiérovým soubojem s mladou talentovanou Číňankou Xiyu Wang.

Plíšková o loňské australské léto kvůli zlomenině ruky přišla, na kurty se vrátila až v březnu a sezona pro ni rozhodně povedená nebyla. Navíc ji zakončila čtyřmi porážkami v řadě a s nelichotivou bilancí 21-21. Po celý loňský rok střídala lepší a horší období a pouze dvakrát se podívala do semifinále. Nedaří se jí ani v úvodu letošního roku, na obou podnicích v Adelaide skončila hned v prvním kole po jasných prohrách s Jelenou Ostapenkovou a Danielle Collinsovou.

Wang startovala v úvodní půlce loňského roku hlavně na nejnižším okruhu ITF a díky skvělým výsledkům se postupně propracovala na nejvyšší úroveň, přičemž uhrála semifinále ve Washingtonu a Kluži, další dvě čtvrtfinále a k tomu třetí kolo US Open. Do aktuální sezony vstoupila smolně, v Aucklandu kvůli nemoci nenastoupila k dohrávce utkání prvního kola s Karolínou Muchovou.

Plíšková je sice celkem jasnou favoritkou, nicméně její forma vůbec není přesvědčivá a Wang už dokázala porazit například Marii Sakkariovou. I my favorizujeme bývalou světovou jedničku, ovšem její vyřazení by nebylo zase tak velkým překvapením.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 2-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-0 (kariérní 130-55)

Karolína Plíšková - Australian Open

Kariérní bilance: 22-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Adelaide 1 (1K), Adelaide 2 (1K)

Xiyu Wang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-0 (kariérní 4-14)

Xiyu Wang - Australian Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Auckland (1K)



Linda Fruhvirtová (82.) - Jaimee Fourlisová (160.) | Court 13 (2:30 SEČ)

Linda Fruhvirtová si díky skvělým loňským výsledkům podruhé zahraje hlavní soutěž grandslamů a poprvé bez nutnosti kvalifikace. Zatímco pro následující kola nemá lehký los, na úvodní soupeřku si nemůže stěžovat. Sedmnáctiletá Češka totiž bude čelit domácí divoké kartě Jaimee Fourlisové. S Australankou se střetne poprvé.

Fruhvirtová má za sebou zatím nejlepší sezonu kariéry, během níž se z 279. místa žebříčku i díky senzačnímu triumfu na turnaji WTA v Čennaí, osmifinále na "tisícovce" v Miami a premiérové účasti v hlavní fázi grandslamů (2. kolo na US Open) vyšvihla do elitní stovky pořadí. Po šokujícím prvenství v Indii ale vypadla na následujících třech akcích hned v prvním kole. Přes úvodní kolo hlavní soutěže se neprobila ani na své jediné generálce v Aucklandu, když neudržela vedení setu a brejku proti grandslamové šampionce Emmě Raducanuové.

Fourlisová se loni dočkala tří triumfů a 50 výher, ani jedna však nepochází z hlavních soutěží na nejvyšší tour. Takovou naposledy slavila v roce 2019 na antuce v Bukurešti. Celkem má tři, do druhého kola prošla ještě v Hobartu 2018 a na Australian Open 2017. Letos se prostřednictvím divoké karty představila na obou podnicích v Adelaide, na tom prvním sebrala set Martě Kosťukové a na dalším potrápila Jekatěrinu Alexandrovovou.

Fruhvirtová vypadla na posledních čtyřech akcích hned v prvním kole a má velkou šanci tuto nelichotivou sérii zlomit. Proti Fourlisové je jasnou favoritkou, nicméně Australanka bude mít výhodu domácího prostředí, může se spolehnout na větší podporu publika a na generálkách v Adelaide statečně vzdorovala Martě Kosťukové i Jekatěrině Alexandrovové. Na první skalp hráček elitní stovky (0-13) by ale zrovna dnes dosáhnout nemusela.

Tip na vítězku: Linda Fruhvirtová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 52-26)

Linda Fruhvirtová - Australian Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Auckland (1K)

Jaimee Fourlisová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-1 (kariérní 0-8)

Jaimee Fourlisová - Australian Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2017)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Adelaide 1 (1K), Adelaide 2 (1K)



Markéta Vondroušová (86.) - Alison Riskeová-Amritrajová (49.) | Court 6 (6:30 SEČ)

Markéta Vondroušová už si dělá zálusk na světovou dvojku Ons Džabúrovou, ale nejdříve se musí na Australian Open vypořádat s Alison Riskeovou-Amritrajovou. Bývalé osmifinalistky se potkávají poprvé.

Vondroušová od dubna do října kvůli zranění a následné operaci zápěstí nehrála. Po návratu stihla ovládnout W100 ve Velké Británii, vrátit se do elitní stovky světového hodnocení a dojít do čtvrtfinále na 125k ve Francii. Z posledních 12 zápasů má skvělou bilanci 10-2. Před dvěma týdny v Adelaide absolvovala svůj první turnaj na nejvyšším okruhu od loňského dubna. A vedla si skvěle, po výhrách nad Jekatěrinou Alexandrovovou a Kaiou Kanepiovou ji až ve čtvrtfinále zastavila pozdější šampionka Aryna Sabalenková.

Riskeová-Amritrajová loni hrála dvě finále a excelovala během domácí sezony amerických betonů, ale po osmifinálové účasti na US Open úplně odpadla. Na dalších třech turnajích neuspěla proti Anastasii Gasanovové, Claire Liuové ani Louise Chiricové. V novém tenisovém roce byly nad její síly Viktorija Golubicová, Anna Kalinská a Barbora Krejčíková, s nimiž neuhrála set. Porazit zvládla pouze soupeřku z páté stovky Alanu Parnabyovou.

Vondroušová vstoupila do sezony na rozdíl od soupeřky výborně a lepší formu měla i v závěru té předchozí. Proti Američance je tak jasnou favoritkou a měla by bez větších problémů tuto roli potvrdit. Podle předchozích výsledků jí navíc podmínky v Melbourne Parku sedí o něco více.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 2-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 2-1 (kariérní 50-43)

Markéta Vondroušová - Australian Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Adelaide 1 (ČF)

Alison Riskeová-Amritrajová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 1-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 1-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-2 (kariérní 106-68)

Alison Riskeová-Amritrajová - Australian Open

Kariérní bilance: 8-11

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Adelaide 1 (Q), Adelaide 2 (1K)



Tomáš Macháč (110.) - Casper Ruud (3.) | Margaret Court Arena (10:30 SEČ)

Tomáš Macháč při obou předchozích startech na Australian Open prošel z kvalifikace do druhého kola. Letos do bojů o hlavní soutěž nemusel, ale bude to mít se zopakováním výsledku velmi těžké. Los mu totiž přisoudil světovou trojku a finalistu dvou ze tří posledních grandslamů Caspera Ruuda. S norskou jedničkou změří síly poprvé.

Macháč se loni často trápil zdravotně, přesto má za sebou nejlepší sezonu. Loni zvládl 47 ze 66 zápasů, dvakrát triumfoval na challengerech, poprvé se dostal do Top 100 a v nejvyšším patře přezimoval. Stále však čeká na první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Hned na začátku nové sezony přišel další zdravotní problém, v United Cupu si v prvním zápase zranil kotník a musel z nové týmové soutěže odstoupit. Další generálku absolvoval v Adelaide a skončil v prvním kole na raketě Soonwoo Kwona, kterého porazil ve finále kvalifikace.

Ruud loni dvakrát sahal po premiérovém grandslamovém triumfu a znovu se zlepšil na tvrdých površích. Kromě French Open a US Open hrál finále ještě na Masters v Miami a Turnaji mistrů a k tomu přidal tři trofeje z antukových 250. V letošní sezoně jsou jeho výkony zatím nepřesvědčivé. V United Cupu si ve dvou setech poradil s Thiagem Monteirem, ale pak stejným poměrem prohrál s Matteem Berrettinim. Na generálce v Aucklandu se senzačně loučil již po prvním zápase, když nestačil na Lasla Djereho.

Ruud je ve všech směrech jednoznačně kvalitnějším hráčem, a i když neměl ideální přípravu, stále je o úroveň jinde než talentovaný český mladík. Bylo by obrovským překvapením, kdyby si Macháč na třetí pokus připsal svůj premiérový skalp Top 10.

Tip na vítěze: Casper Ruud

Tomáš Macháč - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 2-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-2)

Tomáš Macháč - Australian Open

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: United Cup (0-1), Adelaide (1K)

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (2K)

Bilance: 1-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 1-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 0-0 (kariérní 163-86)

Casper Ruud - Australian Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: United Cup (1-1), Auckland (2K)



• Šlágry dne •

Andrej Rubljov (6.) - Dominic Thiem (98.) | John Cain Arena (1:00 SEČ)

První ze dvou dnešních šlágrů obstarají šestý hráč světa a předloňský čtvrtfinalista Andrej Rubljov s bývalou světovou trojkou a finalistou ročníku 2020 Dominicem Thiemem. Poslední čtyři souboje včetně toho loni v Gijónu ovládl ruský tenista a ve vzájemné bilanci má navrch 4-2.

Rubljov má za sebou další povedený rok. Svou sbírku titulů rozšířil o další čtyři kousky, poprvé prošel skupinou Turnaje mistrů a posbíral celkem 10 minimálně semifinálových účastí. Jeho maximem na grandslamech je ovšem už nějakou dobu pořád čtvrtfinále. Před Australian Open se objevil na obou podnicích v Adelaide a měl celkem smůlu na los. Recept nenašel na Roberta Bautistu, který o týden později prošel do finále, ani na obhájce titulu Thanasiho Kokkinakise.

Thiem v sezoně 2020 ovládl US Open, získal svůj premiérový grandslamový titul a od té doby je v pořádné krizi, ať už výsledkově, herně či zdravotně. Předloni odehrál pouhých 19 zápasů a loňský rok zakončil s nelichotivou bilancí 23 výher a 21 porážek a bez jediného postupu do finále na nejvyšším okruhu. Letošní sezonu zahájil v Adelaide a v prvním kole kvalifikace uhrál jen pět gamů se Soonwoo Kwonem. Na exhibici v Kooyongu prohrál s Alexem de Minaurem a porazil Francese Tiafoea.

Thiem se po triumfu na US Open 2020 extrémně trápí a po dlouhé zdravotní pauze stále není schopen se vrátit na předešlou úroveň a hrát svůj nejlepší tenis. Náznaky tam sice jsou, ale ke zdolání Rubljova, který má v posledních letech daleko lepší výsledky, by potřeboval víc. Se členy Top 10 prohrál posledních šest duelů, poslední skalp slavil na Turnaji mistrů 2020.

Tip na vítěze: Andrej Rubljov

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 0-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 0-0 (kariérní 101-40)

Andrej Rubljov - Australian Open

Kariérní bilance: 12-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Adelaide 1 (1K), Adelaide 2 (2K)

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru na oficiálních turnajích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru na oficiálních turnajích

Bilance: 0-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 32-46)

Dominic Thiem - Australian Open

Kariérní bilance: 19-8

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Adelaide 1 (Q)



Matteo Berrettini (14.) - Andy Murray (66.) | Rod Laver Arena (4:00 SEČ)

Druhý šlágr úterního programu bude patřit nasazenému loňskému semifinalistovi Matteovi Berrettinimu a pětinásobnému finalistovi a bývalé světové jedničce Andymu Murraymu, který odstartuje už svou 15. účast na úvodním grandslamu sezony. Poslední tři souboje vyhrál Ital a ve vzájemné bilanci vede 3-1.

Berrettini měl loni zdravotní potíže, dokonce přišel o kompletní antukové jaro. Přesto se dokázal probojovat do pěti semifinále, čtyři přetavit ve finále a triumfovat na dvou po sobě jdoucích travnatých podnicích ve Stuttgartu a londýnském Queen's Clubu. Letos si zatím vede nad očekávání, v United Cupu porazil Thiaga Monteira, Caspera Ruuda a Huberta Hurkacze a těsně prohrál se Stefanosem Tsitsipasem a Taylorem Fritzem. Na postupu své země do finále měl značný podíl.

Murray se stále zkouší prodrat na nejvyšší pozice a získávat tituly, i když mu to s kovovou kyčlí moc nejde. Loni zvládl 29 ze 49 zápasů a dvakrát sahal po triumfu, v Sydney podlehl Aslanovi Karacevovi a ve Stuttgartu právě Berrettinimu. Na grandslamech byl nejdál ve třetím kole US Open. Letos si zatím zahrál tři utkání, v Adelaide statečně vzdoroval pozdějšímu finalistovi Sebastianovi Kordovi a na exhibici v Kooyongu porazil Zhizhena Zhanga i domácího Alexe de Minaura.

Berrettini urval oba loňské souboje, ovšem ve finále na trávě ve Stuttgartu potřeboval tři sety a jednu sadu s britským veteránem ztratil i na US Open. Murray by mohl favorizovaného soupeře opět potrápit, ale na letos zatím skvěle hrajícího a mnohem mladšího protivníka zřejmě stačit nebude a sérii čtyř proher proti hráčům Top 20 nepřeruší.

Tip na vítěze: Matteo Berrettini

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 1-0 (kariérní 56-26)

Matteo Berrettini - Australian Open

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: United Cup (3-2)

Andy Murray - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru na oficiálních turnajích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru na oficiálních turnajích

Bilance: 0-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Bilance proti hráčům Top 20: 0-0 (kariérní 198-138)

Andy Murray - Australian Open

Kariérní bilance: 49-14

Nejlepší výsledek: finále (2010-11, 2013, 2015-16)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Adelaide 1 (1K)