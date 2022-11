2. den v Miláně: Lehečka si může zajistit postup do semifinále Turnaje mistrů pro mladíky, dnes vyzve Nakashimu

V rámci druhého hracího dne letošního Turnaje mistrů do 21 let můžeme poznat první dva semifinalisty. Jedním z nich by se mohl stát Jiří Lehečka, který se utká s Brandonem Nakashimou, a dalším největší favorit Lorenzo Musetti, jehož čeká souboj s Dominicem Strickerem. Další zápasy obstarají Francesco Passaro s Matteem Arnaldim a Chun-Hsin Tseng s Jackem Draperem.