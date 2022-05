2. den v Římě: Do turnaje vstoupí Martincová, šlágr obstarají Raducanuová s Andreescuovou

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku Internazionali BNL d'Italia do hlavní soutěže vstoupí Tereza Martincová, která v prvním kole vyzve Američanku Amandu Anisimovovou. Úterní šlágr nabídne souboj vítězek US Open mezi Emmou Raducanuovou a Biancou Andreescuovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Martincová (ČR) - Anisimovová (USA) | Court 1 (11:00 SELČ) • Šlágr dne • Raducanuová (10-Brit.) - Andreescuová (Kan.) | Grand Stand Arena (15:30 SELČ)



• Češi v akci •

Tereza Martincová (53.) - Amanda Anisimovová (32.) | Court 1 (11:00 SELČ)

Tereza Martincová i na dalším velkém antukovém podniku narazí hned v prvním kole na velmi těžkou soupeřku. Svůj debut v hlavní soutěži v Římě zahájí proti Amandě Anisimovové, která při všech třech předchozích startech ve Foro Italicu zvládla úvodní zápas. Martincová ve vzájemné bilanci prohrává 0-2, před třemi lety na Mallorce nevyužila mečbol a loni v Montréalu vzdala.

Martincová loni zářila, debutovala v Top 100, a dokonce nejlepší padesátce. Letos však svou nejlepší formu zatím marně hledá, na kontě má jedinou vítěznou sérii a pouze jednou byla ve čtvrtfinále. Na svém nejméně oblíbeném povrchu se v prvním kole loučila v Istanbulu (Anna Bondárová) i Madridu (Emma Raducanuová). V kvalifikaci v Římě porazila Xinyun Han a Slovenku Kristínu Kučovou a přerušila sérii pěti porážek.

Anisimovová měla výborný vstup do letošního tenisového roku, na generálce v Melbourne získala svůj druhý titul a na Australian Open byla až v osmifinále. Po čtyřech nepovedených akcích znovu exceluje až na antuce, v Charlestonu v semifinále podlehla Ons Džabúrové a v Madridu ve čtvrtfinále Jekatěrině Alexandrovové.

Anisimovová má teď jasně lepší formu a Martincová může jedině doufat, že se soupeřka vyhází. Američanka je zaslouženě jasnou favoritkou.

Tip na vítězku: Amanda Anisimovová

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (ČF)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 8-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 1-5 (kariérní 13-29)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Tereza Martincová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Istanbul (1K), Madrid (1K)

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (T); Charleston (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (SF)

Bilance: 17-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-1 (kariérní 28-17)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Amanda Anisimovová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019-21)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Charleston (SF), Madrid (ČF)



• Šlágr dne •

Emma Raducanuová (12.) - Bianca Andreescuová (90.) | Grand Stand Arena (15:30 SELČ)

Dnešní šlágr nabídne souboj debutantek a dvou hráček, které v posledních letech senzačním triumfem na US Open přepisovaly historii. Jedná se o Emmu Raducanuovou, jež v New Yorku šokovala loni, a bývalou světovou čtyřku Biancu Andreescuovou, vítězku závěrečného grandslamu sezony z roku 2019. Potkávají se poprvé.

Raducanuová se po senzačním triumfu na loňském US Open trochu více rozjela až v posledních týdnech na antuce, ačkoli na nejpomalejším povrchu teprve v polovině dubna absolvovala svůj premiérový profesionální zápas. Ve Stuttgartu zaznamenala svou první letošní vítěznou sérii a ve čtvrtfinále sehrála dva vyrovnané sety se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. V Madridu se dostala do osmifinále.

Andreescuová do sezony naskočila až ve druhé půlce dubna ve Stuttgartu, kde vyřadila Jule Niemeirovou a dostala do rozhodující sady pozdější finalistku Arynu Sabalenkovou. Také ona v Madridu prošla mezi nejlepší šestnáctku, když porazila Alison Riskeovou a Danielle Collinsovou. V souboji o čtvrtfinále ji zastavila Jessica Pegulaová, která nakonec prošla až do finále.

Obě aktérky mají minimum zkušeností s antukovým povrchem, Raducanuová má bilanci 4-2, Andreescuová 17-8. Britka i Kanaďanka jsou na tom v tuto chvíli výkonnostně dost podobně, není tedy překvapením, že jsou šance na postup velmi vyrovnané.

Tip na vítězku: Emma Raducanuová

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (ČF)

Bilance: 7-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-3 (kariérní 8-7)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Emma Raducanuová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Stuttgart (ČF), Madrid (OF)

Bianca Andreescuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (OF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (OF)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-2 (kariérní 15-11)

Grandslamy: Australian Open (-)

Bianca Andreescuová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (OF)