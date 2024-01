20 jmen, která letos chybí na Australian Open: Ikony, Muchová, budoucí maminky i Berrettini

O drama na prvním tenisovém grandslamu sezony nebude nouze. Přesto letošní Australian Open bude v hráčském poli postrádat několik výrazných osobností. Livesport Zprávy přináší seznam hned 20 jmen, které v nedávné době udávaly trendy, ale v Melbourne chybí. Posledním odhlášeným se stal v prvním dni turnaje charismatický Ital Matteo Berrettini (27).

Ženy

Karolína Muchová je nejvýše postavenou hráčkou světového žebříčku, která do Austrálie nemohla dorazit. Devátá tenistka světa musela odložit návrat kvůli přetrvávajícím problémům se zápěstím.

Petra Kvitová oznámila radostnou novinku hned po půlnoci nového roku. Sdělila, že se svým manželem Jiřím Vaňkem očekávají děťátko. Logicky tak cesta do Austrálie nepřipadala v úvahu.

Belinda Benčičová je další budoucí maminkou. O svém těhotenství informovala už na začátku listopadu.

Madison Keysová se musela omluvit kvůli zranění ramene, současná světová osmnáctka se přitom v Melbourne v minulosti dvakrát dostala do semifinále.

Bianca Andreescuová odehrála svůj poslední zápas v srpnu doma v Kanadě a od té doby ji trápí problémy se zády. Vítězka US Open 2019 se mezitím propadla až na 108. místo rankingu WTA.

Elisabeth Mandlikova si loni na Australian Open vůbec poprvé zahrála grandslam, pak následovaly i účasti na Roland Garros, a ve Wimbledonu uhrála dokonce jedno kolo. Dceři české tenisové legendy Hany Mandlíkové se ale druhá polovina loňského roku tolik nepovedla, a stejně jako na US Open, i nyní v Melbourne skončila v kvalifikaci.

Jennifer Bradyová hrála v Melbourne finále v roce 2021, jenže pak se z okruhu vytratila a comeback naplánovala na loňské US Open. Postoupila do třetího kola, jenže pak už na výkon nenavázala. Aktuálně je na 237. místě žebříčku WTA a do Austrálie ani neodcestovala.

Jil Teichmannová byla ještě v dubnu na 30. příčce žebříčku, jenže pak přišel strmý pád mimo TOP 100 a v Austrálii musela do kvalifikace. V ní skončila už ve druhém kole.

Eugenie Bouchardová se zatím marně snaží vrátit na výsluní. Její poslední vystoupení proběhlo v září v Guadalajaře. Finalistka Wimbledonu 2014 se v poslední době věnuje spíš pickleballu a do Austrálie ani nevyrazila.

Venus Williamsová se loni pokusila o návrat na grandslamové turnaje, ani jednou se jí ale nepovedlo přejít první kolo. Navíc si zranila koleno a její kariéra se zřejmě potichu uzavřela.

Venus Williams llegando al US Open. pic.twitter.com/9bHFgWH2HC — Set Tenis (@settenisok) August 29, 2023

Muži

Rafael Nadal hodně věřil tomu, že se právě v Melbourne znovu představí tenisovému publiku. Jeho comeback vypadal směle, na začátku roku porazil i Dominika Thiema, jenže následně si přivodil zranění stehenního svalu.

Nick Kyrgios bude na domácím grandslamu chybět už druhým rokem po sobě. Kvůli zraněním odehrál loni pouze jeden zápas. V Melbourne ale nechybí a nově se představí v roli televizního experta.

Novak Djokovic 'almost impossible to beat' - Nick Kyrgios says star 'better than he’s ever been' at 2024 Australian Openhttps://t.co/mwl0UesNm8 — Jaun News Group (@jaunnewsgroup) January 14, 2024

Aslan Karatsev vstoupil do letošní sezony na turnaji v Brisbane, během zápasu s domácím Jasonem Kublerem se ale zranil. Postiženým místem je přední zkřížený vaz, a tak musela přijít omluvenka.

Matteo Berrettini se těšil na návrat, poslední utkání hrál loni na US Open, kde si přivodil zranění pravé nohy. V Melbourne měl hrát v prvním kole se Stefanosem Tsitsipasem, což byl nejočekávanjěší zápas úvodu Australian Open. Jenže v průběhu prvního dne turnaje přišla zpráva, že Ital svou pravou nohu ještě nedoléčil.

Dominic Stricker loni zaujal postupem do osmifinále US Open. V prosinci ale mladý podsaditý Švýcar hrál i semifinále turnaje Next Gen. Právě tam ho zradila záda a ukončil sezonu. V prvním lednovém týdnu oznámil, že se ještě nestihl vyléčit.

Fabio Fognini ​​chybí v Melbourne vůbec poprvé od roku 2006. Šestatřicetiletý italský veterán léčí zraněný lýtkový sval. "Bohužel Austrálii nestihnu, rekonvalescence si žádá ještě více času a potřebuji více prostoru, abych se připravil na soutěžní zápasy," sdělil. Bude to poprvé za posledních 20 let, co se Fognini neobjevil ani v kvalifikačním kole.

FOGNINI ASSENTE AGLI AUSTRALIAN OPEN ❌



17 azzurri sono pronti per affrontare le qualificazioni degli Australian Open, primo Slam della stagione.



Non ci sarà, però, Fabio Fognini.

È stato proprio il 37enne ligure ad annunciare la decisione di non essere presente:



“Purtroppo… pic.twitter.com/F7AgVTQwnY — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) December 21, 2023

Diego Schwartzman do Melbourne přiletěl, hlavní soutěže Australian Open se ale nezúčastní. Zkušený Argentinec a ještě v roce 2021 stabilní hráč TOP 10 musel do kvalifikace, kde skončil už v prvním kole.

Benoit Paire neprošel kvalifikací loni a ani letos, tentokrát dokonce neuhrál ani jedno kolo. Věčný vousatý rebel pomalu vyklízí pozice, aktuálně mu patří až 117. místo rankingu a je až 15. nejlepším Francouzem na okruhu.

Brandon Nakashima je bývalým vítězem turnaje ATP Next Gen Finals a mnozí mu přisuzovali velkou budoucnost. Na prvním grandslamu sezony se ovšem rozloučil už po prvním kole kvalifikačních bojů, když prohrál ve dvou setech s Jakubem Menšíkem.

Reilly Opelka chtěl původně využít chráněného žebříčku na návrat, nakonec se ale na poslední chvíli odhlásil a poslal do hlavní soutěže Dominika Thiema. V roce 2022 podstoupil americký ranař operaci kyčle a od té chvíle odehrál jen jeden zápas na challengeru. V poslední době se spíše věnuje módě a sbírá obrazy a zdá se, že jeho krátká kariéra je možná u konce.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.