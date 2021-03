26 winnerů za necelou hodinu. Ostapenková v Petrohradu smetla Badosaovou

WTA PETROHRAD - V ruském Petrohradu odstartoval třemi zápasy halový turnaj WTA 500. Suverénně začala Lotyška Jelena Ostapenková, které během 52 minut hry zasypala Španělku Badosaovou 26 winnery. Do druhého kola postoupily také domácí Věra Zvonarevová a Běloruska Aliaksandra Sasnovičová. Ve čtyřhře uspěla Renata Voráčová s Japonkou Makotou Ninomijaovou, byť musely odvracet mečbol.

Tři z pěti účastí na turnaji WTA 500 v Petrohradu skončily pro Jelenu Ostapenkovou hned po úvodním vystoupení. Letos však 23letá Lotyška odstartovala suverénní výhrou.



Ostapenková přehrála dvakrát 6-2 Španělku Paulu Badosaovou a oplatila jí porážku z loňského Roland Garros, kde tehdy nedokázala navázat na skalp druhé nasazené Karolíny Plíškové.



Zápas trval jen 52 minut a Ostapenková předvedla dominantní výkon. Zahrála 26 vítězných úderů a pouhých osm nevynucených chyb.



"Byl to velmi konzistentní a sebevědomý výkon," pochvalovala si vstup do soutěže bývalá vítězka Roland Garros Ostapenková, jež se v posledních měsících musí obejít bez trenérky Marion Bartoliové. Francouzka totiž v prosinci porodila dceru Kamilyu.



"Každý ví, že má miminko. Je pro ni těžké cestovat, ale pořád jsme spolu v kontaktu. Píšeme si, voláme si. V Miami mi asi k dispozici nebude, ale na antukových turnajích snad ano," uvedla bývalá světová pětka k současné spolupráci s bývalou wimbledonskou šampionkou.



O vyrovnání petrohradského maxima z roku 2018 a zároveň první letošní čtvrtfinále si aktuálně 53. hráčka světa Ostapenková zahraje s Rumunkou Jaqueline Cristianovou, nebo Běloruskou Věrou Lapkovou.







Pouhé čtyři gamy na úvod ztratila také 36letá Ruska Věra Zvonarevová, jež vyhrála snadno 6-1 6-3 nad Australankou Arinou Rodionovovou. Ve druhém kole se bývalá světová dvojka utká poprvé s třetí nasazenou Francouzkou Fionou Ferrovou.



Jediný třísetový zápas dne ve dvouhře odehrála Běloruska Aliaksandra Sasnovičová, jež postoupila po obratu proti Rumunce Aně Bogdanové.



V prvním kole čtyřhry měly namále Renata Voráčová a Makoto Ninomijaová, které zdolaly po odvrácení mečbolu domácí duo Dzalamidzeová/Gasparjanová 3-6 6-1 12-10 a postoupily do čtvrtfinále. V něm se třetí nasazený česko-japonský pár střetne s Nizozemkou Lesley Pattinamaovou Kerkhoveovou a Rumunkou Monicou Niculescuovou.