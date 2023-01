27 výher v řadě! Djokovič v Melbourne překonal rekord Agassiho a je v 10. finále

AUSTRALIAN OPEN - Novak Djokovič vyhrál i své 10. semifinále na Australian Open. Dnes si ve své oblíbené Rod Laver Areně poradil 7-5 6-1 6-2 s Američanem Tommym Paulem a svou neporazitelnost v Melbourne Parku protáhl na 27 utkání, čímž překonal 19 let starý rekord Andreho Agassiho. O 22. grandslamový titul, kterým by vyrovnal rekord Rafaela Nadala, se devítinásobný srbský šampion utká s Řekem Stefanosem Tsitsipasem. Finále bude zároveň soubojem o post světové jedničky.

Novak Djokovič byl loni z Austrálie deportován kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19, nemohl obhajovat triumfy z předchozích tří sezon a útočit na rozšíření rekordní sbírky trofejí.



Letos se však na 'místo činu' vrátil a po vynucené roční odmlce pokračuje na vítězné vlně. I přesto, že od od 7. ledna laboruje s bolestmi levého hamstringu a tráví více času léčbou a odpočinkem, než na tréninkových kurtech.



Navíc poslední tři soupeře přehrál bez větších potíží a nohu zbytečně dlouho nezatěžoval. V dnenším semifinále si až na jedno malé klopýtnutí v úvodní sadě poradil s Tommym Paulem, amerického debutanta v semifinále grandslamu porazil v prvním vzájemném střetnutí 7-5 6-1 6-2.



Djokovič zápas skvěle rozehrál a za stavu 5-1 měl setbol. Jenže při pokusu o vítězný úder po lajně trefil pásku, následně se dostal do krátké diskuze s umpireovým rozhodčím zřejmě kvůli průtahům s otíráním potu do ručníku a vypadl z rytmu. Vzápětí soupeři nabídl první brejkbol, o servis poprvé přišel a dovolil soupeři vyrovnat na 5-5.



Zkušený Srb se však dokázal znovu zkoncentrovat a úvodní dějství po hodině hry strhl na svou stranu. Třebaže spáchal 24 nevynucených chyb a pomohl si jen 12 winnery.



A z psychické výhody Djokovič těžil i v dalším průběhu, v němž výrazně eliminoval zbytečné chyby a zpřesnil své údery. Brejk z úvodu druhého dějství sice potvrdil až po odvrácení tří brejkbolů, ale důležitý moment ustál, získal sedm gamů v řadě a po necelých sto minutách hry vedl 2-0 na sety.



Zatímco Djokovič v minulosti odehrál už 260 zápasů na tří vítězné sety, které měl takto skvěle rozehrané, a jen jednou - s Jürgenem Melzerem ve čtvrtfinále French Open 2010 - z něj nakonec odešel jako poražený, Paul nikdy utkání z 0-2 na sety neotočil.



A velký obrat se nekonal ani dnes v Austrálii. Djokovič měl zápas pod kontrolou, diktoval tempo většiny výměn a čím dál časteji je ukončoval winnery. A bylo už jen otázkou času, kolik her ještě soupeři povolí a jak rychle zápas ukončí. Ve třetím setu si vypracoval vedení 4-0 a jen si ho pohlídal. První mečbol proměnil přímým bodem z podání.



Djokovič na melbournském grandslamu neprohrál již 27 zápasů v řadě, což dokázal jako první v historii. Překonal Američana Andreho Agassiho, který kraloval v letech 2000 až 2004.



Na Australian Open startuje rekordní devítinásobný šampion Djokovič poosmnácté v kariéře a je podesáté ve finále. Pokaždé, když překonal čtvrtfinále, už nenašel přemožitele a dokráčel k triumfu. Předloni dokonce i s natrženým břišním svalem, letos ho pro změnu nezastavují potíže s nohou.



Pokud letos svou melbournskou sbírku 'zakulatí' o desátou trofej, vyrovná ziskem 22. grandslamového titulu rekord Rafaela Nadala.



Postupem do 33. grandslamového finále zvýšil náskok v pořadí historické tabulky před Rogerem Federerem (31), Nadalem (30), Ivanem Lendlem (19) a Petem Samprasem (18).



V nedělním finále se Djokovič utká s o jedenáct let mladším Stefanosem Tsitsipasem (h2h 10-2), s nímž vyhrál devět soubojů v řadě včetně finále French Open 2021 po obratu z 0-2 na sety. Řecký tenista v dnešním prvním semifinále porazil Karena Chačanova, podruhé v kariéře postoupil do finále grandslamu a bude usilovat o premiérovou trofej.



Vítěz letošního Australian Open se zároveň staně světovou jedničkou. Srb v čele žebříčku strávil v minulosti rekordních 373 týdnů, čtyřiadvacetiletý Řek na první místě dosud nebyl.