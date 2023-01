Tsitsipas je podruhé ve finále grandslamu. V Melbourne si zahraje o první titul i post jedničky

Stefanos Tsitsipas si finále Australian Open zahrál počtvrté za posledních pět let. Ale zatímco v sezonách 2019, 2021 a 2022 nestačil na Rafaela Nadala a dvakrát na Daniila Medveděva, dnešní zápas proti oblíbenému soupeři Karenu Chačanovovi zvládl a poprvé v Melbourne postoupil do finále.



24letý Řek zvítězil po 3 hodinách a 23 minutách hry 7-6 6-4 6-7 6-3 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 6-0. Vyhrát mohl ještě snadněji, ale ve třetím setu neudržel vedení 5-3 a nevyužil dva mečboly.



V úvodním dějství Tsitsipas dvakrát nepotvrdil brejk, ale předvedl skvělý tie-break a momentum zápasu strhl na svou stranu. Na přelomu druhého a třetího setu získal 6 ze 7 her a zanedlouho šel za stavu 2-0 na sety a 5-4 na gamy podávat na vítězství.



Semifinalista loňského US Open a majitel stříbrné olympijské medaile Chačanov ale boj o své první grandslamové finále nevzdal a agresivní hrou na hraně rizika se vrátil do hry. V ti-breaku pak pak vítěznými údery na lajnu zlikvidoval dva mečboly a vynutil si čtvrtou sadu. Ovšem Tsitsipas odmítl ztratit dobře rozehraný duel, odskočil do vedení 3-0 a náskok si už tentokrát bez potíží pohlídal.







"Ve třetím setu jsme byl blízko, ale nedařilo se mi ho ukončit. Přemýšlel jsem o tom, jako moc tvrdě jsem makal na tom, abych se do téhle pozice dostal. Byl to jeden z těch okamžiků, v nichž se vyplatí maximálně soustředit. Navíc jsem měl v zádech publikum a byl jsem dál schopný trefovat dobré údery," komentoval Tsitsipas překonání svého melbournského maxima.



"Když jsem před lety sledoval Marcose Baghdatise, jak tu hrál finále, tak jsem také jako kluk snil o tom, že se mi to jednou povede. Hrát na tomto kurtu proti nejlepším. A to se mi plní. Tímhle se mi vrací vzpomínky na jednoho z mých nejoblíbenějších hráčů," dal Tsitsipas vzpomenout na prvního kyperského finalistu grandslamu Baghdatise, který v roce 2006 prohrál finále s Rogerem Federerem.



Sám Tsitsipas se stal prvním řeckým finalistou grandslamu na Roland Garros 2021 a nyní je prvním Řekem ve finále Australian Open.



"Cítím se požehnaně, že mohu hrát tenis na této úrovni a už několik let dostávat Řecko na tenisovou mapu. Nejsme zemí, která by chrlila tenisové talenty, o to víc si toho cením. A nikdy by mě nenapadlo, že tady budu mít takovou podporu fanoušků," uvedl Tsitsipas.



Vítěz Turnaje mistrů 2019 ve svém jediném grandslamovém finále předloni na pařížské antuce neudržel vedení 2-0 proti Novaku Djokovičovi (h2h 2-10). A právě na srbského soupeře může narazit i v Melbourne. Devítinásobný srbský šampion ale ještě potřebuje zvládnout večerní semifinále proti americkému outsiderovi Tommymu Paulovi.



Nedělní finále může být přímým soubojem o posun do čela žebříčku ATP. Tsitsipas světovou jedničkou dosud nebyl, Djokovič v čele strávil již rekordních 373 týdnů. Současný lídr Carlos Alcaraz, který v Melbourne nehraje kvůli zranění, se na 1. místě udrží jen v případě senzačního triumfu Paula.



"Jednička je hezké číslo. Jsou to momenty, pro které člověk tvrdě pracuje. Hrát taková finále. Finále, která mají větší význam. Finále grandslamu a zároveň boj o post světové jedničky. Je to dětský sen. Jsem blízko a jsem rád, že ta šance přichází hned tady v Austrálii," řekl svěřenec bývalé světové devítky Australana Marka Philippoussise.



"Co přinesl do mého týmu? Třeba smysl pro humor nebo styl servis-volej," usmál se Tsitsipas.