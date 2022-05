3. den na French Open: Do turnaje vstoupí Plíšková, Martincová, Lehečka, Veselý a Kolář. Tsonga zahájí rozlučku

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (8-ČR) - Andrianjafitrimová (Fr.) | Court Simonne-Mathieu (11:00 SELČ) Martincová (ČR) - Rogersová (USA) | Court 10 (13:00 SELČ) Lehečka (ČR) - Goffin (Belg.) | Court 11 (13:00 SELČ) Veselý (ČR) - Johnson (USA) | Court 12 (17:30 SELČ) Kolář (ČR) - Pouille (Fr.) | Court 14 (17:30 SELČ) • Šlágr dne • Ruud (8-Nor.) - Tsonga (Fr.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (8.) - Tessah Andrianjafitrimová (141.) | Court Simonne-Mathieu (11:00 SELČ)

Karolína Plíšková se do Paříže dostala jen pár dní před startem French Open. V Paříži začne proti domácí divoké kartě Tessah Andrianjafitrimové, pro níž je momentální 141. místo jejím žebříčkovým maximem. S Francouzkou změří síly poprvé.

Plíšková po zlomenině ruky do aktuální sezony naskočila až v březnu v Indian Wells a první vítězství slavila o měsíc později na antuce v Charlestonu. Do poslední generálky ve Štrasburku vstupovala s mizernou bilancí 2-6, ve francouzském městě vyřadila Martu Kosťukovou, Bernardu Peraovou a Marynu Zaněvskou, poprvé od US Open postoupila do čtvrtfinále a připsala si první letošní vítěznou sérii. V semifinále prohrála s Kajou Juvanovou.

Andrianjafitrimová se zdržuje hlavně na nižším okruhu ITF a letošní úspěchy posbírala zejména na tvrdém povrchu. Na tom nejpomalejším má kariérní bilanci 99-81 a v probíhající sezoně 1-4, uspěla pouze v kvalifikaci v Rabatu proti hráčce páté stovky Jekatěrině Jašinové.

Plíšková v žádném případě nemá stabilní ani svou nejlepší formu. Na domácí divokou kartu, která nikdy na grandslamech nevyhrála zápas hlavní soutěže, by to však mělo stačit.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (SF)

Bilance: 5-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 5-5

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-0 (kariérní 240-109)

Grandslamy: Australian Open (-)

Karolína Plíšková - French Open

Kariérní bilance: 13-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (1K), Řím (2K), Štrasburk (SF)

Tessah Andrianjafitrimová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 24-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Tessah Andrianjafitrimová - French Open

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2016-17, 2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: WTA 125k Saint-Malo (1K), WTA 125k Paříž (1K), Rabat (1K)



Tereza Martincová (54.) - Shelby Rogersová (50.) | Court 10 (13:00 SELČ)

Tereza Martincová si loni na French Open připsala své vůbec první vítězství v hlavních soutěžích grandslamových turnajů. O vyrovnání svého pařížského maxima se utká s bývalou čtvrtfinalistkou Shelby Rogersovou. Američance může oplatit skoro osm let starou porážku z haly v Québecu.

Martincová má za sebou nejlepší sezonu kariéry, ale letos zaznamenala jedinou vítěznou sérii v hlavních soutěžích a jen jednou byla ve čtvrtfinále. Antuka je jejím jasně nejslabším povrchem, v Istanbulu i Madridu se loučila hned v prvním kole a v Římě nedokázala navázat na zvládnout kvalifikaci. Kvůli zranění kolene neodehrála poslední generálku ve Štrasburku.

Ani Rogersové se letos nedaří, rovněž ona má na kontě jen jednu čtvrtfinálovou účast v této sezoně a na šesti z devíti akcí se loučila po úvodním zápase. Do Paříže přijela s negativní bilancí 6-10 a šňůrou pěti proher, na antuce letos ještě nevyhrála.

Rogersová je na tom letos ještě o něco hůře, ale antuka jí sedí mnohem více než Martincové. Česká naděje navíc v posledních týdnech laborovala se zraněním.

Tip na vítězku: Shelby Rogersová

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (ČF)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 8-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 2-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 1-6 (kariérní 13-30)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Tereza Martincová - French Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (1K), Řím (1K)

Shelby Rogersová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (ČF)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 6-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 0-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-4 (kariérní 35-52)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Shelby Rogersová - French Open

Kariérní bilance: 8-8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (1K), Řím (1K)



Jiří Lehečka (77.) - David Goffin (48.) | Court 11 (13:00 SELČ)

Jiří Lehečka se poprvé v kariéře do hlavní soutěže grandslamů dostal přímo a svůj debut na French Open odstartuje proti bývalé světové sedmičce Davidovi Goffinovi, který v Paříži v roce 2016 došel až do čtvrtfinále. Belgičanovi může vrátit nedávnou porážku z Monte Carla.

Lehečka letos udělal značný pokrok a hlavně díky senzačnímu tažení z kvalifikace až do semifinále v rotterdamské hale, kde debutoval v hlavních soutěžích turnajů ATP, se dostal do elitní stovky žebříčku. Několik solidních výkonů předvedl i na antuce. V Monte Carlu při své premiéře na Masters prošel kvalifikací, ve druhém kole v Bělehradu měl na dosah skalp hráče Top 10 a pozdějšího šampiona Andreje Rubljova a na začátku května sahal na challengeru v Rakousku po prvním letošním titulu.

Goffin se v průběhu antukového jara výrazně zvedl a nejspíše ukončil dlouhou krizi. Hned v Marrákeši získal svůj první antukový titul od sezony 2014, v Monte Carlu prošel do osmifinále a v Madridu měl ve stejné fázi čtyři mečboly proti Rafaelovi Nadalovi. Na poslední akci v Římě vyřadil člena Top 20 Huberta Hurkacze, jenže pak nestačil na Jensona Brooksbyho.

Goffin je zaslouženě favoritem, v Monte Carlu vyhrál docela jasně, má mnohem více zkušeností s grandslamy i zápasy na tři vítězné sety a v tuto chvíli je kvalitnějším hráčem. Lehečka může při své premiéře jedině překvapit.

Tip na vítěze: David Goffin

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad (2K)

Bilance: 23-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 13-7

Bilance proti hráčům Top 50: 1-4 (kariérní 1-5)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Jiří Lehečka - French Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Mauthausen challenger (F)

David Goffin - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marrákeš (T)

Největší úspěchy na antuce: Marrákeš (T)

Bilance: 20-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 12-4

Bilance proti hráčům Top 50-100: 11-4 (kariérní 130-64)

Grandslamy: Australian Open (1K)

David Goffin - French Open

Kariérní bilance: 16-10

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (OF), Řím (2K)



Jiří Veselý (73.) - Steve Johnson (92.) | Court 12 (17:30 SELČ)

Jiří Veselý se v úvodním kole letošního French Open utká se Stevem Johnsonem, jehož maximem v tomto dějišti je rovněž účast ve třetím kole. Aktéři se dosud střetli jen loni na antuce v Parmě, Veselý vyhrál ve dvou setech.

Jiří Veselý sice letos zazářil v Dubaji, když si vyšlápl na Marina Čiliče, Roberta Bautistu, světovou jedničku Novaka Djokoviče a Denise Shapovalova a postoupil do svého největšího finále v kariéře, nicméně jinak se i kvůli zdravotním problémům stále trápí. Během antukového jara se mu nedaří vůbec, na challengeru v Itálii ztroskotal na prvním soupeři a po semifinále v Marbelle vzdal Malekovi Džazírímu a neuhrál set s Hugem Dellienem ani Davidem Goffinem. Do Paříže tak přijel se sérií čtyř nezdarů.

Rovněž Johnson už nějakou dobu svou nejlepší formu marně hledá. Na hlavní tour je jeho letošním maximem postup do třetího kola na Masters v Indian Wells. Ani na antuce to není ono, v Houstonu ve druhém kole nestačil na krajana Johna Isnera, na challengeru v Sarasotě prohrál finále a na dalším domácím podniku stejné kategorie vypadl hned v prvním kole s hráčem třetí stovky. Do akce se vrací po měsíční pauze.

Veselý je favoritem, stále si vede o něco lépe než jeho dnešní protivník a v žebříčku je o dvacet míst výše. Hodně však bude záležet na fyzické kondici české jedničky, se kterou má v poslední době velké potíže. A hlavně ve formátu na tři vítězné sety to může být patrné.

Tip na vítěze: Steve Johnson

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (F)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru na hlavní tour

Bilance: 14-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 3-5

Bilance proti hráčům Top 50-100: 2-6 (kariérní 62-66)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Jiří Veselý - French Open

Kariérní bilance: 5-9

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (Q)

Steve Johnson - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (3K)

Největší úspěchy na antuce: Houston (2K)

Bilance: 14-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 5-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 7-1 (kariérní 84-56)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Steve Johnson - French Open

Kariérní bilance: 9-9

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015, 2017-18, 2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: žádná



Zdeněk Kolář (134.) - Lucas Pouille (162.) | Court 14 (17:30 SELČ)

Zdeněk Kolář svůj debut v hlavních soutěžích grandslamových turnajů zahájí proti domácímu Lucasovi Pouillemu. Trápící se bývalé světové desítce může oplatit sedm let starou porážku z ostravského challengeru. Čeká ho teprve druhý zápas v hlavních soutěžích na nejvyšší tour.

Zdeněk Kolář neprožívá nejpovedenější sezonu, jeho letošním maximem jsou pouhá dvě semifinále na challengerech. Pětadvacetiletý Čech přesto dosáhl na metu, o kterou usiloval několik let, a sice účast v hlavní soutěži grandslamů. Tu si v Paříži vybojoval díky vítězství nad Federicem Gaiem, Altugem Celikbilekem a Francem Agamenonem. Tříkolovou kvalifikaci grandslamových turnajích zvládl až na 17. pokus.

Pouille poslední dvě sezony zakončil s negativní bilancí a letos zvládl jen sedm z 19 duelů, ačkoli pravidelně startuje i na challengerech. Na antuce se sice může pochlubit skalpem Karena Chačanova, nicméně v dalších zápasech moc úspěšný nebyl a na kontě má jasné porážky třeba s Oscarem Ottem nebo Emiliem Navou a tři nezdary v řadě.

Kolář si rozhodně nemůže na soupeře pro první kolo stěžovat, vyfasoval totiž jednoho z těch snazších. Pouille si prochází obrovskou krizí a šance na postup jsou naprosto vyrovnané. Pouillemu buď domácí publikum pomůže, nebo ho bude naopak známé prostředí svazovat. Na rozdíl od Koláře má zkušenost se zápasy na tři vítězné sety.

Tip na vítěze: Zdeněk Kolář

Zdeněk Kolář - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barletta challenger, Oeiras 2 challenger (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barletta challenger, Oeiras 2 challenger (SF)

Bilance: 15-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 14-11

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 12-13 (kariérní 277-213)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Zdeněk Kolář - French Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Ostrava challenger (ČF), Mauthausen challenger (2K)

Lucas Pouille - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 7-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 3-5

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 4-6 (kariérní 183-87)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Lucas Pouille - French Open

Kariérní bilance: 7-8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017-18)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (2K), Bordeaux challenger (1K), Lyon (1K)



• Šlágr dne •

Casper Ruud (8.) - Jo-Wilfried Tsonga (297.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)

Jo-Wilfried Tsonga se dnes s největší pravděpodobností rozloučí se svou úspěšnou tenisovou kariérou. Grandslamový finalista, bývalý pátý hráč světa a vítěz 18 turnajů ATP v prvním kole domácího French Open, kde byl nejdále v semifinále, narazí na světovou osmičku Caspera Ruuda. O 14 let mladšího Nora vyzve poprvé.

Ruud v únoru ovládl další antukovou akci série ATP 250 a v Miami si zahrál své premiérové finále na Masters. V průběhu antukového jara měl ale zpočátku nečekané potíže a zaznamenal i několik překvapivých porážek. Přes čtvrtfinále se dostal až v Římě, kde ho v semifinále zastavil Novak Djokovič. Na poslední akci v Ženevě obhájil loňský triumf.

Tsonga, kterého už několik let sužují zdravotní potíže, svou poslední plnohodnotnou sezonu odehrál před třemi lety. Od začátku předloňského roku absolvoval jen 23 zápasů s bilancí 4-19 a na antuce se z vítězství naposledy radoval na French Open 2019. Na svůj poslední turnaj kariéry dorazil se sérií šesti porážek.

Jak jsme psali výše, Tsongu nejspíše čeká poslední zápas kariéry, Ruud je na tom herně i fyzicky mnohem lépe. Jedině že by se Tsonga před domácím publikem, což bylo jeho zvykem, vybičoval ke skvělému výkonu a favorizovaný Nor by neunesl tíhu okamžiku.

Tip na vítěze: Casper Ruud

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Buenos Aires (T); Miami (F); Řím (SF)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva, Buenos Aires (T); Řím (SF)

Bilance: 24-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 15-5

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 3-1 (kariérní 156-82)

Grandslamy: Australian Open (-)

Casper Ruud - French Open

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2019-21)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Madrid (2K), Řím (SF), Ženeva (T)

Jo-Wilfried Tsonga - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille, Montpellier (2K)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 3-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na antuce: 0-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 45-89)

Grandslamy: Australian Open (-)

Jo-Wilfried Tsonga - French Open

Kariérní bilance: 28-12

Nejlepší výsledek: semifinále (2013, 2015)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Aix en Provence challenger (1K), Lyon (1K)