3. den na US Open: Do boje o třetí kolo půjdou Karolína Plíšková, Kvitová a Vondroušová

• Češi v akci •

Markéta Vondroušová (19.) - Aljaksandra Sasnovičová (106.) | Court 12 (17:00 SELČ)

Markéta Vondroušová v pondělí přerušila sérii čtyř porážek a dnes má možnost poprvé od poloviny ledna a teprve podruhé v sezoně vyhrát dva zápasy v řadě. Ve druhém kole US Open bude nasazená dvanáctka čelit Aljaksandře Sasnovičové. S bývalou světovou třicítkou, která momentálně v žebříčku figuruje až ve druhé stovce, se utká poprvé.

Vondroušová i po restartu sezony pokračovala v trápení z úvodu roku. Na antuce v Palermu neudržela vedení proti kvalifikantce Kaje Juvanové a také na přípravném turnaji v New Yorku pro ni bylo konečnou první kolo, ve kterém prohrála s kvalifikantkou Laurou Siegemundovou. Na US Open naštěstí pro ni přerušila sérii čtyř porážek, když si poradila s Greet Minnenovou.

Sasnovičová kvůli svému žebříčkovému postavení musela letos často do kvalifikací. Nejdále se letos dostala po restartu sezony na antuce v Palermu, kde z kvalifikace prošla až do čtvrtfinále. Poté se ještě představila na oranžové drti v Praze, ovšem tam v kvalifikaci neuspěla. Namále měla i v prvním kole US Open, v němž odvracela mečbol domácí Francescy Di Lorenzové.

Vondroušová sice nemá svou obvyklou formu, ale to ani Sasnovičová. Případný dnešní konec nasazené Češky by byl velkým překvapením.

Tip: Vondroušová ve dvou setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 4-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 4-6

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-1 (kariérní 87-21)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Markéta Vondroušová - US Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: New York (1. kolo)

Cesta turnajem: Minnenová (6-1 6-4)

Aljaksandra Sasnovičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Palermo (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Shenzhen (2. kolo)

Bilance: 15-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-5

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-1 (kariérní 8-14)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Aljaksandra Sasnovičová - US Open

Kariérní bilance: 6-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Di Lorenzová (2-6 7-6 6-0)



Petra Kvitová (12.) - Kateryna Kozlovová (99.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Pro Petru Kvitovou je US Open nejméně úspěšným grandslamem, i tak ale dvojnásobná wimbledonská šampionka patří k velkým favoritkám. Ve druhém kole se premiérově střetne s Katerynou Kozlovovou, která ještě nikdy přes druhé kolo grandslamů nepřešla.

Kvitová, která před koronavirovou pauzou na všech čtyřech turnajích postoupila do závěrečných kol, se během přestávky trápila s problémovým levým předloktím a spoustu zápasů musela kvůli zranění vynechat. Po restartu sezony se vrátila na přípravném turnaji v New Yorku, kde hned v prvním zápase překvapivě prohrála s krajankou Marií Bouzkovou. Na US Open však vstup do turnaje zvládla, když si snadno poradila s Irinou Beguovou.

Kozlovová hraje svůj šestý letošní turnaj a teprve podruhé dokázala porazit úvodní soupeřku, zároveň se jí povedlo vyrovnat své letošní i newyorské maximum. Ukrajinka figurující na konci elitní stovky žebříčku v prvním kole přehrála domácí Whitney Osuigweovou.

Kvitová je ve všech směrech jasně lepší hráčkou a s postupem do dalšího kola by neměla mít žádné potíže.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Bilance: 13-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-0 (kariérní 145-42)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Petra Kvitová - US Open

Kariérní bilance: 27-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Beguová (6-3 6-2)

Kateryna Kozlovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (2. kolo)

Bilance: 4-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 4-5

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 0-6)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Kateryna Kozlovová - US Open

Kariérní bilance: 2-5

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2017, 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: New York (kvalifikace)

Cesta turnajem: Osuigweová (6-3 7-5)



Karolína Plíšková (3.) - Caroline Garciaová (50.) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ)

Nejvýše nasazená Karolína Plíšková patří k největším favoritkám letošního ročníku US Open, a to se bude finalistka ročníku 2016 snažit potvrdit i dnes proti nebezpečné Caroline Garciaové, která postupem do třetího kola může vyrovnat své newyorské maximum. Poslední souboj předloni ve finále na tvrdém povrchu v Tianjinu vyhrála Francouzka a srovnala vzájemnou bilanci.

Plíškové se od lednového triumfu v Brisbane nedaří, dva zápasy v řadě dokázala naposledy vyhrát na Australian Open, kde vypadla ve třetím kole. Po restartu sezony se ve Flushing Meadows představila na přípravném turnaji a hned v úvodním zápase prohrála s Veronikou Kuděrmetovovou. Další zaváhání hned na úvod nepřipustila, v prvním kole US Open si poradila s Anhelinou Kalininovou.

Bývalá světová čtyřka Garciaová stále patří k nepříjemným a nebezpečným soupeřkám, i když se jí v posledních několika sezonách nedaří. Dvě výhry v řadě letos zaznamenala pouze jednou, a to na slaběji obsazeném domácím halovém podniku v Lyonu. Po pauze hrála stejně jako Plíšková přípravný turnaj, kde po vítězství nad Sloane Stephensovou podlehla pozdější šampionce Viktorii Azarenkové. V prvním kole amerického grandslamu nedala šanci Jasmine Paoliniové.

Plíšková měla proti Kalininové zpočátku potíže, ale od stavu 4-4 vyhrála všechny zbývající gamy a zápas zakončila ve velmi dobré formě. Dnes si taková zaváhání jako v úvodu prvního kola dovolit nemůže, nicméně pokud nastoupí ve formě z druhého setu, pak by měla slavit postup ve dvou setech.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (vítězka)

Bilance: 9-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-0 (kariérní 110-43)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Karolína Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 20-7

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Kalininová (6-4 6-0)

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York, Australian Open (2. kolo)

Bilance: 6-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 16-40)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Caroline Garciaová - US Open

Kariérní bilance: 8-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016 - 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Paoliniová (6-3 6-2)



• Šlágr dne •

Naomi Ósakaová (9.) - Camila Giorgiová (74.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ)

Za šlágr středečního programu jsme zvolili souboj předloňské vítězky a jedné z největších favoritek na letošní triumf Naomi Ósakaové a nebezpečné ranařky Camily Giorgiové. Hráčky se dosud potkaly pouze jednou, předloni v domácí hale v Tokiu snadno zvítězila Ósakaová.

Ósakaová se po restartu sezony předvedla ve skvělé formě. Na přípravném podniku ve Flushing Meadows vyřadila Karolínu Muchovou, Dajanu Jastremskou, Anett Kontaveitovou a Elise Mertensovou. K finále však kvůli zranění zadního stehenního svalu nenastoupila. To ji nicméně na US Open nejspíše moc nelimituje, i když v prvním kole musela překvapivě do tří setů s krajankou Misaki Doiovou.

Giorgiová dala po restartu sezony přednost antuce a dobře udělala. Na té domácí v Palermu totiž došla až do semifinále, v Praze ve druhém kole nestačila na pozdější finalistku Elise Mertensovou. V prvním kole US Open měla velké potíže, utkání s Alison van Uytvanckovou musela otáčet, a v rozhodující sadě dokonce dvakrát likvidovala manko brejku, přičemž Belgičanka měla šanci zápas dopodávat.

Giorgiová je i přes nevýrazné letošní výsledky velmi nebezpečnou soupeřkou a nejednou dokázala některou z favoritek potrápit, či dokonce vyřadit. Ósakaová je na tom teď herně lépe a pokud je skutečně fit, měla by do dalšího kola postoupit. I Italka, která by jí měla v rychlosti úderů zdatně konkurovat, by ale mohla japonské favoritce klidně sebrat set.

Tip: Ósakaová ve dvou setech

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (finále); Brisbane (semifinále)

Bilance: 10-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 10-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-2 (kariérní 43-19)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Naomi Ósakaová - US Open

Kariérní bilance: 15-3

Nejlepší výsledek: vítězka (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: New York (finále)

Cesta turnajem: Doiová (6-2 5-7 6-2)

Camila Giorgiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Palermo (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (3. kolo)

Bilance: 16-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 9-19)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Camila Giorgiová - US Open

Kariérní bilance: 6-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2013)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: van Uytvancková (2-6 6-1 7-5)