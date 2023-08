3. den National Bank Open: Kvitová začne soubojem šampionek, Plíšková vyzve Šwiatekovou, Vondroušovou čeká Wozniacká

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (ČR) - Šwiateková (1-Pol.) | Court Central (18:30 SELČ) Muchová (14-ČR) - Cirsteaová (Rum.) | Court 5 (20:00 SELČ) Vondroušová (9-ČR) - Wozniacká (Dán.) | Court Rogers (22:30 SELČ) Kvitová (7-ČR) - Giorgiová (It.) | Court Central (čtvrtek 2:30 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI

Karolína Plíšková (23.) - Iga Šwiateková (1.) | Court Central (18:30 SELČ)

Karolína Plíšková nevyužila dva mečboly a její utkání prvního kola s Lin Zhu bylo za stavu 8:8 v tie-breaku druhé sady přerušeno. Po návratu na kurt zkrácenou hru ztratila a musela do rozhodujícího dějství. Jednatřicetiletá Češka ovšem v závěrečném setu dominovala a nebezpečnou čínskou soupeřku přetlačila 6:3, 6:7, 6:2.

Pro bývalou světovou jedničku se jedná o velmi důležité vítězství, jelikož poprvé od dubnového čtvrtfinále ve Stuttgartu proměnila mečbol. V posledních dvou letech si vedla na National Bank Open výborně, předloni v Montrealu podlehla až ve finále Camile Giorgiové a loni v Torontu vypadla v semifinále s Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Australian Open (ČF)

Bilance: 20:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance na venkovních betonech: 17:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:4 (kariérní 39:48)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Karolína Plíšková - National Bank Open (Montréal + Toronto)

Kariérní bilance: 16:8

Nejlepší výsledek: finále (Montréal 2021)

Loňský výsledek (Toronto): semifinále

Generálka: Washington (1K)

Cesta turnajem: Lin Zhu (6:3, 6:7, 6:2)

Iga Šwiateková se vrátila na tvrdé povrchy tím nejlepším možným způsobem, a sice triumfem na domácí půdě ve Varšavě. V polské metropoli vyhrála všech pět zápasů bez ztráty setu, v nejhorším musela do tie-breaku v semifinále s Yaninou Wickmayerovou, a získala svůj 15. kariérní titul a premiérový na podnicích WTA 250.

Dvaadvacetiletá Polka bude v průběhu aktuální sezony amerických betonů bojovat o setrvání na postu světové jedničky, v závěru ji totiž čeká obhajoba titulu na grandslamovém US Open. Na National Bank Open startuje teprve potřetí a premiérově v Montrealu, obě předchozí účasti (2019 a 2022) zakončila v osmifinálové fázi.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Bilance: 47:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 21:4

Bilance proti hráčkám TOP 30: 17:6 (kariérní 66:31)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF)

Iga Šwiateková - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (Toronto 2019 a 2022)

Loňský výsledek (Toronto): osmifinále

Generálka: Varšava (T)

Cesta turnajem: volný los

Vzájemná bilance: Plíšková prohrává 0:2. Zatímco v předloňském finále v Římě nedokázala se Šwiatekovou uhrát jediný game, letos ve čtvrtfinále ve Stuttgartu šla do vedení 1:0 na sety. Rodačka z Loun stále není v nijak oslnivé formě a nejspíše bude proti jasně favorizované nasazené jedničce bez šance.

Karolína Muchová (17.) - Sorana Cirsteaová (31.) | Court 5 (20:00 SELČ)

Karolína Muchová měla v úvodním kole plné ruce práce s nebezpečnou Anastasií Potapovovou. Proti Rusce byla za stavu 5:5 dva míčky od ztráty servisu, ale klíčové momenty zvládala lépe a nakonec zvítězila 7:6, 6:2. Šestadvacetiletá Češka neprožívá příliš povedené období, po senzačním finále na French Open vypadla v úvodních kolech ve Wimbledonu i Varšavě (porážka s Rebeccou Šramkovou).

V průběhu loňské sezony posbírala hlavně kvůli častým zdravotním problémům jen 11 výher a ještě na konci září se nacházela mimo TOP 200 pořadí. V letošním roce se ovšem rozehrála do vynikající formy a zaznamenala i řadu úspěchů na tvrdých površích, třeba čtvrtfinále v Dubaji a Indian Wells a třetí kolo z kvalifikace v Miami (všechno podniky WTA 1000).

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Bilance: 27:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 17:6

Bilance proti hráčkám TOP 50: 15:6 (kariérní 44:36)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (F), Wimbledon (1K)

Karolína Muchová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek (Toronto): nehrála

Generálka: Varšava (2K)

Cesta turnajem: Potapovová (7:6, 6:2)

Sorana Cirsteaová musela v průběhu prvního kola s Varvarou Gračovovou přečkat tříhodinové přerušení kvůli dešti. V utkání odvrátila všechny tři brejkboly a Francouzku zdolala 6:4, 7:6. V Montrealu vyhrála zápas hlavní soutěže teprve potřetí. Zatímco v Torontu prošla v roce 2013 do finále, v Montrealu zakončila všechny tři předchozí starty v hlavní fázi v prvním či druhém kole.

Třiatřicetileté Rumunce se v posledních měsících moc nedařilo na antukových ani travnatých dvorcích, ovšem v úvodu sezony excelovala na betonech. Na začátku roku se pohybovala mimo TOP 80 žebříčku, nicméně svou kariéru znovu nastartovala postupy do čtvrtfinále v Indian Wells a do semifinále v Miami. Jedná se o její nejlepší výsledky na WTA 1000 od Toronta 2013.

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (SF)

Bilance: 25:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 15:9

Bilance proti hráčkám TOP 20: 6:8 (kariérní 48:94)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (3K)

Sorana Cirsteaová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 8:6

Nejlepší výsledek: finále (Toronto 2013)

Loňský výsledek (Toronto): nehrála

Generálka: Washington (2K)

Cesta turnajem: Gračovová (6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Muchová vede 2:1. Letos se potkávají už potřetí, Muchová se z postupu radovala ve druhém kole v Dubaji a Cirsteaová ve třetím kole v Miami. Češka by mohla potvrdit roli favoritky a protáhnout si svůj teprve druhý start na National Bank Open, předloni v Montrealu skončila hned v prvním kole.

Markéta Vondroušová (10.) - Caroline Wozniacká (-) | Court Rogers (22:30 SELČ)

Markéta Vondroušová odehrála svůj první soutěžní zápas po téměř čtyřech týdnech a po senzačním triumfu ve Wimbledonu a svou vítěznou sérii úspěšně protáhla. Čtyřiadvacetiletá Češka si v úvodním kole poradila 6:4, 6:2 s antukovou specialistkou Majar Šarífovou, která spáchala 40 nevynucených chyb, a zdárně zahájila svůj debut na National Bank Open.

Loni touto dobou si procházela nakonec půlroční pauzou zaviněnou zraněním zápěstí a její návrat je obdivuhodný. V úvodních třech měsících probíhající sezony posbírala 13 výher na tvrdých površích a uhrála mimo jiné osmifinále na "tisícovkách" v Indian Wells a Miami. Stabilní formu nakonec přetavila v šokující prvenství na nejslavnějším turnaji.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 32:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 11:5

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 6:0 (kariérní 111:25)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (T)

Markéta Vondroušová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 1:0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (Montreal 2023)

Loňský výsledek (Toronto): nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Šarífová (6:4, 6:2)

Caroline Wozniacká absolvovala své první soutěžní utkání po třech letech a sedmi měsících, a to v dějišti, kde je šampionkou z roku 2010, semifinalistkou ročníku 2012 a čtvrtfinalistkou edice 2014. Třiatřicetiletá Dánka nic ze svého umu neztratila, proti Kimberly Birrellové využila šest z 12 brejkbolů a kvalifikantku smetla 6:2, 6:2.

Bývalá světová jednička opustila ženský tenisový okruh po Australian Open 2020 a od té doby přivedla na svět dvě děti. Šampionka Australian Open 2018 hned v první den comebacku vyrovnala Petru Kvitovou na třetím místě v počtu vítězství (177) na podnicích série WTA 1000 (od roku 2009, kdy byl tento formát turnajů zaveden).

Caroline Wozniacká - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 1:0

Bilance z posledních 10 zápasů: přes tři roky nehrála

Bilance na venkovních betonech: 1:0

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 60:70)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-)

Caroline Wozniacká - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 17:10

Nejlepší výsledek: triumf (Montreal 2010)

Loňský výsledek (Toronto): nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Birrellová (6:2, 6:2)

Vzájemná bilance: 0:0. Wozniacká vyhrála zápas v Montrealu po dlouhých devíti letech a určitě kvůli tomu nebude mít vysoká očekávání. Vondroušová, která letos včetně semifinále v Linci a čtvrtfinále v Adelaide zvládla 14 z 20 duelů na tvrdých površích, je v premiérovém souboji favoritkou.

Petra Kvitová (9.) - Camila Giorgiová (51.) | Court Central (čtvrtek 2:30 SELČ)

Petra Kvitová odehrála v probíhající sezoně zatím jen 10 turnajů, ale díky několika skvělým výsledkům figuruje v TOP 10 pořadí a je českou jedničkou. Třiatřicetiletá Češka ovládla WTA 1000 v Miami a také "pětistovku" v Berlíně, uhrála čtvrtfinále v Indian Wells a Adelaide a ještě došla do osmifinále Wimbledonu, kde se představila naposledy.

Už je to 11 let, co tady v Montrealu vyhrála prestižní National Bank Open. Po cestě za tehdejším triumfem porazila mimo jiné Na Li a Caroline Wozniackou. Při všech čtyřech následujících startech v tomto dějišti však vypadla už v osmifinále, předloni skončila před branami čtvrtfinále právě na příští soupeřce Giorgiové.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Miami (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (T)

Bilance: 25:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 17:5

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 6:1 (kariérní 174:53)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (OF)

Petra Kvitová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 15:11

Nejlepší výsledek: triumf (Montreal 2012)

Loňský výsledek (Toronto): 1. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los

Camila Giorgiová v úvodním kole k neradosti publika vyhrála souboj bývalých šampionek National Bank Open s domácí Biancou Andreescuovou. Jednatřicetiletá Italka, jež musela do kvalifikačních bojů, odvrátila všech pět brejkbolů, trefila 21 vítězných úderů oproti 14 nevynuceným chybám a zvítězila 6:3, 6:2.

Ještě před dvěma lety bylo jejím maximem na tomto podniku druhé kolo. Předloni ovšem právě v tomto dějišti přemohla Elise Mertensovou, Kvitovou, Cori Gauffovou, Jessicu Pegulaovou a Karolínu Plíškovou a získala svůj dosud nejcennější titul. Za celý týden ztratila jediný set a na nejvyšší tour kralovala teprve potřetí.

Camila Giorgiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mérida (T); Eastbourne (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Mérida (T)

Bilance: 21:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 12:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:3 (kariérní 17:27)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Camila Giorgiová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 9:4

Nejlepší výsledek: triumf (Montreal 2021)

Loňský výsledek (Toronto): osmifinále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Andreescuová (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: 2:2. Na poslední souboj došlo loni v prvním kole v Dubaji a Kvitová ve Spojených arabských emirátech dominovala 6:2, 6:0. Všechna čtyři předchozí střetnutí skončila ve dvou setech. Rovněž Giorgiová letos triumfovala (WTA 250 Mérida), ale od začátku března dosáhla jen na dvě vítězné série v hlavních losech.

WTA Montréal / Program 3. hracího dne

• COURT CENTRAL • (od 18:30 SELČ)

1. Kar. Plíšková (ČR) - Šwiateková (1-Pol.)

2. Bradyová (USA) - Rybakinová (3-Kaz.) 6:6 / dohrávka / nejdříve v 19:30 SELČ

3. Haddadová Maiaová (11-Braz.) - Fernandezová (Kan.)

4. Martičová (Chorv.) - Sabalenková (2-) / nejdříve ve čtvrtek v 1:00 SELČ

5. Kvitová (7-ČR) - Giorgiová (It.)

• COURT ROGERS • (od 17:00 SELČ)

1. Boulterová (Brit.) - Gauffová (6-USA)

2. Pegulaová (4-USA) - Putincevová (Kaz.)

3. Vondroušová (9-ČR) - Wozniacká (Dán.) / nejdříve ve 22:30 SELČ

4. Collinsová (USA) - Sakkariová (8-Řec.) / nejdříve ve čtvrtek v 1:00 SELČ

5. Dabrowská/Routliffeová (Kan./N. Zél.) - L. Chan/Z. Yang (Tchaj-wan/Čína)

• COURT 9 • (od 17:00 SELČ)

1. Parksová (USA) - Bencicová (12-Švýc.)

2. Blinkovová (-) - Kasatkinová (10-)

3. Šarífová/Stephensová (Egypt/USA) - Siegemundová/Zvonarevová (Něm./-)

4. Linetteová/Peraová (Pol./USA) - N. Kičenoková/Parksová (Ukr./USA)

5. Bouzková/L. Zhu (ČR/Čína) - Stakusicová/Zhaová (Kan.)

• COURT 5 • (od 18:30 SELČ)

1. Samsonovová (-) - Qinwen Zheng (Čína)

2. Muchová (14-ČR) - Cirsteaová (Rum.)

3. Siniaková/Stefaniová (3-ČR/Braz.) - Eikeriová/Neelová (Nor./Est.)

4. Muchová/Vondroušová (ČR) - Krawczyková/Schuursová (5-USA/Niz.)



Kompletní program

ATP Toronto / Program 3. hracího dne

• CENTER COURT • (od 18:30 SELČ)

1. Daniel (Jap.) - Raonic (Kan.)

2. Tsitsipas (4-Řec.) - Monfils (Fr.)

3. Alcaraz (1-Šp.) - Shelton (USA) / nejdříve ve čtvrtek v 1:00 SELČ

4. Giron (USA) - Rune (5-Dán.)

• GRANDSTAND • (od 17:00 SELČ)

1. Fritz (8-USA) - Humbert (Fr.)

2. Arnaldi (It.) - Medveděv (2-)

3. Zverev (13-Něm.) - Davidovich (Šp.)

4. Berrettini (It.) - Sinner (7-It.)

5. Paul (12-USA) - F. Cerúndolo (Arg.)

• COURT 4 • (od 17:00 SELČ)

1. Melo/Peers (Braz./Austr.) - Gillé/Vliegen (Belg.)

2. Musetti (16-It.) - Kokkinakis (Austr.)

3. Griekspoor/Lehečka (Niz./ČR) - González/Roger-Vasselin (8-Mex./Fr.)



Kompletní program