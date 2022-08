3. den v Cincinnati: Plíšková si zahraje s Venus Williamsovou, Raducanuová ve šlágru vyzve Serenu Williamsovou

V rámci třetího hracího dne letošního ročníku Western & Southern Open se představí tři české naděje. Karolína Plíšková do hlavní soutěže vstoupí proti domácí veteránce Venus Williamsové, kvalifikantka Marie Bouzková proti domácí teenagerce Cori Gauffové a kvalifikantka Tereza Martincová v souboji už o osmifinále vyzve Anett Kontaveitovou. Úterní šlágr bude patřit loučící se Sereně Williamsové a úřadující šampionce US Open Emmě Raducanuové.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (14-ČR) - V. Williamsová (USA) | Center Court (18:30 SELČ) Martincová (ČR) - Kontaveitová (2-Est.) | Court 4 (20:00 SELČ) Bouzková (ČR) - Gauffová (11-USA) | Grand Stand (21:00 SELČ) • Šlágr dne • S. Williamsová (USA) - Raducanuová (10-Brit.) | Center Court (středa 1:00 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (17.) - Venus Williamsová (1500.) | Center Court (18:30 SELČ)

Karolína Plíšková v předchozím týdnu skoro zopakovala finále v Kanadě a teď zahájí obhajobu loňské semifinálové účasti v Cincinnati. Šampionku ročníku 2016 čeká souboj bývalých světových jedniček s 42letou Venus Williamsovou. Se sedminásobnou grandslamovou vítězkou vyhrála poslední dva duely a ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Plíšková do sezony kvůli zlomenině ruky naskočila až v březnu a kromě semifinále ve Štrasburku a čtvrtfinále v Berlíně žádný výraznější výsledek před startem US Open Series nezaznamenala. Do sezony amerických betonů vstoupila s mizernou bilancí 9-11, v San José vypadla ve druhém kole s Amandou Anisimovovou, ale v Torontu se i díky skalpu Marie Sakkariové probojovala až mezi nejlepší kvarteto.

Williamsová má od začátku předloňského roku katastrofální bilanci 4-19. Na začátku US Open Series se ve Washingtonu po téměř roční pauze zaviněné zraněním nohy poprvé objevila v singlu a ve třech setech prohrála s Rebeccou Marinovou. Zkusila i velký podnik v Torontu, v úvodním kole uhrála jen pět gamů s Jil Teichmannovou.

Plíšková v Torontu chytla velmi dobrou formu a herně se výrazně zvedla. Williamsová naopak v posledních letech své kariéry není vůbec úspěšná. Česká jednička je zaslouženě jasnou favoritkou na postup.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (SF)

Bilance: 14-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-4

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 4-3 (kariérní 242-112)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Karolína Plíšková - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 15-6

Nejlepší výsledek: triumf (2016)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: San José (2K), Toronto (SF)

Venus Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-2

Bilance z posledních 10 zápasů: skoro rok nehrála

Bilance na venkovních betonech: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-0 (kariérní 240-156)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-)

Venus Williamsová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 11-7

Nejlepší výsledek: semifinále (2012)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Washington (1K), Toronto (1K)



Tereza Martincová (71.) - Anett Kontaveitová (2.) | Court 4 (20:00 SELČ)

Tereza Martincová má v Cincinnati za sebou náročnou dvoukolovou kvalifikaci a v pondělí až pozdě večer slavila postup do druhého kola hlavní soutěže, navíc utkání dohrávala v bolestech. Přesto má už brzy odpoledne nastoupit proti světové dvojce Anett Kontaveitové. Estonce může oplatit pět letou starou porážku ze Gstaadu.

Martincová neprožívá tak povedenou sezonu jako loni. Na kontě má jediné semifinále a jen jedno další čtvrtfinále a na 10 z posledních 12 akcí skončila hned v prvním kole. Dvoukolovou kvalifikací prošla také před týdnem v Torontu, ale na úvod hlavní fáze narazila na Belindu Bencicovou. V Cincinnati v bojích o hlavní soutěž zdolala Irinu Beguovou a Magdu Linetteovou a v prvním kole po více než dvou a půl hodinách a přes bolesti kolene lucky losera Nurii Párrizasovou.

Kontaveitová ještě na konci února pokračovala v životní formě, jenže od března se i kvůli dubnové nákaze Covidem-19 ohromně trápí. V Hamburku se sice dostala až do finále, ale ve čtvrtfinále v Praze uhrála pouhé dva gamy s Anastasií Potapovovou a před týdnem v Torontu ztroskotala hned na Jil Teichmannové, proti Švýcarce dokonce nezískala ani set.

Kontaveitová je teď zranitelná, nicméně Martincová měla minimum času na regeneraci a její zdravotní stav je velkým otazníkem. Navíc nikdy v kariéře neporazila zástupkyni Top 10, prohrála s nimi všech sedm soubojů.

Tip na vítězku: Anett Kontaveitová

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (OF)

Bilance: 17-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 11-9

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-3 (kariérní 0-7)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Tereza Martincová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Washington (2K), Toronto (1K)

Cesta turnajem: Párrizasová (6-7 6-4 6-3)

Anett Kontaveitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (T); Hamburk, Dauhá (F); Sydney (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (F); Sydney (SF)

Bilance: 23-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 11-7

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-4 (kariérní 80-38)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Anett Kontaveitová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (New York 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Toronto (2K)

Cesta turnajem: volný los



Marie Bouzková (46.) - Cori Gauffová (12.) | Grand Stand (21:00 SELČ)

Marie Bouzková svůj debut v hlavní soutěži v tomto dějišti zahájí proti Cori Gauffové. Vítězka nedávného Livesport Prague Open a čtvrtfinalistka Wimbledonu prošla dvoukolovou kvalifikací i na předchozí "tisícovce" v Torontu a ani v Kanadě jí rozlosování kvalifikantek nepřálo, v prvním kole nastoupila proti wimbledonské šampionce Jeleně Rybakinové. Teď ji čeká premiérový souboj s finalistkou letošního French Open.

Bouzková si ve druhé půlce loňské sezony prošla nepříjemnou krizí, hned na začátku letošního roku ji však ukončila. V únoru v Guadalajaře na svůj první triumf na nejvyšším okruhu nedosáhla, ale na Livesport Prague Open v pěti zápasech neztratila set a na čtvrtý pokus se dočkala. Také před týdnem v Torontu zvládla kvalifikační boje, přes Jelenu Rybakinovou ovšem nepřešla. Ani v Cincinnati jí žebříček na hlavní soutěž nestačil, v kvalifikaci bez ztráty servisu přehrála Aleksandru Kruničovou i Donnu Vekičovou.

Gauffová se neustále zlepšuje ve dvouhře i čtyřhře, v singlovém žebříčku má na dosah debut v Top 10 a v deblovém se v pondělí stala světovou jedničkou. Finalistka letošního French Open má za sebou dva solidní turnaje na amerických betonech, v San José se přes Anhelinu Kalininovou a Naomi Ósakaovou podívala do čtvrtfinále a stejný výsledek si připsala v Torontu, kde v souboji o semifinále podlehla pozdější šampionce Simoně Halepové.

Bouzková má letos za sebou 13 turnajů a pouze na dvou vypadla v prvním kole. Gauffová je však velmi těžkým kalibrem a vstup do turnaje jí naposledy nevyšel v dubnu ve Stuttgartu. Bouzková má životní formu a rozhodně může projít dál, nicméně Gauffová je zaslouženě kurzovou favoritkou. Američanka je ve všech směrech o něco lepší hráčkou, zradit by ji ale mohly časté potíže s druhým podáním.

Tip na vítězku: Cori Gauffová

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (T); Guadalajara (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (T); Guadalajara (F)

Bilance: 35-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 26-7

Bilance proti hráčkám Top 20: 3-3 (kariérní 10-18)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (ČF)

Marie Bouzková - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (New York 2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Toronto (1K)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (F); Berlín, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (SF)

Bilance: 30-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 15-9

Bilance proti hráčkám Top 50: 13-13 (kariérní 34-32)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (F), Wimbledon (3K)

Cori Gauffová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: San José (ČF), Toronto (ČF)



• Šlágr dne •

Serena Williamsová (612.) - Emma Raducanuová (13.) | Center Court (středa 1:00 SELČ)

Šlágr úterního programu bude patřit loučící se dvojnásobné šampionce a majitelce 23 grandslamových trofejí Sereně Williamsové a úřadující vítězce US Open Emmě Raducanuové. Zatímco 40letá Američanka na Western & Southern Open možná odehraje svůj poslední zápas, 19letá Britka se v tomto dějišti představí poprvé v kariéře. Bude se jednat o premiérový souboj.

Williamsová se loni ve Wimbledonu zranila a v singlu se znovu představila až přesně po roce ve slavném All England Clubu, kde v prvním kole prohrála bitvu s Harmony Tanovou. Rozloučit se chtěla i s Torontem, na úvod přehrála Nurii Párrizasovou a připsala si svou první výhru od loňského French Open, ve druhém kole ji zastavila Belinda Bencicová. V následujících týdnech ukončí kariéru, s největší pravděpodobností na domácím US Open.

Raducanuová loni na US Open jako první v historii ovládla grandslamový turnaj z kvalifikace. Od té doby se však extrémně trápí a nefungují ani časté změny trenéra. Po senzačním triumfu dosáhla na pouhé čtyři vítězné série a jen tři čtvrtfinálové účasti a ani na jedné akci neporazila více než dvě soupeřky. US Open Series odstartovala postupem do čtvrtfinále ve Washingtonu, v Torontu skončila hned na obhájkyni Camile Giorgiové.

Pro Williamsovou je teď už každá soupeřka velmi těžká. Pokud si chce svůj pobyt v Cincinnati o něco prodloužit, rozhodně má šanci, protože Raducanuová je po šokujícím loňském triumfu na US Open v obrovské krizi. Mladší z aktérek je favoritkou, ale nijak velkou.

Tip na vítězku: Emma Raducanuová

Serena Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (2K)

Bilance: 1-2

Bilance z posledních 10 zápasů: rok nehrála

Bilance na venkovních betonech: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-1 (kariérní 307-99)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (1K)

Serena Williamsová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 23-6

Nejlepší výsledek: triumf (2014-15)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Toronto (2K)

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington, Stuttgart (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (ČF)

Bilance: 11-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 4-7

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 4-1 (kariérní 54-19)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Emma Raducanuová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Washington (ČF), Toronto (1K)