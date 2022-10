3. den v Guadalajaře: Poslední naděje Bouzková a Siniaková zabojují o osmifinále, obě jsou favoritkami

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Siniaková (ČR) - Trevisanová (It.) | PREVIEW LS | Cancha 1 (19:30 SELČ) Bouzková (ČR) - Osoriová (Kol.) | PREVIEW LS | Grandstand Caliente (23:59 SELČ) • Šlágr dne • Badosaová (1-Šp.) - Azarenková (-) | PREVIEW LS | Akron Tennis Stadium (čtvrtek 3:30 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS



• Češi v akci •

Kateřina Siniaková (54.) - Martina Trevisanová (28.) | Cancha 1 (19:30 SELČ)

Kateřina Siniaková má na dosah své první letošní osmifinále na nejprestižnějších turnajích WTA. Rodačka z Hradce Králové se pokusí na cenný skalp navázat proti Martině Trevisanové. S Italkou, která bude útočit na svou premiérovou účast mezi nejlepší šestnáctkou na akcích WTA 1000, se poprvé potkala před měsícem v Portoroži a ztratila jen pět her.

Siniaková dál exceluje v deblových soutěžích, ale v singlu tak úspěšná není. V letošním roce dosáhla na pouhá dvě semifinále a obě přetavila v triumf, nejprve na W100 v Polsku a pak v Portoroži, kde dosáhla na první titul na turnajích WTA po pěti letech. Její vítězná série skončila v Monastiru, v Tunisku vyřadila Chloé Paquetovou a ve druhém kole prohrála s pozdější semifinalistkou Claire Liuovou. V Guadalajaře ovšem potvrdila zlepšenou formu a vyšlápla si na nasazenou Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Trevisanová i letos potvrzuje, že je antukovou specialistkou. Na nejpomalejším povrchu dokonce vybojovala svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu (Rabat) a došla až do semifinále grandslamového French Open. Na této úrovni je však jejím letošním maximem mimo antukové dvorce druhé kolo a ještě nikdy nebyla na tvrdých površích ve čtvrtfinále. V Guadalajaře si na úvod poradila s lucky loserem Nao Hibinovou.

Siniaková by měla v těchto podmínkách zopakovat pár týdnů staré suverénní vítězství z Portorože. Bylo by překvapením, kdyby s antukovou specialistkou prohrála.

Tip na vítězku: Kateřina Siniaková

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Portorož (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Portorož (T)

Bilance: 25-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 19-11

Bilance proti hráčkám Top 30: 5-8 (kariérní 31-72)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Kateřina Siniaková - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Portorož (T), Monastir (2K)

Cesta turnajem: (11) Haddadová Maiaová (7-5 6-2)

Martina Trevisanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rabat (T); French Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San Diego, Cleveland, Australian Open (2K)

Bilance: 25-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 7-9

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-9 (kariérní 12-30)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (SF), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Martina Trevisanová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Portorož (1K), Parma (1K), San Diego (2K)

Cesta turnajem: Hibinová (6-4 6-3)



Marie Bouzková (38.) - Camila Osoriová (71.) | Grandstand Caliente (23:59 SELČ)

Marie Bouzková bude na svém prvním turnaji po více než měsíční pauze pokračovat soubojem s Camilou Osoriovou, která bude bojovat o své největší osmifinále v kariéře. O čtyři roky mladší Kolumbijku potkává poprvé.

Bouzková prožívá nejlepší sezonu kariéry. Právě v Guadalajaře si na konci února zahrála své třetí kariérní finále a během parádního července došla až do čtvrtfinále Wimbledonu a na Livesport Prague Open ve Stromovce vybojovala svůj premiérový titul. Poté se však začala trápit zdravotně, v Cincinnati nenastoupila k utkání druhého kola a na US Open i vinou problémů s levou rukou vypadla ve druhém kole. Od té doby nehrála. V Guadalajaře zvládla derby s Terezou Martincovou.

Osoriová na své nejlepší letošní výsledky a jediné postupy alespoň do čtvrtfinále dosáhla ve vysoké nadmořské výšce. Nejprve uhrála čtvrtfinále právě v Guadalajaře, pak bojovala o titul v Monterrey (také Mexiko) a na domácí antuce v Bogotě se probojovala mezi nejlepší kvarteto. Na dalších 13 turnajích nepřešla přes druhé kolo. V tomto týdnu začala nečekaným skalpem Jekatěriny Alexandrovové.

Bouzková hned v prvním zápase potvrdila, že jí mexické betony sedí. Pokud nebude zdravotně limitována, měla by si poradit i s Osoriovou. Její soupeřka však v Mexiku také umí, letos hrála čtvrtfinále v Guadalajaře a finále v Monterrey.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (T); Guadalajara (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (T); Guadalajara (F)

Bilance: 38-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 29-8

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 10-3 (kariérní 27-24)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (ČF), US Open (2K)

Marie Bouzková - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Martincová (6-2 7-5)

Camila Osoriová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (F); Bogotá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (F)

Bilance: 16-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 11-9

Bilance proti hráčkám Top 50: 3-9 (kariérní 7-13)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Camila Osoriová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: San Diego (1K)

Cesta turnajem: (15) Alexandrovová (6-4 7-6)



• Šlágr dne •

Paula Badosaová (8.) - Viktoria Azarenková (37.) | Akron Tennis Stadium (čtvrtek 3:30 SELČ)

Šlágr středečního programu bude patřit nasazené jedničce Paule Badosaové, která má poslední šanci zabojovat o účast na Turnaji mistryň, a bývalé světové jedničce Viktorii Azarenkové. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná.

Badosaová ještě na začátku sezony excelovala a navazovala na loňský životní rok. V Sydney získala svůj třetí titul a podívala se do osmifinále Australian Open, semifinále v Indian Wells a čtvrtfinále v Miami. Už ke konci antukového jara však postupně ztrácela formu a po skončení French Open dosáhla na pouhé dvě vítězné série a nejdál byla v semifinále v San José. Od začátku srpna má mizernou zápasovou bilanci 4-7.

Azarenková má letos za sebou jen 13 odehraných turnajů a jejím maximem jsou čtvrtfinálové účasti v Adelaide a Washingtonu. Sezonu amerických betonů měla celkem solidní, po Washingtonu se dostala do druhého kola v Cincinnati a osmifinále grandslamového US Open. V Ostravě jí los nepřál, v prvním kole narazila na rozjetou Jekatěrinu Alexandrovovou. V Guadalajaře si na úvod poradila s lucky loserem Elinou Avanesjanovou.

Badosaová je momentálně ve velké krizi a nijak oslnivou formu nemá ani Azarenková. Obě aktérky tak budou chtít letošní sezonu zakončit co možná nejlepším výsledkem. Šance na postup jsou naprosto vyrovnané, Azarenková vyhrála jediný z posledních osmi soubojů s hráčkami Top 10, a to v lednu v Adelaide právě s Badosaovou.

Tip na vítězku: Viktoria Azarenková

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (T); San José, Stuttgart, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (T); San José, Indian Wells (SF)

Bilance: 31-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 20-11

Bilance proti hráčkám Top 50: 18-15 (kariérní 44-34)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (OF), US Open (2K)

Paula Badosaová - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Tokio (2K), Ostrava (2K), San Diego (ČF)

Cesta turnajem: volný los

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington, Adelaide (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington, Adelaide (ČF)

Bilance: 21-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 15-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-3 (kariérní 72-80)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (-), US Open (OF)

Viktoria Azarenková - Guadalajara Open Akron

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: -

Generálka: Ostrava (1K)

Cesta turnajem: Avanesjanová (6-4 6-2)