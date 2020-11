3 hodiny a 47 minut. Jednička Coria v Ekvádoru prohrál maratónskou bitvu po nevyužití pěti mečbolů

Federico Coria teprve loni ve svých 27 letech získal první titul z challengeru. Až letos se poprvé dostal do čtvrtfinále turnaje ATP a teprve po srpnovém restartu sezony si připsal první skalp hráče Top 50 a odbyl si premiéru na grandslamech - na US Open se dostal do 2. kola a na Roland Garros dokonce do 3. kola.



Jenže od chvíle, co se stal hráčem Top 100, se mu přestalo dařit. Sice si třikrát zahrál na turnajích ATP (jednou prošel kvalifikací a dvakrát dostal šanci jako lucky loser), ale už na pěti akcích po sobě včetně challengerů v hlavní soutěži nezvládl vždy hned svůj úvodní zápas.



Naposledy 28letý Argentinec v úterý na antukovém challengeru v ekvádorském Guayaquilu překvapivě nestačil na o rok mladšího španělského kvalifikanta Oriola Rocu. Soupeři až ze čtvrté světové stovky podlehl po 3 hodinách a 47 minutách boje 6-7 7-6 6-7.



Coria, o deset let mladší bratr bývalé světové trojky, finalisty French Open 2004 a vítěze dvou antukových Masters Guillerma Corii, přitom měl šanci získat všechny sety. Jenže v prvním dějství nevyužil setbol a v rozhodujícím tie-breaku vyčerpávající bitvy dokonce neproměnil celkem pět mečbolů.

Three hours and 47 minutes later...



Oriol Roca Batalla saves five match points to upset top seed Federico Coria in a marathon at the @challengye05 in Guayaquil.



Longest match on clay since 2017. pic.twitter.com/IlmighEOap — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) November 18, 2020



"Na konci jsme byli oba velmi unavení," přiznal šťastný vítěz Roca po nejdelším antukovém zápase na dva vítězné sety od roku 2017. "Byl to víc boj než nějaká vysoká úroveň tenisu. Ale jsem šťastný, že jsem přežil tolik mečbolů a postoupil dál," radoval se Roca, který ve druhém kole narazí na domácího Gonzala Escobara.



Munar vyhrál po obratu

Naopak bez problémů postoupil druhý nasazený Roberto Carballés, kterému už po pěti gamech vzdal Argentinec Hernan Casanova. Další nasazený Španěl Jaume Munar musel otáčet duel s jiným Argentincem Juanem Pablem Ficovichem.



"Začal jsem trochu pasivně, ale postupně jsem hrál čím dál agresivněji a hlavně ve třetím setu jsem se dostal ke své hře. Jsem rád, že jsem se postupně dostal na svou úroveň a nakonec hrál tak, jak chci," komentoval bývalý 52. hráč světa Munar, jenž aktuálně figuruje na 108. místě žebříčku ATP.



23letého Munara, jenž před měsícem triumfoval v Lisabonu a před dvěma týdny se dostal do finále v Marbelle, v Ekvádoru doprovází jeden z trenérů z Rafa Nadal Academy.



"V Jižní Americe se mi líbí, je tu podobná kultura jako ve Španělsku. Zejména tady Guayaquilu jsou k nám velmi pohostinní a dobře se o nás starají," pochvaluje si loňský semifinalista Munar, který ve druhém kole narazí na Švéda Christiana Lindella.



Jediný český zástupce v soutěži Vít Kopřiva zvládl první kolo už v pondělí. O postup do čtvrtfinále se ve čtvrtek utká s dvojnásobným finalistou Pedrem Sousou. Pátý nasazený Portugalec měl ve svém úvodním duelu nečekané potíže s Argentincem Tomasem Etcheverrym, kterého zdolal až po obratu 2-6 6-4 6-4.