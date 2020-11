Kopřiva zahájil sérii antukových challengerů v Jižní Americe vítězně

Vít Kopřiva je aktuálně na 303. místě světového žebříčku, které mu dává možnost zahrát si v závěru sezony ještě tři challengery na své oblíbené antuce.



Třiadvacetiletý Čech se totiž poprvé vydal na trip do Jižní Ameriky, kde tento týden startuje v ekvádorském Guayaquilu. Svůj úvodní zápas bez problémů zvládl, když přehrál 6-1 6-4 Srba Pedju Krstina a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 2-0.



O postup do celkově čtvrtého čtvrtfinále, kterým by vyrovnal své maximum, si svěřenec Jaroslava Pospíšila zahraje buď s dvojnásobným finalistou a letos nasazenou pětkou Pedrem Sousou z Portugalska, nebo Argentincem Thomasem Etcheverrym.



Pokud Kopřiva v Ekvádoru přidá ještě jednu výhru, zajistí si premiérový posun do Top 300. V následujících dvou týdnech ho čekají ještě akce v peruánské Limě a brazilském Campinasu.



Vítězně do soutěže vstoupil také třetí nasazený Slovák Andrej Martin, který si poradil 6-4 7-5 se Španělem Robertem Ortegou a přerušil tak sérii pěti porážek.



Nejvýše nasazenými v Guayaquilu jsou Argentinec Federico Coria, který je v pavouku jediným zástupcem elitní stovky, a Španěl Roberto Carballés. Oba do akce zasáhnou poprvé až v úterý.

• CHALLENGER GUAYAQUIL •

Ekvádor, antuka, 55.080 dolarů

pondělní výsledky (16. 11. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Kopřiva (ČR) - Krstin (Srb.) 6-1 6-4 Martin (3-SR) - Ortega (Šp.) 6-4 7-5