Těžká bitva s vítězným koncem. Nosková je ve třetím kole

WIMBLEDON - Linda Nosková (20) postupuje do třetího kola wimbledonské dvouhry. Svou druhou soupeřku, Němku Evu Lysovou (23), zdolala po třísetové bitvě 6:2, 2:6 a 6:3. V boji o účast v osmifinále se česká tenistka utká s vítězkou zápasu mezi Italkou Paoliniovou a Ruskou Rachimovovou.

Lysová – Nosková 2:6, 6:2, 3:6

Prvním kolem prošla Linda Nosková bez větších problémů, když si poradila s Američankou Bernardou Peraovou 6:2, 6:4. Už touto výhrou si zajistila vyrovnání svého dosavadního wimbledonského maxima – dál v All England Clubu zatím nedošla.

V cestě za vylepšením tohoto výkonu stála německá tenistka Eva Lysová, která na úvod přetlačila Číňanku Yue Yuan 6:4, 5:7 a 6:2. Nosková se s Němkou potkala doposud dvakrát a oba vzájemné duely vyhrála.

První set zápasu mezi Noskovou a Lysovou se nesl v jednoznačné režii české tenistky. Ta prolomila oba úvodní servisy své soupeřky, sama nezaváhala a šla do vedení 4:0.

Ač poté se chybující Němka dostala k prvnímu gamu, na průběhu úvodní sady to už nic změnit nemohlo. Vsetínská rodačka dovedla set za necelou půlhodinu hry k pohodové výhře 6:2 a šla do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Aktivně hrající Nosková si v úvodním dějství připsala dvanáct vítězných míčů oproti pouhým pěti soupeřky. Česká reprezentantka byla lepší i ve statistice nevynucených chyb – těch zaznamenala jen pět, Lysová o dvě více.

Ve druhém setu se ale začal na dvorci odehrávat jiný příběh. Němka zpřesnila hru a od stavu 2:2 na kurtu kralovala. Agresivními údery nutila svou soupeřku k chybám, dvakrát v řadě uspěla na returnu a sadu dovedla k vítězství 6:2. Nosková si ve druhé sadě připsala 14 nevynucených chyb, její soupeřka jen polovinu.

Závěrečná sada začala velmi nervózně z obou stran. Prvních pět her vždy patřilo hráčkám na returnu, třikrát však ztratila podání Lysová – a to české tenistce nakonec stačilo. Za stavu 5:3 prorazila své soupeřce podání i počtvrté a po hodině a 46 minutách mohla slavit postup do třetího kola.

Nosková se v zápase mohla opřít o vysokou úspěšnost ve využívání brejkbolových šancí, když z 11 možností využila sedm. Její soupeřka ze 13 jen pět.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.