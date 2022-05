4. den na French Open: Do akce půjdou Kvitová, Muchová a Siniaková. Obhájce Djokoviče čeká šlágr s Molčanem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (ČR) - Sakkariová (4-Řec.) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ) Siniaková (ČR) - Fernandezová (17-Kan.) | Court 6 (14:30 SELČ) Kvitová (32-ČR) - Savilleová (Austr.) | Court 7 (16:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Djokovič (1-Srb.) - Molčan (SR) | Court Suzanne-Lenglen (14:00 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Muchová (81.) - Maria Sakkariová (3.) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ)

Karolína Muchová si musela los pro úvodní kolo pochvalovat, ale pokud se podívala dál, pak určitě zaregistrovala, že ji v případě postupu s největší pravděpodobností bude čekat jedna z největších favoritek na titul. Se světovou trojkou Marií Sakkariovou, která byla loni jediný míček od finále, má vyrovnanou bilanci 1-1.

Muchová to loni navzdory zdravotním problémům dotáhla až na 19. místo žebříčku. Češka však kvůli přetrvávajícímu zranění břišního svalu sezonu ukončila už po US Open, do akce se vrátila až na konci března v Miami a letos odehrála jen tři turnaje. Na Floridě se dostala do třetího kola, ke kterému nenastoupila, v Madridu ve druhém kole těsně prohrála s rozjetou Belindou Bencicovou a v Římě v úvodním kole nestačila na Petru Martičovou. V Paříži si na úvod poradila s domácí divokou kartou Carole Monnetovou. Ve všech šesti letošních duelech uhrála set.

Sakkariová v úvodních měsících sezony pokračovala ve výborné formě z loňska, po osmifinále na Australian Open hrála finále v Petrohradu a Indian Wells a také semifinále v Dauhá. Pak ale přišla menší krize, asi i kvůli neideálnímu zdravotnímu stavu. Znovu se chytla na své poslední generálce v Římě, kde porazila Jekatěrinu Alexandrovovou a Cori Gauffovou a ve čtvrtfinále měla "na lopatě" rozjetou Ons Džabúrovou. Své působení na French Open zahájila proti domácí Claře Burelové a nezaváhala.

Muchová sice loni v Madridu udolala Sakkariovou ve třech setech, nicméně v tu dobu měla solidnější formu a pravděpodobně na tom byla lépe i zdravotně. Řecká jednička se po menší krizi v květnu zase zvedla a je zaslouženě favoritkou na postup mezi nejlepší dvaatřicítku.

Tip na vítězku: Maria Sakkariová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 5-8)

Grandslamy: Australian Open (-)

Karolína Muchová - French Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Madrid (2K), Řím (1K)

Cesta turnajem: Monnetová (6-3 6-3)

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Petrohrad (F); Dauhá (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (ČF)

Bilance: 20-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-1 (kariérní 54-37)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Maria Sakkariová - French Open

Kariérní bilance: 10-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Madrid (2K), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Burelová (6-2 6-3)



Kateřina Siniaková (56.) - Leylah Fernandezová (18.) | Court 6 (14:30 SELČ)

Kateřina Siniaková při posledních čtyřech startech na French Open vždy postoupila do třetího kola. O protažení této série se utká s bývalou juniorskou šampionkou a světovou osmnáctkou Leylah Fernandezovou, která může vyrovnat své pařížské maximum. Bude se jednat o premiérové vzájemné měření sil.

Siniaková na úvodních pěti letošních turnajích nepřešla přes první kolo hlavní soutěže, dočkala se až v polovině března v Indian Wells. Do dějiště druhého grandslamu roku přijela s bilancí 7-8. Jejím nejlepším výsledkem v aktuální sezoně je třetí kolo v Miami. Na Floridě se ale zranila a před French Open odehrála jediný přípravný podnik, v Madridu porazila Anu Konjuhovou a pak vzdala Jeleně Rybakinové. O to větším překvapením bylo, když v úvodním kole antukového grandslamu vyřadila nebezpečnou Petru Martičovou.

Fernandezová loni na US Open šokovala postupem do finále, ale stabilní formu a kvalitní výsledky bychom u ni stejně jako loni hledali marně. V březnu sice znovu po roce ovládla Monterrey, nicméně na dalších sedmi turnajích zaznamenala jedinou vítěznou sérii. Na antuce se připravovala v Charlestonu, Madridu a Římě a posbírala jen dvě výhry. Takové výsledky rozhodně nejsou standardem členek Top 20 žebříčku. V Paříži si na úvod poradila s trápící se Kristinou Mladenovicovou.

Siniaková po zdravotní pauze překvapila velmi solidním výkonem. Fernandezová je sice favoritkou, nicméně letos zatím nijak oslnivé výkony nepředvedla a rozhodně je k poražení. Siniaková nemá co ztratit, v Paříži se jí v posledních letech dařilo a nebylo by překvapením, kdyby se opět vzepřela papírovým předpokladům.

Tip na vítězku: Leylah Fernandezová

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 8-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-6 (kariérní 16-49)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Kateřina Siniaková - French Open

Kariérní bilance: 10-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Madrid (2K)

Cesta turnajem: Martičová (6-4 7-6)

Leylah Fernandezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (T)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid, Charleston (2K)

Bilance: 13-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-2 (kariérní 18-11)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Leylah Fernandezová - French Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (2K), Řím (2K)

Cesta turnajem: Mladenovicová (6-0 7-5)



Petra Kvitová (34.) - Darja Savilleová (127.) | Court 7 (16:30 SELČ)

Petra Kvitová stále útočí na svou první účast ve druhém týdnu grandslamů od sezony 2020. Další soupeřkou dvojnásobné semifinalistky antukového podniku velké čtyřky bude divoká karta Darja Savilleová. S bývalou světovou dvacítkou může srovnat vzájemnou bilanci na 3-3.

Kvitová byla v krizi už loni a letos je to ještě horší. Do Paříže dokonce dorazila s negativní bilancí 9-11 a jen dvěma čtvrtfinálovými účastmi v aktuálním roce. Na antukových generálkách nezvládla jediný zápas, ačkoli se zúčastnila tří podniků. V Charlestonu vzdala Magdaleně Frechové, ve Stuttgartu prohrála bitvu s krajankou Karolínou Plíškovou a v Madridu ztroskotala hned na Jil Teichmannové. Na French Open začala výhrou nad Annou Bondárovou a přerušila sérii čtyř porážek.

Savilleová se v posledních třech letech trápila se zraněním achillovky a moc toho neodehrála. Na plnohodnotnou sezonu po několika letech to vypadá až v tomto roce. Prvního solidního výsledku se dočkala na konci února, když postoupila do čtvrtfinále v Guadalajaře, následovalo osmifinále v Indian Wells (z kvalifikace) a čtvrtfinále v Miami. Na antuce si však vedla stejně jako Kvitová a první výhru slavila až v Paříži, kde na úvod smetla kvalifikantku Valentini Grammatikopoulouovou.

Kvitová v úvodním kole od stavu 2-5 předvedla velmi dobrý výkon a je favoritkou na postup. Spíše defenzivní tenis Savilleové jí ale moc nesedí, tři z pěti soubojů a jediný na antuce s ní prohrála. Ruská rodačka reprezentující Austrálii je stále nepříjemnou hráčkou, i když zatím ne tak kvalitní jako kdysi, takže šance na srovnání účtů je velká.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Dubaj (ČF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (2K)

Bilance: 10-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-3

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-1 (kariérní 119-47)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Petra Kvitová - French Open

Kariérní bilance: 30-11

Nejlepší výsledek: semifinále (2012, 2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (1K)

Cesta turnajem: Bondárová (7-6 6-1)

Darja Savilleová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Guadalajara (ČF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (2K)

Bilance: 15-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 4-3 (kariérní 58-83)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Darja Savilleová - French Open

Kariérní bilance: 5-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Madrid (Q), WTA 125k Paříž (1K), Štrasburk (1K)

Cesta turnajem: Grammatikopoulouová (6-1 6-2)



• Cesta za obhajobou titulu •

Novak Djokovič (1.) - Alex Molčan (38.) | Court Suzanne-Lenglen (14:00 SELČ)

Novak Djokovič bude v obhajobě a útoku na vyrovnání rekordu Rafaela Nadala v počtu grandslamových trofejí pokračovat šlágrem se svěřencem svého bývalého trenéra Mariány Vajdy, pod jehož vedením získal všech 20 vavřínů z největších tenisových turnajů. S talentovaným Slovákem Alexem Molčanem se utká podruhé, loni ho porazil ve finále na antuce v Bělehradu. "Mariánovi jsem před pár dny psal, už jsme se tady i potkali. Když jsem viděl los, musím přiznat, že to pro mě nebylo snadné. Molčan je pro mě soupeř jako každý jiný, ale nikdy jsem neměl Mariána v boxu svého protivníka. Abych byl upřímný, tak se na zápas netěším," řekl lídr žebříčku ATP.

Djokovič prožívá hlavně psychicky velmi náročnou sezonu. V Austrálii mu byla zrušena víza a kvůli následné deportaci nemohl obhajovat titul na Australian Open. Do akce naskočil až na konci února v Dubaji, kde ve čtvrtfinále senzačně nestačil na Jiřího Veselého. V průběhu antukového jara se postupně zlepšoval herně i fyzicky. V Monte Carlu skončil hned na Alejandrovi Davidovichovi, ale v Bělehradu hrál finále, v semifinále Masters v Madridu sehrál parádní maratonskou bitvu s rozjetým Carlosem Alcarazem a v Římě bez ztráty setu získal svou 38. trofej z Masters. V Paříži začal demolicí Jošihita Nišioky.

Molčan rovněž letos jasně ukazuje, že antuka je jeho nejsilnějším povrchem. Zatímco v úvodu sezony na tvrdém povrchu uhrál jediné čtvrtfinále, na antuce v něm byl už třikrát a na kontě má dvě finálové účasti, v Marrákeši ani před pár dny v Lyonu se premiérového titulu na okruhu ATP nedočkal. I přes skvělé výsledky stále podává nevyrovnané výkony, například v Madridu a Římě ztroskotal hned v prvním kole kvalifikace. Svůj debut na French Open odstartoval výhrou nad Federicem Coríou, kterého porazil také před týdnem.

Djokovič by si měl s nepříjemnou výzvou poradit, Molčan má za sebou velmi náročný program posledních dní a první kolo odehrál teprve včera. Vajda sice zná hru Djokoviče dokonale, nicméně mnohem méně zkušený Slovák by neměl cenných rad využít v takovém rozsahu, aby jednoho z největších favoritů vyřadil. Dvojnásobný šampion navíc ve druhém kole neuspěl pouze při debutu v roce 2005.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Bilance: 13-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 11-3

Bilance proti hráčům Top 50: 10-3 (kariérní 659-176)

Grandslamy: Australian Open (-)

Novak Djokovič - French Open

Kariérní bilance: 82-15

Nejlepší výsledek: triumf (2016, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Madrid (SF), Řím (T)

Cesta turnajem: Nišioka (6-3 6-1 6-0)

Alex Molčan - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Marrákeš (F)

Největší úspěchy na antuce: Lyon, Marrákeš (F)

Bilance: 18-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 12-6

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Alex Molčan - French Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Madrid (Q), Řím (Q), Lyon (F)

Cesta turnajem: Coría (6-3 6-4 3-6 6-3)