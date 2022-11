4. den na Turnaji mistryň: Šwiateková, či Garciaová mohou slavit postup do semifinále. Kasatkinová vyzve Gauffovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Skupina Tracy Austinové • Šwiateková (1-Pol.) - Garciaová (6-Fr.) | PREVIEW LS | Stadium Court (23:00 SEČ) Gauffová (4-USA) - Kasatkinová (8-) | PREVIEW LS | Stadium Court (pátek 1:00 SEČ)



Iga Šwiateková (1.) - Caroline Garciaová (6.) | Stadium Court (23:00 SEČ)

Největší favoritka Iga Šwiateková i Caroline Garciaová do letošního Turnaje mistryň vstoupily dvousetovými výhrami a mají nakročeno k postupu ze skupiny. Světová jednička bude usilovat o odvetu, před několika měsíci totiž s Francouzkou prohrála čtvrtfinále na domácím antukovém podniku ve Varšavě. Vzájemná bilance je tak před dnešním soubojem vyrovnaná.

Šwiateková je po slabším období zase ve formě, od konce srpna zvládla 15 ze 16 duelů a recept na ni našla pouze rozjetá Barbora Krejčíková. Garciaová naopak na posledních třech akcích uspěla v jediném zápase, a i když v Texasu začala hladkou výhrou nad Cori Gauffovou, neočekáváme, že by Polku porazila podruhé v řadě.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková bude jen těžko překonávat letošní sezonu. V aktuálním roce odehrála 16 turnajů a osm z nich vyhrála, přidala druhý a třetí grandslamový triumf a je jasnou královnou světového hodnocení. Navíc předvedla historicky nejdelší neporazitelnost v tomto století. Po prvenství na French Open se pár měsíců hledala, ale na posledních třech akcích prošla do finále a do Texasu přijela s parádní bilancí 14-1 z posledních 15 zápasů. Kromě triumfu na US Open a v San Diegu bojovala o titul také v ostravské hale.

Cesta turnajem

V úvodním duelu potkala svou oblíbenou soupeřku Darju Kasatkinovou, Rusce povolila jen pět gamů a vyhrála s ní suverénně i páté letošní střetnutí.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaji mistryň debutovala loni a s bilancí 1-2 skončila ve skupinové fázi.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego, US Open, French Open, Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Ostrava (F); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy v hale: Ostrava (F)

Bilance: 65-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 13-1 (kariérní 18-7)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (T), Wimbledon (3K), US Open (T)

Iga Šwiateková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: skupina (2021-22)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Ostrava (F), San Diego (T)

Odehrané zápasy: Kasatkinová (6-2 6-3)

Aktuální forma

Garciaová si ještě v půlce června procházela skoro pětiletou krizí, ale s příchodem léta neskutečně ožila. Dokonce triumfovala na všech površích, na trávě v Bad Homburgu (první trofej po třech letech), na antuce ve Varšavě a na hardové "tisícovce" v Cincinnati (z kvalifikace) a vrátila se do Top 10. Navíc si na US Open zahrála své první semifinále na majorech. V následujících týdnech nedokázala porazit více než jednu soupeřku, na druhou stranu si porážky připsala proti Shuai Zhang, Danielle Collinsové a Sloane Stephensové.

Cesta turnajem

V Texasu začala hladkou výhrou nad nejmladší účastnicí a debutantkou Cori Gauffovou, ačkoli v utkání dvakrát ztratila podání.

Historie na Turnaji mistryň

Turnaje mistryň se účastní podruhé, před pěti lety vypadla v semifinále.

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Varšava, Bad Homburg (T); US Open, Lausanne, Lyon (SF)

Největší úspěchy v hale: Lyon (SF)

Bilance: 42-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 5-3 (kariérní 22-47)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (OF), US Open (SF)

Caroline Garciaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Tokio (2K), San Diego (1K), Guadalajara 2 (OF)

Odehrané zápasy: Gauffová (6-4 6-3)



Cori Gauffová (4.) - Darja Kasatkinová (8.) | Stadium Court (pátek 1:00 SEČ)

Debutantky Cori Gauffová a Darja Kasatkinová v úterý na svou první výhru na Turnaji mistryň nedosáhly a další šanci dostanou v rámci čtvrtečního programu. Oba předchozí souboje, v Miami 2019 a letos ve Stuttgartu, suverénně vyhrála Ruska.

Gauffová sice do Texasu dorazila v lepší formě, jenže se jí letos nedaří proti vysoko postaveným hráčkám. Američanka má v tomto roce úspěšnost 7-16 s členkami Top 30 a s těmi mimo nejlepší třicítku 31-4. Nejmladší účastnice je možná kurzovou favoritkou, ale hra Kasatkinové jí zřejmě vůbec nesedí. Kasatkinová, která v hale hrát umí, letos posbírala pět skalpů Top 10 a pět z devíti porážek si připsala proti suverénní světové jedničce Ize Šwiatekové.

Tip na vítězku: Darja Kasatkinová

Aktuální forma

Gauffová letos dosáhla na celkem devět minimálně čtvrtfinálových účastí a po senzačním finále na French Open, premiérovém na grandslamech a jediném v tomto roce, se pořádně rozjela. V poslední době předvádí velmi stabilní výkony i výsledky, na pěti z posledních šesti akcí postoupila mezi nejlepší osmičku. Dál se ale ani na jednom turnaji nedostala. Na halových betonech hraje poprvé od předloňského října.

Cesta turnajem

V úvodním zápase narazila na Caroline Garciaovou, celkem čtyřikrát zaváhala na vlastním servisu a prohrála hladce ve dvou setech.

Historie na Turnaji mistryň

Debut.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (F); Berlín, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 38-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-9 (kariérní 7-14)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (F), Wimbledon (3K), US Open (ČF)

Cori Gauffová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: San Diego (ČF), Guadalajara 2 (ČF)

Odehrané zápasy: Garciaová (4-6 3-6)

Aktuální forma

Kasatkinová ve druhé půlce sezony posbírala obě letošní trofeje, přesto měla silnější tu úvodní, kdy se celkem čtyřikrát dostala do semifinále a na French Open vylepšila své grandslamové maximum. Od začátku srpna si vede značně nestabilně. Do US Open Series vstoupila triumfem v San José, následovaly dvě porážky v řadě, prvenství v Granby a vypadnutí v prvním kole závěrečného majoru roku. Ani na posledních třech akcích nepůsobila jako členka Top 10, ze všech odjela s bilancí 1-1.

Cesta turnajem

Na úvod potkala největší favoritku a ani v pátém letošním souboji nedokázala Ize Šwiatekové vzdorovat, se světovou jedničkou uhrála pět gamů.

Historie na Turnaji mistryň

Debut.

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Granby, San José (T); French Open, Řím, Sydney, Melbourne 2 (SF)

Největší úspěchy v hale: Ostrava (2K)

Bilance: 40-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 1-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 5-9 (kariérní 18-35)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (SF), Wimbledon (-), US Open (1K)

Darja Kasatkinová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Ostrava (2K), San Diego (2K), Guadalajara 2 (OF)

Odehrané zápasy: Šwiateková (2-6 3-6)



Možné scénáře skupiny:

- Pokud Šwiateková vyhraje ve dvou setech a Gauffová ve třech, zajistí si Šwiateková postup do semifinále.

- Pokud vyhrají Šwiateková a Kasatkinová, Šwiateková ovládne skupinu a Gauffová už nemůže postoupit do semifinále.

- Pokud Garciaová vyhraje ve dvou setech a Kasatkinová ve třech, zajistí si Garciaová postup do semifinále.

- Pokud vyhrají Garciaová a Gauffová, Garciaová ovládne skupinu a Kasatkinová už nemůže postoupit do semifinále.