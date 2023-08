4. den National Bank Open: Muchová vyzve Šwiatekovou, osmifinále odehrají i Kvitová, Vondroušová a Bouzková

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (14-ČR) - Šwiateková (1-Pol.) | Court Central (18:30 SELČ) Bouzková (ČR) - Kasatkinová (10-) | Court Rogers (19:30 SELČ) Vondroušová (9-ČR) - Gauffová (6-USA) | Court Central (20:00 SELČ) Kvitová (7-ČR) - Bencicová (12-Švýc.) | Court Rogers (pátek 1:00 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI

Karolína Muchová (17.) - Iga Šwiateková (1.) | Court Central (18:30 SELČ)

Karolína Muchová se National Bank Open účastní teprve podruhé. Předloni právě v Montrealu skončila hned v prvním kole, ale letos stejný scénář nepřipustila. Šestadvacetiletá Češka zvládla v obou zápasech těžký úvodní set a přehrála 7:6, 6:2 Anastasii Potapovovou a 7:5, 6:4 další nebezpečnou soupeřku Soranu Cirsteaovou.

Na nedávném French Open se senzačně probojovala do finále a nebyla daleko od triumfu, ten jí vyfoukla právě Šwiateková. Od té doby se trápila, ve Wimbledonu ztroskotala hned v úvodním kole a ve Varšavě v tom následujícím. Navzdory posledním nezdarům prožívá parádní sezonu, loni v říjnu byla mimo TOP 200 pořadí a teď je na 17. místě.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Bilance: 28:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 18:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:3 (kariérní 9:12)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (F), Wimbledon (1K)

Karolína Muchová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 2:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (Montreal 2023)

Loňský výsledek (Toronto): nehrála

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Varšava (2K)

Cesta turnajem: Potapovová (7:6, 6:2), Cirsteaová (7:5, 6:4)

Iga Šwiateková zahájila svůj debut v Montrealu a třetí start na National Bank Open komplikovanou výhrou nad Karolínou Plíškovou. Proti finalistce ročníku 2021 dvakrát podávala na setrvání v úvodním dějství a byla pouhé dva míčky od ztráty setu. Českou tenistku nakonec i díky zvládnutému dramatickému tie-breaku zdolala 7:6, 6:2.

Postupem do osmifinále vyrovnala své maximum na prestižní kanadské akci, v letech 2019 a 2022 prohrála v této fázi v Torontu s Naomi Ósakaovou a Beatriz Haddadovou Maiaovou. Světová jednička, jež bude brzy obhajovat triumf na US Open, potřebuje už jen dva skalpy, aby letos dosáhla na metu 50 vítězství.

Dvaadvacetiletá Polka uhrála od začátku loňské sezony neskutečných 22 čtvrtfinále, navíc prošla minimálně mezi nejlepší osmičku na posledních 10 turnajích. Čtyřnásobná grandslamová šampionka se na betony vrátila tím nejlepším možným způsobem, před pár týdny doma ve Varšavě získala svůj první titul z akcí WTA 250.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Bilance: 48:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 22:4

Bilance proti hráčkám TOP 20: 13:4 (kariérní 45:19)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF)

Iga Šwiateková - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (Toronto 2019 a 2022, Montreal 2023)

Loňský výsledek (Toronto): osmifinále

Bilance v osmifinále: 0:2

Generálka: Varšava (T)

Cesta turnajem: volný los, Kar. Plíšková (7:6, 6:2)

Vzájemná bilance: 1:1. Šwiateková vyhrála těsně 6:2, 5:7, 6:4 letošní finále na antukovém French Open, obhájila titul a Muchové oplatila porážku z Prahy 2019. Česká zástupkyně bude kromě úspěšné odvety útočit také na své páté letošní čtvrtfinále, druhé na severoamerickém kontinentu (Indian Wells).

Marie Bouzková (37.) - Darja Kasatkinová (14.) | Court Rogers (19:30 SELČ)

Marie Bouzková prožívá značně nepovedenou sezonu, navíc na čtyřech z posledních pěti turnajích vypadla v prvním kole. V Montrealu ovšem zapisuje jedno z těch povedenějších vystoupení. Ve druhém kole v kanadské metropoli přetlačila 6:4, 4:6, 6:2 světovou šestku Caroline Garciaovou, kterou porazila také nedávno ve Wimbledonu a i ve čtvrtém vzájemném souboji.

Pětadvacetiletá Češka dosáhla na svou teprve třetí letošní vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšší tour, do osmifinále prošla ještě v Římě a ve Wimbledonu. Teď ji čeká útok na první čtvrtfinále na hlavním okruhu v probíhající sezoně. Na National Bank Open je jejím maximem semifinále z Toronta 2019, do něhož postoupila coby kvalifikantka.

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Řím (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal (OF)

Bilance: 16:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 8:10

Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:7 (kariérní 14:26)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (OF)

Marie Bouzková - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: semifinále (Toronto 2019)

Loňský výsledek (Toronto): 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Praha (1K)

Cesta turnajem: Dayová (7:6, 6:3), (5) Garciaová (6:4, 4:6, 6:2)

Darja Kasatkinová je v osmifinále prestižního kanadského podniku podruhé. Po zápase prvního kola s Elise Mertensovou rozloženého kvůli dešti do dvou dnů narazila na krajanku Annu Blinkovovou a v ruském derby šestkrát ztratila servis, ovšem na druhou stranu získala devět z deseti gamů na returnu (6:2, 7:5).

Na National Bank Open byla nejdál ve čtvrtfinále, a to před dlouhými sedmi lety právě v Montrealu. Šestadvacetiletá Ruska, která je bývalou světovou osmičkou a nyní figuruje na 14. místě světového hodnocení, čeká na čtvrtfinálovou účast na hardových akcích WTA 1000 od vystoupení v Pekingu 2019.

Loni v srpnu triumfovala na betonech v San José a Granby, přesto se v aktuálním roce v těchto podmínkách extrémně trápí a v úvodních třech měsících sezony posbírala jen pět výher. Na ostatních površích se nicméně zvedla a bude usilovat o vyrovnání letošní bilance na tvrdých površích na 9:9 a šesté čtvrtfinále v tomto roce.

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Adelaide 2 (F); Charleston (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (F)

Bilance: 26:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 8:9

Bilance proti hráčkám TOP 50: 11:12 (kariérní 112:116)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (OF), Wimbledon (3K)

Darja Kasatkinová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 9:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Montreal 2016)

Loňský výsledek (Toronto): 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Washington (2K)

Cesta turnajem: Mertensová (6:4, 6:2), Blinkovová (6:2, 7:5)

Vzájemná bilance: Bouzková prohrává 0:2. Také potřetí se potkávají na tvrdém povrchu, Kasatkinová měla navrch v rozmezí čtyř měsíců v kvalifikaci v Ostravě 2020 i ve finále na Phillip Island Trophy v Melbourne 2021. Pokaždé však potřebovala tři sety. Bouzkové by se mohlo podařit Rusku minimálně potrápit i tentokrát.

Markéta Vondroušová (10.) - Cori Gauffová (7.) | Court Central (20:00 SELČ)

Markéta Vondroušová ve druhém kole zastavila vracející se bývalou šampionku Caroline Wozniackou a protáhla vítěznou sérii na devět zápasů. Čtyřiadvacetiletá Češka odvrátila v koncovce utkání brejkbol a podávala na setrvání ve druhé sadě. Někdejší světovou jedničku přehrála 6:2, 7:5, navázala na výhru 6:4, 6:2 nad Majar Šarífovou a pokračuje v úspěšném debutu na National Bank Open.

Přes čtyři roky čekala na postup do čtvrtfinále grandslamů a nedávným historickým triumfem ve Wimbledonu šokovala celý tenisový svět. V All England Clubu porazila čtyři z 20 nejvýše nasazených hráček, včetně Ons Jabeurové a Jessicy Pegulaové, a slavila svůj druhý titul na nejvyšším okruhu (Biel 2017) a také debut v TOP 10 žebříčku.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 33:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 12:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:4 (kariérní 11:18)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (T)

Markéta Vondroušová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 2:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (Montreal 2023)

Loňský výsledek (Toronto): nehrála

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Šarífová (6:4, 6:2), Wozniacká (6:2, 7:5)

Cori Gauffová pokračuje na vítězné vlně z Washingtonu. V úvodním zápase v Montrealu si poradila 6:2, 6:2 se šampionkou nedávné akce v Nottinghamu Katie Boulterovou a zdárně odstartovala svou třetí účast na National Bank Open. Britku přestřílela na vítězné údery 21:7 a měla podobný počet nevynucených chyb.

Při obou předchozích vystoupeních na prestižním kanadském podniku skončila až ve čtvrtfinále. Předloni v Montrealu těžila ze skreče a také odstoupení jedné ze soupeřek, ovšem loni v Torontu musela 19letá Američanka pořádně zabrat a až v tie-breaku rozhodujícího setu přetlačila Jelenu Rybakinovou i Arynu Sabalenkovou.

Na antukových ani travnatých dvorcích se jí letos moc nedařilo, ve Wimbledonu dokonce ztroskotala hned v prvním kole. Pro tvrdé povrchy to ovšem neplatí, v úvodu sezony v Aucklandu a také před týdnem ve Washingtonu triumfovala bez ztráty setu a dále má na kontě semifinále v Dubaji, čtvrtfinále v Indian Wells a osmifinále na Australian Open.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington, Auckland (T); Eastbourne, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington, Auckland (T); Dubaj (SF)

Bilance: 32:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 20:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 9:19)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (1K)

Cori Gauffová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Montreal 2021 a Toronto 2022)

Loňský výsledek (Toronto): čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Washington (T)

Cesta turnajem: volný los, Boulterová (6:2, 6:2)

Vzájemná bilance: Vondroušová prohrává 0:1, předloni ve druhém kole na betonech v Dubaji nedotáhla do vítězného konce náskok setu. Rovněž rodačka ze Sokolova, která před necelým rokem figurovala až na 120. místě pořadí, je na tvrdých površích hrozbou. Letos uhrála semifinále v hale v Linci a osmifinále v Indian Wells a Miami.

Petra Kvitová (9.) - Belinda Bencicová (13.) | Court Rogers (pátek 1:00 SELČ)

Petra Kvitová měla možnost druhé kolo v Montrealu uzavřít ve dvou setech, ale nakonec potřebovala v souboji bývalých šampionek všechny tři. Camilu Giorgiovou dorazila kanárem až okolo jedné hodiny ranní (6:2, 5:7, 6:0). Třiatřicetiletou Češku nyní dělí jediná výhra od třetí čtvrtfinálové účasti na National Bank Open (triumf v Montrealu 2012 a čtvrtfinále v Torontu 2013).

V letošní sezoně si pečlivě vybírá turnaje a moc jich neodehrála, přesto se nachází v TOP 10 žebříčku a je českou jedničkou. Loňská finalistka podniku WTA 1000 v Cincinnati získala v dubnu v Miami svůj první titul z "tisícovek" od května 2018, přemožitelku nenašla ani na travnaté akci WTA 500 v Berlíně a dále zaznamenala čtvrtfinále v Indian Wells a osmifinále ve Wimbledonu.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Miami (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (T)

Bilance: 26:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 18:5

Bilance proti hráčkám TOP 20: 7:4 (kariérní 127:111)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (OF)

Petra Kvitová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 16:11

Nejlepší výsledek: triumf (Montreal 2012)

Loňský výsledek (Toronto): 1. kolo

Bilance v osmifinále: 2:5

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Giorgiová (6:2, 5:7, 6:0)

Rovněž Belinda Bencicová byla ve druhém kole kousek od dvousetové výhry, dokonce jen dva míčky. I ona si však postup zkomplikovala, na kurtu se s Alyciou Parksovou zdržela ještě další hodinu a v rozhodující sadě doháněla manko brejku (6:3, 5:7, 6:4). Šestadvacetiletá Švýcarka nicméně v debutu v Montrealu pokračuje.

Zatímco v Montrealu startuje poprvé v kariéře, ve druhém dějišti National Bank Open v Torontu má skvělou bilanci 11:2, která zahrnuje triumf v roce 2015 a loňské čtvrtfinále. Na druhém turnaji po sobě může postoupit mezi nejlepší osmičku, před týdnem ve čtvrtfinále ve Washingtonu schytala výprask od pozdější šampionky Cori Gauffové.

Kvůli přetrvávajícím problémům s kyčlí odehrála na antukových a travnatých dvorcích dohromady jen tři akce. Bývalá světová čtyřka letos na tvrdých površích exceluje (bilance 20 výher a šesti proher), v úvodu sezony ovládla podniky WTA 500 v Adelaide a Abú Zabí, přičemž na každém z nich ztratila jen jeden set.

Belinda Bencicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí, Adelaide 2 (T); Charleston (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí, Adelaide 2 (T)

Bilance: 27:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 20:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:5 (kariérní 34:31)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K), Wimbledon (OF)

Belinda Bencicová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 13:2

Nejlepší výsledek: triumf (Toronto 2015)

Loňský výsledek (Toronto): čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2:1

Generálka: Washington (ČF)

Cesta turnajem: Bronzettiová (6:2, 6:3), Parksová (6:3, 5:7, 6:4)

Vzájemná bilance: Kvitová vede 4:2. Premiérový souboj se uskutečnil už před 10 lety v Tokiu, ovšem na další čekaly od sezony 2019, během níž si rovným dílem rozdělily čtyři střetnutí. Toto utkání mezi bývalými šampionkami National Bank Open a aktuálními členkami TOP 15 žebříčku by mělo nabídnout parádní podívanou.

WTA Montréal / Program 4. hracího dne

• COURT CENTRAL • (od 18:30 SELČ)

1. Muchová (14-ČR) - Šwiateková (1-Pol.)

2. Vondroušová (9-ČR) - Gauffová (6-USA)

3. Fernandezová (Kan.) - Collinsová (USA) / nejdříve v pátek v 1:00 SELČ

4. Samsonovová (15-) - Sabalenková (2-)

• COURT ROGERS • (od 17:00 SELČ)

1. Pegulaová (4-USA) - Paoliniová (It.)

2. Bouzková (ČR) - Kasatkinová (10-) / nejdříve v 19:30 SELČ

3. Stephensová (USA) - Rybakinová (3-Kaz.) / nejdříve ve 22:30 SELČ

4. Kvitová (7-ČR) - Bencicová (12-Švýc.) / nejdříve v pátek v 1:00 SELČ

5. Melicharová-Martinezová/Perezová (4-USA/Austr.) - Stakusicová/Zhaová (Kan.)



Kompletní program

ATP Toronto / Program 4. hracího dne

• CENTER COURT • (od 18:30 SELČ)

1. McDonald (USA) - Raonic (Kan.)

2. Musetti (16-It.) - Medveděv (2-) / nejdříve ve 20:00 SELČ

3. Alcaraz (1-Šp.) - Hurkacz (15-Pol.) / nejdříve v pátek v 1:00 SELČ

4. A. Murray (Brit.) - Sinner (7-It.)

• GRANDSTAND • (od 17:00 SELČ)

1. Davidovich (Šp.) - Ruud (3-Nor.)

2. Fritz (8-USA) - de Minaur (Austr.)

3. Monfils (Fr.) - Vukic (Austr.) / nejdříve ve 22:30 SELČ

4. Paul (12-USA) - Giron (USA) / nejdříve ve 23:59 SELČ



Kompletní program