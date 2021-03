4. den v Dubaji: O čtvrtfinále budou usilovat Karolína Plíšková, Krejčíková a Martincová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (2-ČR) - Pegulaová (USA) | Centre Court (9:00 SEČ) Krejčíková (ČR) - Kuzněcovová (Rus.) | Court 1 (9:00 SEČ) Martincová (ČR) - Gauffová (USA) | Court 1 (12:00 SEČ) • Šlágr dne • Šwiateková (8-Pol.) - Muguruzaová (9-Šp.) | Centre Court (16:00 SEČ)



Karolína Plíšková (6.) - Jessica Pegulaová (36.) | Centre Court (9:00 SEČ)

Čtvrtfinalistka posledních tří ročníků a finalistka dubajského podniku z roku 2015 Karolína Plíšková se s Jessicou Pegulaovou poprvé potkala před týdnem v katarském Dauhá a své soupeřce má co oplácet. Česká jednička totiž za hodinu hry od skvěle hrající Američanky schytala pořádný výprask.

Plíšková se už delší dobu trápí a nic na tom zatím nezměnila ona ani její nový trenér Sascha Bajin, s nímž začala spolupracovat od letošní sezony. Plíšková na čtyřech předchozích turnajích posbírala jen čtyři výhry. Před týdnem v Dauhá sice začala vydřeným vítězstvím nad nebezpečnou Ons Džabúrovou, ale ve svém jediném letošním čtvrtfinále schytala výprask právě od kvalifikantky Pegulaové.

Pegulaová má po loňské koronavirové pauze životní formu. Na letošním Australian Open se poprvé v kariéře dostala do druhého týdne grandslamů, nakonec až ve čtvrtfinále podlehla krajance a pozdější finalistce Jennifer Bradyové. Před týdnem v Dauhá se dokonce z kvalifikace dostala až do semifinále, v němž sehrála dva vyrovnané sety s pozdější vítězkou Petrou Kvitovou. Ve skvělých výkonech pokračuje také v Dubaji, kde povolila jen tři hry Jaroslavě Švedovové i Kristině Mladenovicové.

Plíšková je na tom teď herně i výsledkově mnohem hůře než Pegulaová, a navíc ani v úvodním zápase v Dubaji nebyl k vidění žádný značný obrat k lepšímu. Pegulaová je tak zaslouženou favoritkou na postup.

Tip: Pegulaová ve dvou setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (čtvrtfinále)

Bilance: 6-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-4

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-2 (kariérní 66-37)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Karolína Plíšková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 10-7

Nejlepší výsledek: finále (2015)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Dauhá (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Sevastovová (6-3 6-7 6-2)

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (semifinále)

Bilance: 14-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-3 (kariérní 2-7)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Jessica Pegulaová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dauhá (semifinále)

Cesta turnajem: Švedovová (6-2 6-1), Mladenovicová (6-1 6-2)



Barbora Krejčíková (63.) - Světlana Kuzněcovová (41.) | Court 1 (9:00 SEČ)

Barbora Krejčíková dnes v Dubaji zaútočí na své největší čtvrtfinále v kariéře. Pětadvacetiletá Češka premiérově vyzve dvojnásobnou grandslamovou šampionku, bývalou světovou dvojku a trojnásobnou finalistku prestižní dubajské akce Světlanu Kuzněcovovou.

Krejčíková má za sebou nejlepší sezonu ve dvouhře a ani letos si nevede špatně, má už na kontě čtvrtfinále. To si zahrála na generálce v Melbourne a poté došla do druhého kola Australian Open. Poslední podnik v Dauhá se jí i kvůli zranění nohy nepovedl, ve druhém kole kvalifikace prohrála s hráčkou druhé stovky Cristinou Bucsaovou. V Dubaji ovšem ještě neztratila set, když začala nečekaným skalpem nasazené Marie Sakkariové a poté nedala šanci Jeleně Ostapenkové.

Kuzněcovová naopak na výraznější výsledek už přes rok čeká a letos je to teprve podruhé, co se dokázala dostat přes první kolo. Ruska na generálce v Dauhá hned v prvním kole nestačila na Azarenkovou. V Dubaji začala vydřeným vítězstvím nad Qiang Wang a další tříseťák zvládla včera proti nasazené jedničce Elině Svitolinové, proti níž musela vývoj utkání dokonce otáčet.

Už včera jsme psali, že nesmírně zkušenou Kuzněcovovou nelze podceňovat, jiné to nebude v případě dnešního zápasu. Krejčíková má ovšem v posledních měsících jasně lepší formu a mohla by se dočkat velkého úspěchu.

Tip: Krejčíková ve třech setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Bilance: 7-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-4

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-1 (kariérní 4-5)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Barbora Krejčíková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Dauhá (kvalifikace)

Cesta turnajem: (16) Sakkariová (6-2 7-6), Ostapenková (6-3 6-1)

Světlana Kuzněcovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (osmifinále)

Bilance: 3-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 158-47)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Světlana Kuzněcovová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 21-13

Nejlepší výsledek: finále (2004, 2008, 2011)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Dauhá (1. kolo)

Cesta turnajem: Qiang Wang (6-4 1-6 7-5), (1) Svitolinová (2-6 6-4 6-1)



Tereza Martincová (125.) - Cori Gauffová (40.) | Court 1 (12:00 SEČ)

Tereza Martincová v Dubaji prožívá jeden ze svých nejlepších turnajů na hlavním okruhu. Šestadvacetiletou Češku dělí od debutu v elitní stovce žebříčku WTA jediné vítězství, o které dnes bude usilovat proti teprve 16leté hvězdičce Cori Gauffové. Obě aktérky budou bojovat o své největší čtvrtfinále v kariéře. Jediný dosavadní souboj vyhrála Martincová.

Martincové se před turnajem letos příliš nedařilo a stále čeká na členství v Top 100 světového hodnocení. Výrazně se k němu priblížila v Dubaji, kde stejně jako před týdnem v Lyonu zvládla dvoukolovou kvalifikaci a postoupila do druhého kola. Ve Spojených arabských emirátech ve třech setech porazila Lucii Hradeckou, Lesley Pattinamaovou Kerkhoveovou a Kristýnu Plíškovou a ve druhém kole si bez ztráty podání vyšlápla na světovou jedenáctku Kiki Bertensovou. Zahraje si tak své největší osmifinále.

Gauffová letos startuje na svém pátém turnaji a i v Dubaji přešla přes první kolo, přestože v úvodním zápase zahodila vedení 5-1 v rozhodující sadě a Jekatěrinu Alexandrovovou zdolala po dvou odvrácených mečbolech až v tie-breaku. Další třísetový duel zvládla ve druhém kole proti Markétě Vondroušové. Letošním maximem mladé Američanky je nedávné semifinále v Adelaide.

Gauffová je už v mladém věku celkem expertkou na třísetové zápasy a další by mohla absolvovat dnes. Martincová se v předchozím utkání totiž předvedla v jasně nejlepší formě za poslední týdny a ke snadné výhře jí minimálně v úvodní sadě hodně pomohla i po operaci se vracející Bertensová. Česká tenistka rozhodně není bez šance, ovšem Gauffová je podstatně větším talentem a zaslouženou favoritkou.

Tip: Gauffová ve třech setech

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (osmifinále)

Bilance: 11-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-1 (kariérní 3-5)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Tereza Martincová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Lyon (2. kolo)

Cesta turnajem: Kr. Plíšková (7-6 6-7 6-3), (5) Bertensová (6-1 6-4)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (semifinále)

Bilance: 10-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 10-4

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-1 (kariérní 25-14)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Cori Gauffová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Alexandrovová (7-6 2-6 7-6), (12) Vondroušová (3-6 6-0 6-4)



Iga Šwiateková (15.) - Garbiñe Muguruzaová (16.) | Centre Court (16:00 SEČ)

Šlágrem osmifinále je premiérový souboj mezi grandslamovými šampionkami. Vítězka loňského French Open Iga Šwiateková při svém debutu v Dubaji vyzve dvojnásobnou grandslamovou šampionku a bývalou světovou jedničku Garbiñe Muguruzaovou.

Šwiateková do sezony vstoupila až v Melbourne Parku a na generálce i úvodním grandslamu sezony uhrála osmifinále. Australské léto zakončila v Adelaide, kde neztratila jediný set a získala svůj druhý kariérní titul. V Dubaji začala hladkým vítězstvím nad lucky loserem Misaki Doiovou.

Muguruzaová má letos parádní formu a na všech čtyřech předchozích akcích prošla minimálně do osmifinále. Letos už dvakrát bojovala o trofej, ale ani v jednom případě neuspěla, nejdříve na generálce v Melbourne a naposledy před týdnem v Dauhá, kde ve finále jasně nestačila na Petru Kvitovou. V Dubaji si bez ztráty setu poradila s Irinou Beguovou i Amandou Anisimovovou.

Premiérový souboj nemá jasnou favoritku a je to pochopitelné. Obě aktérky totiž teď mají skvělou formu a hru na to, aby jedna druhou porazila. Letos je zatím o něco stabilnější Muguruzaová a mohla by mít mírně navrch.

Tip: Muguruzaová ve třech setech

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (vítězka)

Bilance: 10-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 10-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 5-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Iga Šwiateková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Doiová (6-2 6-4)

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Bilance: 14-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-4

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 28-26)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Garbiñe Muguruzaová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 12-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2015, 2018)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Dauhá (finále)

Cesta turnajem: Beguová (6-3 7-5), Anisimovová (6-4 6-2)