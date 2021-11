4. den v Guadalajaře: Sakkariová a Badosaová mají na dosah semifinále Turnaje mistryň

V rámci čtvrtého hracího dne letošního Turnaje mistryň jsou v mexické Guadalajaře na programu druhé zápasy ve skupině Chichén Itzá. Vítězka souboje mezi Marií Sakkariovou a Paulou Badosaovou si s předstihem zajistí postup do semifinále, o první výhru se utkají Aryna Sabalenková a Iga Šwiateková a poražená skončí ve skupině.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Skupina Chichén Itzá • Sakkariová (4-Řec.) - Badosaová (7-Šp.) | Estadio Tenis Akron (21:00 SEČ) Sabalenková (1-Běl.) - Šwiateková (5-Pol.) | Estadio Tenis Akron (neděle 2:30 SEČ)



Maria Sakkariová (6.) - Paula Badosaová (10.) | Estadio Tenis Akron (21:00 SEČ)

Maria Sakkariová a Paula Badosaová ve čtvrtek zvládly souboje debutantek a nyní je čeká první vzájemný duel. Vítězka si s předstihem zajistí postup do semifinále.

Obě aktérky si bez větších výpadků po celou sezonu vedou skvěle a úvodní zápas v mexické metropoli vyhrály suverénně. Není tedy divu, že premiérové vzájemné měření sil nemá favoritku. Badosaová si po nečekaném triumfu v Indian Wells hodně věří, což by mohlo rozhodnout.

Tip na vítězku: Paula Badosaová

Aktuální forma

Sakkariová byla letos celkem sedmkrát v semifinále. Přes tuto fázi ovšem přešla pouze jednou, a to v ostravské hale (první finále od května 2019). Na French Open a US Open se mohla stát první řeckou finalistkou grandslamů, ale neuspěla. Za poslední dva měsíce odehrála čtyři akce a nepovedlo se jí pouze vystoupení v Indian Wells, kde prohrála hned na úvod s Viktorijí Golubicovou.

Cesta turnajem

V úvodním zápase si poradila s Igou Šwiatekovou, s polskou grandslamovou šampionkou neztratila set ani podání a porazila ji i potřetí.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ostrava (finále); Moskva, US Open, French Open, Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 37-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 22-11

Bilance proti hráčkám Top 10: 8-4 (kariérní 18-18)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (semifinále)

Maria Sakkariová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Moskva (semifinále)

Odehrané zápasy: Šwiateková (6-2 6-4)

Aktuální forma

Badosaová po fantastickém antukovém jaru, během něhož vyhrála 17 z 20 zápasů a získala svůj první titul, ukázala, že se s těmi nejlepšími může měřit i na ostatních površích. Největšího úspěchu se dočkala nedávno, když dobyla "pátý grandslam" v kalifornském Indian Wells a přebírala svou nejcennější trofej. Mezi povedené hardové výsledky určitě může zařadit i čtvrtfinálové účasti na olympijských hrách a v Cincinnati. Od triumfu v Indian Wells nehrála.

Cesta turnajem

Ve čtvrtek zaskočila nasazenou jedničku Arynu Sabalenkovou, od stavu 2-4 dokonce získala deset gamů v řadě a svou aktuální neporazitelnost protáhla na sedm duelů.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Bělehrad (triumf); Madrid, Charleston, Lyon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (triumf)

Bilance: 42-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 18-7

Bilance proti hráčkám Top 10: 5-3 (kariérní 5-6)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (2. kolo)

Paula Badosaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: žádná

Odehrané zápasy: Sabalenková (6-4 6-0)



Aryna Sabalenková (2.) - Iga Šwiateková (9.) | Estadio Tenis Akron (neděle 2:30 SEČ)

Premiérový vzájemný souboj čeká i další debutantky na závěrečném vrcholu sezony Arynu Sabalenkovou a Igu Šwiatekovou. Obě nutně potřebují výhru, jelikož ve čtvrtek neuhrály set a v případě další porážky skončí ve skupinové fázi.

Sabalenková po nákaze covidem-19 nemůže najít formu, v nejlepším rozpoložení není ani Šwiateková. Sabalenková je favoritkou, ale to byla i proti Badosaové. Tady je to také 50/50.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aktuální forma

Sabalenková byla letos třikrát ve finále, získala první antukovou trofej a vylepšila své grandslamové maximum. V posledních třech měsících předváděla nevyrovnané výkony. Po semifinále Wimbledonu velmi rychle skončila na olympiádě, pak se dostala do semifinále v Montréalu, v Cincinnati se loučila po prvním zápase a na US Open dokráčela do dalšího semifinále. Jedinou generálku absolvovala v Moskvě a po nákaze covidem-19 se jí nedařilo, vypadla už ve čtvrtfinále s Jekatěrinou Alexandrovovou.

Cesta turnajem

Svůj debut na Turnaji mistryň zahájila solidně, proti Paule Badosaové vedla 4-2, jenže pak začala kupit nevynucené chyby a další game nezískala.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (triumf); Stuttgart (finále); US Open, Montréal, Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (triumf); US Open, Montréal (semifinále)

Bilance: 44-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 23-10

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-4 (kariérní 15-17)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (semifinále), US Open (semifinále)

Aryna Sabalenková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Moskva (čtvrtfinále)

Odehrané zápasy: Badosaová (4-6 0-6)

Aktuální forma

Šwiateková se na závěrečný vrchol sezony kvalifikovala hlavně díky triumfům v Adelaide a na antuce v Římě a grandslamovým výsledkům (OF-ČF-OF-OF). Za poslední dva měsíce se představila jen na dvou turnajích. V semifinále ostravského halového podniku ve dvou těsných setech podlehla Marii Sakkariové, v Indian Wells po dvou jasných výhrách nestačila na Jelenu Ostapenkovou.

Cesta turnajem

Za sebou nemá jednoduchý úvodní zápas, Marii Sakkariové nedokázala sebrat set ani podání a v koncovce se neubránila slzám.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Adelaide (triumf); Ostrava (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf)

Bilance: 35-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 17-9

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-3 (kariérní 4-5)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (osmifinále)

Iga Šwiateková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: žádná

Odehrané zápasy: Sakkariová (2-6 4-6)



Možné scénáře skupiny:

- Vítězka souboje Sakkariová - Badosaová postoupí do semifinále.

- Poražená z duelu Sabalenková - Šwiateková přijde o možnost postoupit do semifinále.

- Pokud Sakkariová porazí Badosaovou a Šwiateková porazí Sabalenkovou, Sakkariová vyhraje skupinu a Šwiateková s Badosaovou se utkají o druhé postupové místo.

- Pokud Badosaová porazí Sakkariovou a Sabalenková porazí Šwiatekovou, Badosaová vyhraje skupinu a Sakkariová se Sabalenkovou se utkají o druhé postupové místo.

- Pokud Sakkariová vyhraje a Sabalenková porazí Šwiatekovou ve 3 setech, Sakkariová má jisté semifinále, ale nemusí skupinu vyhrát. O konečném pořadí skupiny by se tak rozhodlo v pondělí.

- Pokud Badosaová vyhraje a Šwiateková porazí Sabalenkovou ve 3 setech, Badosaová má jisté semifinále, ale nemusí skupinu vyhrát. O konečném pořadí skupiny by se tak rozhodlo v pondělí.