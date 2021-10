4. den v Indian Wells: Druhé kolo čeká Kar. Plíškovou, Krejčíkovou a Siniakovou

V rámci čtvrtého hracího dne letošního ročníku BNP Paribas Open nastoupí k utkáním druhého kola tři Češky. Karolína Plíšková se střetne s Polkou Magdalenou Frechovou, Barboru Krejčíkovou čeká Kazaška Zarina Dijasová a Kateřina Siniaková vyzve Němku Angelique Kerberovou. Do turnaje vstoupí obhájkyně titulu Bianca Andreescuová.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (1-ČR) - Frechová (Pol.) | Stadium 2 (21:30 SELČ) Krejčíková (3-ČR) - Dijasová (Kaz.) | Stadium 4 (23:00 SELČ) Siniaková (ČR) - Kerberová (10-Něm.) | Stadium 3 (neděle 3:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Andreescuová (16-Kan.) - Riskeová (USA) | Stadium 1 (neděle 5:00 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (3.) - Magdalena Frechová (106.) | Stadium 2 (21:30 SELČ)

Karolína Plíšková v posledních čtyřech ročnících došla minimálně do čtvrtfinále a při účasti v hlavní soutěži si vždy poradila alespoň se dvěma soupeřkami. Útok na prodloužení těchto sérií zahájí proti Magdaleně Frechové, s polskou kvalifikantkou se střetne poprvé.

Plíšková postupem do finále Wimbledonu definitivně zlomila krizi, o titul bojovala také v Montréalu a Římě, přesto na první trofej od loňského ledna stále čeká. Dařilo se jí i na posledních dvou akcích, v Cincinnati se probila do semifinále a na grandslamovém US Open skončila ve čtvrtfinále na raketě Marie Sakkariové. Od té doby nehrála.

Frechová své největší letošní úspěchy posbírala na nižším okruhu ITF, na tom nejvyšším se ještě nedostala přes druhé kolo. Kvalifikaci zvládla také na poslední generálce v Chicagu, v prvním kole poté nestačila na Jessicu Pegulaovou. V Indian Wells v kvalifikačních bojích vyřadila Lizette Cabreraovou a Rebeccu Marinovou, v hlavní soutěži Saisai Zheng.

Frechová, která ještě nikdy nebyla v elitní stovce žebříčku WTA, na hlavní tour nepatří k hrozbám. Plíšková by si tedy s úvodní protivnicí měla bez problémů poradit.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montréal, Wimbledon, Řím (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 34-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 20-10

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 6-1 (kariérní 237-108)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (finále), US Open (čtvrtfinále)

Karolína Plíšková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 18-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2016-17)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los

Magdalena Frechová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk, Charleston (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (2. kolo)

Bilance: 35-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (kvalifikace), Wimbledon (kvalifikace), US Open (kvalifikace)

Magdalena Frechová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Chicago 2 (1. kolo)

Cesta turnajem: Saisai Zheng (6-1 6-4)



Barbora Krejčíková (5.) - Zarina Dijasová (108.) | Stadium 4 (23:00 SELČ)

Jedna z největších favoritek a královna letošního antukového grandslamu Barbora Krejčíková svůj debut v hlavní soutěži BNP Paribas Open zahájí proti Zarině Dijasové. Kazašskou kvalifikantku, která může vyrovnat své maximum na turnaji, vyřadila na letošních olympijských hrách, kde aktuálně 108. hráčka světa vzdala.

Krejčíková od konce května prožívá naprosto parádní období, má bilanci 29-4 a získala své první tituly, když nenašla přemožitelku ve Štrasburku, na French Open ani domácích betonech v pražské Stromovce. Naposledy se představila na US Open, ve čtvrtfinále nestačila na Arynu Sabalenkovou.

Dijasová vůbec poprvé v sezoně zvládla tři zápasy po sobě, v kvalifikaci si bez ztráty setu poradila s Kurumi Naraovou i Olgou Govorcovovou a v prvním kole hlavní soutěže jasně přehrála Nao Hibinovou. Jejím letošním maximem je čtvrtfinálová účast na antuce v Lausanne.

Dijasová už byla 31. na světě, ale ke své nejlepší formě má hodně daleko. Odpočatá Krejčíková by tak na úvod neměla mít žádné potíže.

Tip: Krejčíková ve dvou setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, French Open, Štrasburk (triumf); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (triumf); Dubaj (finále)

Bilance: 43-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 25-9

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 11-2 (kariérní 224-125)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)

Barbora Krejčíková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los

Zarina Dijasová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lausanne (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 4 (osmifinále)

Bilance: 20-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 12-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 2-22)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (1. kolo)

Zarina Dijasová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 3-4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Lucemburk (2. kolo), Nur-Sultan (2. kolo)

Cesta turnajem: Hibinová (6-3 6-3)



Kateřina Siniaková (53.) - Angelique Kerberová (15.) | Stadium 3 (neděle 3:00 SELČ)

Kateřina Siniaková bude o vyrovnání svého maxima na "pátém grandslamu" bojovat s finalistkou posledního ročníku Angelique Kerberovou. S bývalou světovou jedničkou a trojnásobnou grandslamovou šampionkou ve vzájemné bilanci prohrává 1-5, letos na ni nestačila na generálce v Melbourne ani ve finále na trávě v Bad Homburgu.

Siniaková v průběhu antukového jara definitivně ukončila velmi dlouhou krizi. Od druhé poloviny dubna se pětkrát dostala do čtvrtfinále, což zahrnuje první finále od ledna 2018 (tráva v Bad Homburgu). Na posledních dvou turnajích se většího úspěchu nedočkala, přesto má stále slušnou formu. Na US Open ve druhém kole prohrála s Marií Sakkariovou, v ostravské hale hned na úvod nezvládla těsné a dramatické derby s Terezou Martincovou. V úvodním kole v Indian Wells porazila vracející se Kim Clijstersovou.

Rovněž Kerberová má za sebou dlouhé trápení. To ukončila triumfem na domácím pažitu v Bad Homburgu, následovala semifinále ve Wimbledonu a Cincinnati a osmifinálová účast na US Open. Jediná generálka v Ostravě se jí však nepovedla, hned v prvním kole jasně prohrála s Jil Teichmannovou.

Hodně bude záležet na tom, v jaké formě se Kerberová představí. Siniaková určitě není bez šance, ale pokud se Kerberová oklepe z jasné ostravské porážky, pak by měla potvrdit roli favoritky a že na českou naději umí.

Tip: Kerberová ve dvou setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále); Parma (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland, Praha (čtvrtfinále)

Bilance: 23-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 9-9

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-3 (kariérní 8-20)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (2. kolo)

Kateřina Siniaková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Ostrava (1. kolo)

Cesta turnajem: Clijstersová (6-1 2-6 6-2)

Angelique Kerberová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (triumf); Cincinnati, Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (semifinále)

Bilance: 26-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-7

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 12-2 (kariérní 148-57)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále), US Open (osmifinále)

Angelique Kerberová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 19-10

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: finále

Generálka: Ostrava (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los



• Cesta za obhajobou titulu •

Bianca Andreescuová (21.) - Alison Riskeová (51.) | Stadium 1 (neděle 5:00 SELČ)

Bianca Andreescuová vykročí za obhajobou svého premiérového triumfu na nejvyšším okruhu proti Alison Riskeové. S domácí tenistkou, která se ještě nikdy na BNP Paribas Open dál nedostala, změří síly poprvé.

Andreescuová se po více než roční pauze vrátila solidně a uhrála semifinále na menší akci v Melbourne a finále na velkém podniku v Miami. Od té doby se jí však nedaří, dva zápasy po sobě zvládla už jen ve Štrasburku (odstoupila před čtvrtfinále) a na US Open, kde v roli obhájkyně titulu skončila v osmifinále. V Chicagu se dokonce loučila hned na úvod po porážce se Shelby Rogersovou.

Riskeová může být letos spokojená s jediným výsledkem, a to finálovou účastí na slabě obsazeném turnaji v Portoroži. Na dalších 12 akcích neporazila více než jednu soupeřku a má v sezoně 2021 negativní bilanci 10-13. V Indian Wells začala snadnou výhrou nad En-Shuo Liang.

Riskeová se sice v posledních týdnech herně zvedla, ale na Andreescuovou by to stačit nemělo. Grandslamová šampionka a bývalá světová čtyřka je favoritkou.

Tip: Andreescuová ve dvou setech

Bianca Andreescuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (finále); Melbourne 4 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (finále); Melbourne 4 (semifinále)

Bilance: 16-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 13-7

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-5 (kariérní 18-9)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)

Bianca Andreescuová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-0

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: triumf

Generálka: Chicago 2 (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los

Alison Riskeová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Portorož (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Portorož (finále)

Bilance: 10-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-7

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 15-20)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (nehrála), Wimbledon (1. kolo), US Open (1. kolo)

Alison Riskeová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 2-6

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Portorož (finále), Ostrava (2. kolo)

Cesta turnajem: En-Shuo Liang (6-2 6-2)