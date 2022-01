4. den v Melbourne: Do akce půjdou Vondroušová, Bouzková a Macháč

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Macháč (ČR) - Cressy (USA) | Court 13 (1:00 SEČ) Vondroušová (31-ČR) - Samsonovová (Rus.) | Court 17 (1:00 SEČ) Bouzková (ČR) - Kanepiová (Est.) | Court 7 (5:00 SEČ) • Šlágr dne • Kyrgios (Austr.) - Medveděv (2-Rus.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)



Tomáš Macháč (132.) - Maxime Cressy (70.) | Court 13 (1:00 SEČ)

Tomáš Macháč na Australian Open znovu po roce dokázal postoupit z kvalifikace do druhého kola hlavní soutěže. O premiérovou účast mezi nejlepší dvaatřicítkou se utká s rozjetým Maximem Cressym, který bude rovněž bojovat o vylepšení svého maxima na největších tenisových turnajích. Macháč jediný dosavadní souboj loni na challengeru těsně prohrál.

Macháč loni v Nur-Sultanu získal svůj druhý titul z challengerů, ale po srpnovém finále v Liberci se začal trápit. Znovu se rozjel až na konci sezony, kdy se blýskl parádními výkony v Davisově poháru. Do letošního tenisového roku má vstup jako hrom a ještě neokusil porážku. Nejprve ovládl challenger v Traralgonu a na Australian Open suverénně prošel tříkolovou kvalifikací a porazil Juana Manuela Cerúndola. Letos vyhrál všech devět utkání.

Cressy na sebe několikrát upozornil už loni a ještě lépe si vede letos. Americký dlouhán na generálce v Melbourne postoupil z kvalifikace až do finále, ve kterém měl setbol proti Rafaelovi Nadalovi. Na další přípravce v Sydney se dostal do čtvrtfinále. Vynikající formu se snaží prodat na Australian Open, v prvním kole si v pětisetové bitvě vyšlápl na zkušeného krajana Johna Isnera.

Předchozí vzájemný souboj byl velmi těsný a oba aktéři svou formu na konci sezony a před startem té letošní ještě vylepšili. Cressy hrál přece jen na vyšší úrovni a dočkal se skvělých výsledků, navíc bude mít výhodu dělového servisu. Favoritem je zaslouženě.

Tip na vítěze: Maxime Cressy

Tomáš Macháč - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Traralgon challenger (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Traralgon challenger (triumf)

Bilance: 9-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 9-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 1-0 (kariérní 3-4)

Tomáš Macháč - Australian Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Traralgon challenger (triumf)

Cesta turnajem: J. M. Cerúndolo (6-3 2-6 6-4 6-2)

Maxime Cressy - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne (finále)

Bilance: 9-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 9-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 3-0 (kariérní 117-77)

Maxime Cressy - Australian Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Melbourne (finále), Sydney (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (22) Isner (7-6 7-5 6-7 6-7 6-4)



Markéta Vondroušová (41.) - Ljudmila Samsonovová (37.) | Court 17 (1:00 SEČ)

Markéta Vondroušová bude ve svém letošním působení na Australian Open pokračovat proti Ljudmile Samsonovové, která se pokusí vylepšit svůj nejlepší výsledek na úvodním grandslamu sezony. Osmifinalistka předchozícho ročníku Vondroušová má šanci Rusce vrátit loňskou porážku z Berlína.

Vondroušová, jež loni na olympijských hrách v Tokiu senzačně získala stříbro, generálku absolvovala pouze v Adelaide. Po vítězství nad Viktorijí Golubicovou měla na dosah další úspěšný obrat, jenže proti Aně Konjuhové v souboji o čtvrtfinále neproměnila mečbol ani utkání nedopodávala. Na Australian Open využila příznivého losu a snadno si poradila s domácí divokou kartou a hráčkou až ze třetí stovky žebříčku Priscillou Honovou.

Samsonovová loni zazářila na trávě. V Berlíně po úspěšné kvalifikaci vyřadila pět hráček Top 50 a došla si pro svůj první titul a hrála osmifinále Wimbledonu. Na další kvalitní výsledky dosáhla v hale (semifinále v Lucemburku a Courmayeuru). Zatímco na první generálce v dějišti Australian Open vypadla v prvním kole, v Adelaide se podívala do čtvrtfinále, ve kterém potrápila pozdější šampionku Madison Keysovou. Zpět v Melbourne si na úvod poradila s kvalifikantkou Eminou Bektasovou.

Vondroušová je favoritkou na postup, ale diktovat tempo hry bude její soupeřka, která vyznává agresivní styl a v žebříčku momentálně figuruje o čtyři příčky výše. Důležité tak bude, kolik Ruska spáchá nevynucených chyb a co všechno dokáže česká favoritka vrátit do kurtu. Vondroušová s hráčkami Top 50 zvládla devět z posledních 11 soubojů.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (2. kolo)

Bilance: 2-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 1-0 (kariérní 41-38)

Markéta Vondroušová - Australian Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Adelaide 2 (2. kolo)

Cesta turnajem: Honová (6-2 6-3)

Ljudmila Samsonovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (čtvrtfinále)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-0 (kariérní 12-18)

Ljudmila Samsonovová - Australian Open

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Melbourne 1 (1. kolo), Adelaide 2 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Bektasová (7-5 6-4)



Marie Bouzková (86.) - Kaia Kanepiová (115.) | Court 7 (5:00 SEČ)

Marie Bouzková si v úterý připsala premiérové vítězství v hlavní soutěži Australian Open a o vylepšení svého grandslamového maxima bude bojovat s Kaiou Kanepiovou. S bývalou světovou patnáctkou, která může vyrovnat svůj nejlepší výsledek v Melbourne Parku, má vyrovnanou bilanci.

Bouzková měla v úvodních měsících loňské sezony výbornou formu, ale ve zbytku roku se zúčastnila 17 turnajů a vyhrála jen šest zápasů. Vstup do letošního roku neměla špatný. V Adelaide sice byla hned v prvním kole kvalifikace blízko další porážce, nicméně nakonec se probojovala až do druhého kola hlavní soutěže. Zřejmě kvůli zdravotním potížím se na dalším podniku v australském městě nepředstavila. Australian Open však stihla a začala snadnou výhrou nad kvalifikantkou Rebeccou Marinovou.

Kanepiová si loni v Melbourne zahrála finále generálky a třetí kolo Australian Open, jenže pak zase ztratila formu a vypadla z elitní stovky světového hodnocení. V jednom z největších tenisových areálů si znovu po roce vede skvěle, ve druhém kole přípravného turnaje sehrála vyrovnanou bitvu s Anou Konjuhovou a v prvním kole úvodního grandslamu sezony si vyšlápla na bývalou šampionku Angelique Kerberovou.

Bouzková vyhrála se soupeřkami figurujícími mimo Top 100 žebříčku všechny čtyři letošní souboje. Kanepiovou ale do této kolonky úplně počítat nemůžeme. Estonská veteránka znovu ukázala, že na grandslamech umí vyřazovat favoritky, a teď je sama favoritkou na postup.

Tip na vítězku: Kaia Kanepiová

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (2. kolo)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 4-0 (kariérní 197-95)

Marie Bouzková - Australian Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Adelaide (2. kolo)

Cesta turnajem: Marinová (6-1 6-3)

Kaia Kanepiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (2. kolo)

Bilance: 2-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-1 (kariérní 115-64)

Kaia Kanepiová - Australian Open

Kariérní bilance: 11-12

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2009, 2018, 2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Melbourne 1 (2. kolo)

Cesta turnajem: (16) Kerberová (6-4 6-3)



• Šlágr dne •

Nick Kyrgios (115.) - Daniil Medveděv (2.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)

Daniil Medveděv je po deportaci světové jedničky Novaka Djokoviče největším favoritem letošního Australian Open. Loňského finalistu však už ve druhém kole čeká první šlágr na turnaji, v němž narazí na domácího bouřliváka Nicka Kyrgiose. S nevyzpytatelným Australanem prohrál oba předchozí souboje.

Kyrgios po koronavirové pauze (březen - srpen 2020) do akce znovu naskočil až loni v únoru na domácích akcích a před startem letošního Australian Open dohromady odehrál jen sedm turnajů. V plánu měl dvě generálky, ale kvůli astmatu a následně pozitivnímu testu na Covid-19 se ani jedné nezúčastnil. V Melbourne na úvod bez jakékoli přípravy nedal šanci Liamovi Broadymu a poprvé od Wimbledonu vyhrál.

Medveděv jako jediný loni na grandslamech přemohl Novaka Djokoviče a na US Open se dočkal premiérového triumfu na akcích velké čtyřky. Do letošní sezony stejně jako do obou předchozích vstoupil v ATP Cupu. V týmové soutěži si poradil s Alexem de Minaurem, Matteem Berrettinim a Félixem Augerem-Aliassimem, recept na něj dokázal najít pouze Ugo Humbert. V úvodním zápase na Australian Open si bez ztráty setu poradil s Henrim Laaksonenem.

Kyrgios si přesně v takovýchto zápasech libuje a před domácím publikem v Rod Laver Areně má o motivaci postaráno. Medveděva nečeká vůbec nic jednoduchého, kromě soupeře bude čelit i hlasité podpoře, která nebude adresována jemu. Zavahát by ale neměl, Kyrgios teď nemá zápasovou praxi, což mu může v klíčových momentech uškodit.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Nick Kyrgios - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 1-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 1-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 21-37)

Nick Kyrgios - Australian Open

Kariérní bilance: 17-8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Broady (6-4 6-4 6-3)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 0-0 (kariérní 170-63)

Daniil Medveděv - Australian Open

Kariérní bilance: 13-5

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Generálka: ATP Cup (bilance 3-1)

Cesta turnajem: Laaksonen (6-1 6-4 7-6)